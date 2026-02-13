Hindustan Hindi News
बिहार में 40000 से ज्यादा शिक्षक भर्ती, शुरू होने वाला है आवेदन, नोटिफिकेशन जल्द; कर लीजिए तैयारी

Feb 13, 2026 08:04 pm ISTHimanshu Tiwari लाइव हिन्दुस्तान
बिहार के सरकारी स्कूलों में बड़ी भर्ती जल्द ही युवाओं के लिए बड़ी सौगात लेकर आई हैं। प्राथमिक से लेकर 12वीं तक शिक्षकों के पद भरने की प्रक्रिया जल्द शुरू होगी।

अगर आप सरकारी शिक्षक बनने का सपना देख रहे हैं तो आने वाला समय आपके लिए बड़ी खुशखबरी लेकर आ सकता है। बिहार में एक बार फिर बड़े पैमाने पर शिक्षकों की भर्ती की तैयारी शुरू हो गई है। स्कूलों में खाली पड़े पदों को भरने के लिए शिक्षक भर्ती परीक्षा TRE 4.0 आयोजित की जाएगी, जिसमें 40 हजार से ज्यादा पदों पर नियुक्ति की संभावना है। भर्ती प्रक्रिया का विस्तृत नोटिफिकेशन जल्द जारी होने की उम्मीद है और उसके बाद ऑनलाइन आवेदन शुरू कर दिए जाएंगे।

क्या है TRE 4.0 और क्यों है यह भर्ती खास

यह भर्ती राज्य के सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की कमी को दूर करने के लिए आयोजित की जा रही है। पिछली शिक्षक भर्तियों की तरह इस बार भी अलग अलग स्तरों के लिए अलग पद रखे जाएंगे, ताकि कक्षा 1 से लेकर 12वीं तक पढ़ाने के लिए योग्य शिक्षकों की नियुक्ति हो सके। इस भर्ती को अब तक की सबसे बड़ी शिक्षक नियुक्तियों में से एक माना जा रहा है, क्योंकि पदों की संख्या 40 हजार से ऊपर बताई जा रही है।

किन किन स्तरों पर होगी भर्ती

इस भर्ती में स्कूल शिक्षा के सभी स्तर शामिल रहेंगे। संभावित पद इस प्रकार हो सकते हैं -

  • प्राथमिक शिक्षक (कक्षा 1 से 5)
  • मध्य विद्यालय शिक्षक (कक्षा 6 से 8)
  • माध्यमिक शिक्षक (कक्षा 9 से 10)
  • उच्च माध्यमिक शिक्षक (कक्षा 11 से 12)

इसके अलावा कुछ विशेष विषयों के शिक्षक और प्रशासनिक पद भी शामिल किए जा सकते हैं, जिनका विवरण आधिकारिक विज्ञापन में स्पष्ट होगा।

योग्यता क्या रह सकती है

भर्ती में शामिल होने के लिए शैक्षणिक योग्यता पद के अनुसार अलग अलग होगी।

प्राथमिक शिक्षक के लिए

12वीं पास

D.El.Ed या समकक्ष शिक्षक प्रशिक्षण

मध्य, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षक के लिए

संबंधित विषय में स्नातक या परास्नातक

B.Ed अनिवार्य

योग्यता से जुड़ी अंतिम शर्तें विस्तृत नोटिफिकेशन में दी जाएंगी।

आयु सीमा क्या हो सकती है

आयु सीमा भी पद के अनुसार तय होगी। न्यूनतम आयु लगभग 18 या 21 वर्ष रखी जा सकती है। अधिकतम आयु सामान्य वर्ग के लिए लगभग 37 वर्ष तक रहने की संभावना है। आरक्षित वर्ग, महिलाओं और अन्य श्रेणियों को सरकारी नियमों के अनुसार छूट मिलेगी।

कैसे होगा चयन

चयन प्रक्रिया पहले की परीक्षाओं की तरह ही रखे जाने की संभावना है।

1. लिखित परीक्षा (ऑब्जेक्टिव प्रश्न)

