बीपीएससी टीआरई 4 की 32388 शिक्षक भर्ती के लिए आवेदन की आखिरी तारीख नजदीक, फौरन करें अप्लाई

बीपीएससी टीआरई 4 की शिक्षक भर्ती के लिए आवेदन करने की आखिरी तारीख बिल्कुल नजदीक है। शिक्षक भर्ती के लिए अभ्यर्थी 26 अक्टूबर तक ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। वहीं, शुल्क का भुगतान कल यानी 25 अक्टूबर तक होगा।

अगर आप बिहार में सरकारी शिक्षक बनने का सपना देख रहे हैं, तो यह जरूरी खबर आपके लिए है। बीपीएससी टीआरई 4 की शिक्षक भर्ती के लिए आवेदन करने की आखिरी तारीख बिल्कुल नजदीक है। शिक्षक भर्ती के लिए अभ्यर्थी 26 अक्टूबर तक ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। वहीं, शुल्क का भुगतान कल यानी 25 अक्टूबर तक होगा। ऐसे में इच्छुक उम्मीदवार जल्द से जल्द भर्ती की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। बताते चलें कि चौथे चरण की विद्यालय अध्यापक भर्ती परीक्षा टीआरइ-4 के तहत 32388 पदों पर नियुक्ति होगी। आयोग ने स्पष्ट किया है कि ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया से जुड़ी जानकारी बीपीएससी की आधिकारिक वेबसाइट bpsc.bihar.gov.in पर उपलब्ध करा दी गई है।

किन पदों और स्तरों पर होगी बहाली? BPSC TRE 4.0 के तहत प्राथमिक (कक्षा 1–5), मध्य (कक्षा 6–8), माध्यमिक (कक्षा 9–10), उच्च माध्यमिक (कक्षा 11–12), स्पेशल टीचर्स और हेडमास्टर के पदों पर शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी।

BPSC TRE 4 में किस कक्षा के शिक्षकों के कितने पद कक्षा 1 से 5 तक : 3847 पद

कक्षा 6 से 8 तक : 8563 पद

कक्षा 9 से 10 तक : 3877 पद

कक्षा 11 से 12 तक : 16101 पद

ऑनलाइन आवेदन कैसे करें- रजिस्ट्रेशन (OTR): BPSC की आधिकारिक वेबसाइट bpsc.bihar.gov.in या bpsconline.bihar.gov.in पर जाकर "New User Registration" लिंक पर अपनी बेसिक जानकारी दर्ज कर रजिस्ट्रेशन पूरा करें।

लॉगिन और फॉर्म भरें: प्राप्त यूजर आईडी और पासवर्ड से लॉगिन करें और व्यक्तिगत, शैक्षणिक व CTET/STET/B.Ed/D.El.Ed योग्यता डिटेल्स सही-सही भरें।

डॉक्यूमेंट अपलोड करें: अपनी फोटो, सिग्नेचर और सभी आवश्यक प्रमाण पत्रों की स्कैन कॉपी निर्धारित फॉर्मेट में अपलोड करें।

शुल्क भुगतान: क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या यूपीआई के माध्यम से अपनी श्रेणी के अनुसार आवेदन शुल्क जमा करें।

सबमिट और डाउनलोड: फॉर्म को अंतिम रूप से सबमिट करें और भविष्य के लिए कन्फर्मेशन पेज का प्रिंटआउट निकाल लें।

आधार नंबर न देने पर लगेगा 200 रुपये का शुल्क आवेदन के दौरान आधार नंबर और उससे जुड़ा मोबाइल नंबर देना होगा। जो अभ्यर्थी इनकी डिटेल्स नहीं देगा, उसे बायोमेट्रिक फीस के तौर पर 200 रुपये देने होंगे।

योग्यता के नियम शिक्षा विभाग, एसटी एससी कल्याण विभाग के स्कूल शिक्षकों कक्षा एक से 5 के लिए सीटीईटी पेपर-1 या बीटीईटी पेपर-1 पास हो।

मध्य विद्यालय कक्षा छह से 8 के लिए सीटीईटी पेपर-2 या बीटीईटी पेपर-2 पास हो।

माध्यमिक विद्यालय कक्षा 9वीं से 10वीं व कक्षा 6 से 10 तक (एससी, एसटी विभाग के लिए) के अध्यापकों व विशेष विद्यालय अध्यापकों (9वीं 10वीं) के लिए एसटीईटी पेपर- 1 पास हो।

कक्षा 11वीं 12वीं के लिए एसटीईटी पेपर-2 पास हो।

आयु सीमा अधिकतम आयु सीमा - 37 वर्ष।

पिछड़ा वर्ग / अत्यंत पिछड़ा वर्ग (पुरुष व महिला) व अनारक्षित महिला 40 वर्ष एससी, एसटी (पुरुष व महिला) 42 वर्ष।

निगेटिव मार्किंग की व्यवस्था होगी बता दें कि शिक्षक भर्ती परीक्षा में सफलता प्राप्त करने के लिए अभ्यर्थियों को कुल ढाई घंटे की परीक्षा में 150 प्रश्नों को हल करना होगा। पेपर वन 150 अंकों की भाषा की परीक्षा होगी। इसमें 30 अंक लाना अनिवार्य होगा। कॉमन पेपर टू 40 अंकों का होगा। भाग तीन में 80 अंकों का विषय आधारित होगा। इसी के आधार पर मेरिट तैयार की जाएगी। इंटरव्यू नहीं होगा।

टीईटी से जुड़ी योग्यता प्राथमिक के शिक्षक के लिए केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा के प्रथम पत्र या बिहार शिक्षक पात्रता परीक्षा के प्रथम पत्र में उत्तीर्ण होना आवश्यक है। मध्य विद्यालय के लिए केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा के द्वितीय पत्र या बिहार शिक्षक पात्रता परीक्षा के द्वितीय पत्र में उत्तीर्ण होना होगा। माध्यमिक विद्यालय के लिए माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा के प्रथम पत्र तथा उच्च माध्यमिक शिक्षक के लिए द्वितीय पत्र में उत्तीर्ण होना अनिवार्य है।

एक से अधिक कक्षाओं के लिए नियुक्ति की योग्यता रखने वाले अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन के समय ही अपनी प्राथमिकता तय करनी होगी। पहली प्राथमिकता पर चयन नहीं होने की स्थिति में ही अगली प्राथमिकता वाले पद पर उनके दावे पर विचार किया जाएगा।