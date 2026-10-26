बीपीएससी टीआरई-4 आवेदन में बड़ी राहत, तारीख बढ़ी; अब 3 नवंबर तक भर सकेंगे फॉर्म
बीपीएससी ने टीआरई-4 के आवेदन की तारीख बढ़ाकर 3 नवंबर कर दी है। फीस 2 नवंबर तक भरी जा सकेगी। इस भर्ती के तहत 33320 शिक्षक पदों पर नियुक्ति होनी है।
आखिरी दिन की भागदौड़ में जो उम्मीदवार पोर्टल के सामने सांस रोके बैठे थे उनके लिए सोमवार की शाम राहत की खबर लेकर आई। बिहार लोक सेवा आयोग ने शिक्षक भर्ती के चौथे चरण यानी टीआरई-4 की आवेदन तारीख आगे बढ़ा दी है। जो फॉर्म आज रात तक भरना था उसके लिए अब 3 नवंबर तक का वक्त मिल गया है। मास्टर साहब बनने का सपना देख रहे हजारों नौजवानों के लिए यह दूसरा मौका है। टीआरई-4 के लिए ऑनलाइन आवेदन 26 अक्टूबर तक ही लिए जाने थे। सोमवार को आयोग ने नोटिस जारी कर नई तारीख बता दी। अब उम्मीदवार 3 नवंबर तक आवेदन कर सकेंगे। फीस जमा करने की आखिरी तारीख 2 नवंबर तय की गई है। यानी पहले फीस भरनी होगी और उसके बाद फॉर्म सबमिट होगा। इस क्रम का ध्यान रखना जरूरी है। पहले फीस की आखिरी तारीख 25 अक्टूबर बताई गई थी। अब इसमें भी आठ दिन की मोहलत मिली है। जिन्होंने अब तक फीस नहीं भरी वे अब बिना घबराहट के भुगतान कर सकते हैं।
33320 पदों की बहाली
यह भर्ती बिहार शिक्षा विभाग के सरकारी स्कूलों के लिए है। कक्षा 1 से 12 तक के शिक्षकों की जगह भरी जानी है। पदों की कुल संख्या 33320 बताई गई है। पहले यह आंकड़ा 32388 था। बाद में आयोग ने इसे बढ़ाया। आवेदन की प्रक्रिया 25 सितंबर से चल रही थी।
इन बातों का रखें ध्यान
जिन्होंने फॉर्म भर दिया है उन्हें दोबारा कुछ करने की जरूरत नहीं है। हां अगर कोई सुधार करना हो तो आयोग की ओर से आने वाली अगली सूचना पर नजर रखें।
जिन्होंने अभी तक वन टाइम रजिस्ट्रेशन नहीं किया वे सबसे पहले यही काम निपटाएं। इसके बाद डिजीलॉकर से सत्यापन होगा और फिर छह चरण की प्रोफाइल भरनी होगी। प्रोफाइल लॉक करने के बाद ही आप टीआरई 4 के विज्ञापन पर आवेदन कर पाएंगे। एक से ज्यादा ओटीआर खाते न बनाएं वरना आवेदन रद्द हो सकता है।
पात्रता एक नजर में
- प्राथमिक शिक्षक यानी कक्षा 1 से 5 के लिए 12वीं में 50 फीसदी अंक और दो साल का डीएलएड चाहिए। साथ में सीटीईटी या बिहार टीईटी का पेपर 1 पास होना जरूरी है।
- मध्य विद्यालय यानी कक्षा 6 से 8 के लिए विषय में स्नातक और डीएलएड या बीएड चाहिए। इसके साथ टीईटी का पेपर 2 पास होना चाहिए।
- माध्यमिक यानी कक्षा 9 और 10 के लिए विषय में स्नातक या स्नातकोत्तर के साथ बीएड चाहिए। एसटीईटी पेपर 1 पास होना भी जरूरी है।
- उच्च माध्यमिक यानी कक्षा 11 और 12 के लिए विषय में स्नातकोत्तर और बीएड चाहिए। साथ में एसटीईटी पेपर 2 पास होना अनिवार्य है।
जरूरी कागजात तैयार रखें
मैट्रिक का प्रमाणपत्र और शैक्षणिक योग्यता के अंकपत्र पास रखें। शिक्षक पात्रता परीक्षा का स्कोरकार्ड और आधार कार्ड भी चाहिए। जरूरत हो तो जाति प्रमाणपत्र, बिहार का निवास प्रमाणपत्र और दिव्यांग प्रमाणपत्र रखें। सरकारी नौकरी करने वालों को अनापत्ति प्रमाणपत्र लगाना होगा। ताजा फोटो और हस्ताक्षर भी तय आकार में अपलोड करने होंगे।
परीक्षा कब होगी
लिखित परीक्षा की तारीख अभी तय नहीं हुई है। पहले अनुमान था कि परीक्षा दिसंबर 2026 से जनवरी 2027 के बीच हो सकती है। अब आवेदन की तारीख बढ़ने से कार्यक्रम में बदलाव की गुंजाइश बनती है। एडमिट कार्ड और रिजल्ट की तारीख भी आयोग बाद में बताएगा। गौरतलब है कि आखिरी दिन पोर्टल पर भीड़ बढ़ती है और सर्वर धीमा पड़ जाता है। इसलिए फॉर्म जल्द भरें और हर जानकारी दो बार जांचें। फीस और अन्य ब्योरे के लिए सिर्फ आयोग की आधिकारिक वेबसाइट देखें। अफवाहों और अनजान वेबसाइटों से बचें।
