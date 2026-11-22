फर्जीवाड़ा किया तो खैर नहीं, अब चलेगा एआई का डंडा: बिहार की हर परीक्षा से बाहर होंगे दोषी
बिहार में टीआरई-4 के सभी आवेदनों की जांच अब एआई से होगी। फर्जी दस्तावेज देने वाले अभ्यर्थी तीन साल तक बिहार सरकार की किसी भी परीक्षा में बैठ नहीं पाएंगे।
फर्जी कागज लगाकर मास्टर साहब बनने का ख्वाब देखने वालों की अब खैर नहीं। बिहार में शिक्षक बनने की कतार में खड़े लाखों अभ्यर्थियों के हर दस्तावेज पर अब एआई की पैनी नजर रहेगी। एक गलत सर्टिफिकेट लगा तो सरकारी नौकरी के सारे दरवाजे तीन साल के लिए बंद हो सकते हैं। शिक्षा विभाग के सचिव राजीव रंजन ने बीपीएससी अध्यक्ष को इस बारे में पत्र लिखा है। पत्र में साफ कहा गया है कि चौथे चरण की शिक्षक नियुक्ति के सभी आवेदनों की जांच एआई और आधुनिक डिजिटल तकनीक से कराई जाए। सचिव ने वजह भी बताई है। इस बार आवेदन बहुत बड़ी संख्या में आए हैं। भर्ती प्रक्रिया पर लोगों का भरोसा बना रहे और सब कुछ पारदर्शी रहे इसलिए यह कदम उठाया गया है।
क्या-क्या खंगाला जाएगा
जांच का दायरा छोटा नहीं है। अभ्यर्थियों ने आवेदन के साथ जो शैक्षणिक और प्रशिक्षण प्रमाणपत्र लगाए हैं उन सबको परखा जाएगा। पात्रता से जुड़े बाकी कागजात भी जांच में आएंगे। सबसे ज्यादा नजर आरक्षण प्रमाणपत्रों पर रहेगी। आवासीय प्रमाणपत्र समेत हर जरूरी कागज का सत्यापन परीक्षा से पहले ही पूरा करना होगा।
तकनीक की मदद से उन लोगों को पकड़ा जाएगा जिन्होंने गलत या भ्रामक जानकारी दी है। जो अभ्यर्थी तय शैक्षणिक और दूसरे पात्रता मानदंड पूरे नहीं करते उनके आवेदन भी रद्द होंगे। यह सब परीक्षा से पहले होगा। यानी अपात्र लोग परीक्षा के दरवाजे तक पहुंच ही नहीं पाएंगे।
फंसे तो बिहार सरकार की सारी परीक्षाओं से बाहर
सजा का प्रावधान भी कड़ा है। सचिव ने निर्देश दिया है कि जांच में दोषी पाए गए अभ्यर्थियों को आगे तीन साल तक बिहार सरकार की किसी भी परीक्षा में बैठने नहीं दिया जाएगा। मतलब सिर्फ शिक्षक भर्ती नहीं बल्कि हर प्रतियोगी परीक्षा के लिए रोक लग जाएगी। इसके लिए आयोग संबंधित नियमों के तहत जरूरी प्रक्रिया पूरी करेगा। इसके अलावा ऐसे अभ्यर्थियों पर कानूनी कार्रवाई भी होगी।
पहले की भर्तियों से सबक
इस सख्ती के पीछे पुराने अनुभव हैं। टीआरई एक से तीन तक की नियुक्तियों में आवासीय और आरक्षण से जुड़ा फर्जीवाड़ा पकड़ा जा चुका है। नियुक्ति हो जाने के बाद जांच में गड़बड़ी सामने आई थी। जिले में जांच अब भी चल रही है। अब तक की पड़ताल में टीआरई-3 के भीतर आरक्षण और दिव्यांगता का फायदा लेकर फर्जी तरीके से नौकरी पाने वाले करीब डेढ़ दर्जन शिक्षक पकड़े जा चुके हैं। यानी पहले नौकरी मिली और बाद में पोल खुली। अब विभाग उल्टा रास्ता अपना रहा है। जांच पहले होगी और नियुक्ति बाद में। इससे योग्य अभ्यर्थियों की सीट पर किसी फर्जी उम्मीदवार के कब्जे की गुंजाइश कम होगी।
चौथी शिक्षक नियुक्ति के लिए आवेदन लेने की आखिरी तारीख 3 नवंबर थी। 33,320 पदों के लिए लाखों आवेदन आए हैं। इतनी बड़ी भीड़ में हर कागज को हाथ से जांचना आसान नहीं है। एआई से काम तेज होगा और चूक की गुंजाइश भी घटेगी। विभाग को यही उम्मीद है। यह भर्ती शुरू से ही चर्चा में रही है। आवेदन की शुरुआत पहले टल गई थी और बाद में 21 सितंबर से आवेदन लिए जाने लगे। अभ्यर्थियों के विरोध के बाद सरकार ने परीक्षा एक ही चरण में कराने की बात भी मानी थी। अब जांच की यह नई सख्ती भर्ती को एक और अहम मोड़ पर ले आई है।
लेखक के बारे मेंHimanshu Tiwari
शॉर्ट बायो: हिमांशु तिवारी पिछले 10 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और मौजूदा वक्त में लाइव हिन्दुस्तान के करियर टीम से जुड़े हुए हैं।
परिचय एवं अनुभव
हिमांशु तिवारी डिजिटल पत्रकारिता की दुनिया का एक जाना-पहचाना नाम हैं। बीते 10 सालों से वह लगातार पत्रकारिता में सक्रिय हैं और इस वक्त लाइव हिन्दुस्तान में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम कर रहे हैं और बीते 3 साल से वह इस संस्थान से जुड़े हैं। शिक्षा, करियर, नौकरियों, नीट, जेईई, बैंकिंग, एसएससी और यूपीएससी, यूपीपीएससी, बीपीएससी और आरपीएससी जैसी सिविल सेवा परीक्षाओं से जुड़े मुद्दों पर उनकी खास पकड़ मानी जाती है। हिमांशु ने साल 2016 में पत्रकारिता की शुरुआत एबीपी न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म से किया। इसके बाद वह इंडिया टीवी और जी न्यूज (डीएनए) जैसे बड़े न्यूज चैनलों के डिजिटल प्लेटफॉर्म का भी हिस्सा रह चुके हैं। हिमांशु तिवारी सिर्फ पत्रकार नहीं, बल्कि एक सजग पाठक और आजीवन विद्यार्थी हैं, उनकी यही खूबी उनके कार्य में परिलक्षित होती है। उनका मानना है कि इन परीक्षाओं से जुड़ी सही और समय पर जानकारी लाखों युवाओं के भविष्य को दिशा दे सकती है, इसलिए वह इस बीट को सिर्फ खबर नहीं, बल्कि सामाजिक जिम्मेदारी की तरह देखते हैं।
लेखन की सोच और मकसद
हिमांशु के लिए पत्रकारिता का मतलब सिर्फ सूचना देना नहीं है, बल्कि पाठक को सोचने की जगह देना भी है। खासकर करियर और शिक्षा के क्षेत्र में वह यह मानते हैं कि एक गलत या अधूरी खबर किसी छात्र की पूरी तैयारी को भटका सकती है। इसलिए उनके लेखन में सरल भाषा, ठोस तथ्य और व्यावहारिक नजरिया हमेशा प्राथमिकता में रहता है। उनकी कोशिश रहती है कि पाठक को सिर्फ खबर की जानकारी ही न हो, बल्कि यह भी समझ आए कि उस खबर का उसके जीवन और भविष्य से क्या रिश्ता है।
शिक्षा और अकादमिक पृष्ठभूमि
हिमांशु मूल रूप से उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से ताल्लुक रखते हैं। उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय से स्नातक की पढ़ाई की और फिर जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली से पत्रकारिता के गुर सीखे। जामिया में मिली ट्रेनिंग ने उन्हें यह समझ दी कि पत्रकारिता सिर्फ तेज खबर लिखने का नाम नहीं, बल्कि तथ्यों की जांच, संदर्भ की समझ और संतुलित नजरिए से बात रखने की कला है।
रुचियां और निजी झुकाव
काम से इतर हिमांशु की गहरी रुचि समकालीन इतिहास, समानांतर सिनेमा और दर्शन में रही है। राजनीति और विदेश नीति पर पढ़ना-लिखना उन्हें विशेष रूप से पसंद है। इसी रुचि के चलते उन्होंने दो लोकसभा चुनावों और दर्जनों विधानसभा चुनावों की कवरेज की, जहां राजनीति को उन्होंने बेहद नजदीक से देखा और समझा। चुनावी आंकड़ों की बारीकियां, नेताओं के भाषण, जमीनी मुद्दे और जनता की प्रतिक्रियाएं, इन सभी पहलुओं को समेटते हुए उन्होंने सैकड़ों खबरें और विश्लेषण तैयार किए, जो राजनीतिक प्रक्रिया की गहरी समझ को दर्शाते हैं।
विशेषज्ञताएं
- शिक्षा, करियर और नौकरियों से जुड़ी खबरों पर विशेष रुचि और निरंतर लेखन
- नीट, जेईई और राज्यवार बोर्ड परीक्षाओं से जुड़े मुद्दों, बदलावों और परिणामों पर गहन फोकस
- UPSC, UPPSC, MPPSC, BPSC, RPSC और JPSC जैसी सिविल सेवा परीक्षाओं की तैयारी, पैटर्न और नीतिगत पहलुओं पर पैनी नजर
- अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम और विदेश नीति से जुड़े विषयों का विश्लेषणात्मक लेखन
- राजनीति, चुनावी आंकड़ों और जमीनी मुद्दों पर सरल और तथ्यपरक एक्सप्लेनर तैयार करने का अनुभव