लेखक के बारे मेंHimanshu Tiwari
शॉर्ट बायो: हिमांशु तिवारी पिछले 10 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और मौजूदा वक्त में लाइव हिन्दुस्तान के करियर टीम से जुड़े हुए हैं।
परिचय एवं अनुभव
हिमांशु तिवारी डिजिटल पत्रकारिता की दुनिया का एक जाना-पहचाना नाम हैं। बीते 10 सालों से वह लगातार पत्रकारिता में सक्रिय हैं और इस वक्त लाइव हिन्दुस्तान में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम कर रहे हैं और बीते 3 साल से वह इस संस्थान से जुड़े हैं। शिक्षा, करियर, नौकरियों, नीट, जेईई, बैंकिंग, एसएससी और यूपीएससी, यूपीपीएससी, बीपीएससी और आरपीएससी जैसी सिविल सेवा परीक्षाओं से जुड़े मुद्दों पर उनकी खास पकड़ मानी जाती है। हिमांशु ने साल 2016 में पत्रकारिता की शुरुआत एबीपी न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म से किया। इसके बाद वह इंडिया टीवी और जी न्यूज (डीएनए) जैसे बड़े न्यूज चैनलों के डिजिटल प्लेटफॉर्म का भी हिस्सा रह चुके हैं। हिमांशु तिवारी सिर्फ पत्रकार नहीं, बल्कि एक सजग पाठक और आजीवन विद्यार्थी हैं, उनकी यही खूबी उनके कार्य में परिलक्षित होती है। उनका मानना है कि इन परीक्षाओं से जुड़ी सही और समय पर जानकारी लाखों युवाओं के भविष्य को दिशा दे सकती है, इसलिए वह इस बीट को सिर्फ खबर नहीं, बल्कि सामाजिक जिम्मेदारी की तरह देखते हैं।
लेखन की सोच और मकसद
हिमांशु के लिए पत्रकारिता का मतलब सिर्फ सूचना देना नहीं है, बल्कि पाठक को सोचने की जगह देना भी है। खासकर करियर और शिक्षा के क्षेत्र में वह यह मानते हैं कि एक गलत या अधूरी खबर किसी छात्र की पूरी तैयारी को भटका सकती है। इसलिए उनके लेखन में सरल भाषा, ठोस तथ्य और व्यावहारिक नजरिया हमेशा प्राथमिकता में रहता है। उनकी कोशिश रहती है कि पाठक को सिर्फ खबर की जानकारी ही न हो, बल्कि यह भी समझ आए कि उस खबर का उसके जीवन और भविष्य से क्या रिश्ता है।
शिक्षा और अकादमिक पृष्ठभूमि
हिमांशु मूल रूप से उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से ताल्लुक रखते हैं। उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय से स्नातक की पढ़ाई की और फिर जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली से पत्रकारिता के गुर सीखे। जामिया में मिली ट्रेनिंग ने उन्हें यह समझ दी कि पत्रकारिता सिर्फ तेज खबर लिखने का नाम नहीं, बल्कि तथ्यों की जांच, संदर्भ की समझ और संतुलित नजरिए से बात रखने की कला है।
रुचियां और निजी झुकाव
काम से इतर हिमांशु की गहरी रुचि समकालीन इतिहास, समानांतर सिनेमा और दर्शन में रही है। राजनीति और विदेश नीति पर पढ़ना-लिखना उन्हें विशेष रूप से पसंद है। इसी रुचि के चलते उन्होंने दो लोकसभा चुनावों और दर्जनों विधानसभा चुनावों की कवरेज की, जहां राजनीति को उन्होंने बेहद नजदीक से देखा और समझा। चुनावी आंकड़ों की बारीकियां, नेताओं के भाषण, जमीनी मुद्दे और जनता की प्रतिक्रियाएं, इन सभी पहलुओं को समेटते हुए उन्होंने सैकड़ों खबरें और विश्लेषण तैयार किए, जो राजनीतिक प्रक्रिया की गहरी समझ को दर्शाते हैं।
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- अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम और विदेश नीति से जुड़े विषयों का विश्लेषणात्मक लेखन
- राजनीति, चुनावी आंकड़ों और जमीनी मुद्दों पर सरल और तथ्यपरक एक्सप्लेनर तैयार करने का अनुभव