2. दस्तावेज सत्यापन

3. मेरिट सूची तैयार

अंतिम चयन लिखित परीक्षा के अंकों और आरक्षण नियमों के आधार पर किया जाएगा।

कैसा होगा परीक्षा पैटर्न

परीक्षा ऑफलाइन मोड में आयोजित की जा सकती है, जिसमें OMR शीट पर उत्तर देना होगा। प्रश्न पत्र संबंधित विषय, शिक्षण क्षमता और सामान्य ज्ञान पर आधारित रहेगा। विस्तृत सिलेबस नोटिफिकेशन जारी होने के बाद सामने आएगा।

ऑनलाइन आवेदन कैसे करें

नोटिफिकेशन जारी होने के बाद उम्मीदवारों को ऑनलाइन आवेदन करना होगा। प्रक्रिया इस तरह होगी -

  • आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर रजिस्ट्रेशन करना
  • नाम, मोबाइल नंबर और ईमेल जैसी जानकारी भरना
  • लॉगिन करके आवेदन फॉर्म भरना
  • शैक्षणिक और व्यक्तिगत विवरण दर्ज करना
  • फोटो, हस्ताक्षर और प्रमाण पत्र अपलोड करना
  • आवेदन शुल्क जमा करना
  • फॉर्म सबमिट कर प्रिंट निकाल लेना

आवेदन शुल्क कितना होगा

शुल्क की जानकारी नोटिफिकेशन जारी होने के बाद मिलेगी। पिछली भर्तियों की तरह अलग अलग श्रेणियों के लिए अलग शुल्क रखा जा सकता है।

कब आ सकता है नोटिफिकेशन और परीक्षा

भर्ती का विस्तृत विज्ञापन फरवरी या मार्च 2026 के आसपास जारी होने की उम्मीद है। नोटिफिकेशन आने के बाद आवेदन प्रक्रिया शुरू होगी और परीक्षा वर्ष 2026 में बाद के महीनों में आयोजित की जा सकती है।

एडमिट कार्ड और रिजल्ट कैसे मिलेगा

  • परीक्षा से पहले एडमिट कार्ड ऑनलाइन जारी होगा।
  • उम्मीदवार लॉगिन करके डाउनलोड कर सकेंगे।
  • परीक्षा के बाद परिणाम और मेरिट सूची वेबसाइट पर प्रकाशित की जाएगी।

उम्मीदवार अभी से क्या तैयारी करें

भर्ती शुरू होने से पहले ही अभ्यर्थियों को अपनी तैयारी तेज कर देनी चाहिए। जरूरी दस्तावेज तैयार रखें, पुराने प्रश्न पत्र देखें और सिलेबस के अनुसार पढ़ाई शुरू कर दें ताकि आवेदन शुरू होते ही किसी तरह की परेशानी न हो।

Himanshu Tiwari

लेखक के बारे में

Himanshu Tiwari

शॉर्ट बायो: हिमांशु तिवारी पिछले 10 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और मौजूदा वक्त में लाइव हिन्दुस्तान के करियर टीम से जुड़े हुए हैं।

परिचय एवं अनुभव
हिमांशु तिवारी डिजिटल पत्रकारिता की दुनिया का एक जाना-पहचाना नाम हैं। बीते 10 सालों से वह लगातार पत्रकारिता में सक्रिय हैं और इस वक्त लाइव हिन्दुस्तान में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम कर रहे हैं और बीते 3 साल से वह इस संस्थान से जुड़े हैं। शिक्षा, करियर, नौकरियों, नीट, जेईई, बैंकिंग, एसएससी और यूपीएससी, यूपीपीएससी, बीपीएससी और आरपीएससी जैसी सिविल सेवा परीक्षाओं से जुड़े मुद्दों पर उनकी खास पकड़ मानी जाती है। हिमांशु ने साल 2016 में पत्रकारिता की शुरुआत एबीपी न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म से किया। इसके बाद वह इंडिया टीवी और जी न्यूज (डीएनए) जैसे बड़े न्यूज चैनलों के डिजिटल प्लेटफॉर्म का भी हिस्सा रह चुके हैं। हिमांशु तिवारी सिर्फ पत्रकार नहीं, बल्कि एक सजग पाठक और आजीवन विद्यार्थी हैं, उनकी यही खूबी उनके कार्य में परिलक्षित होती है। उनका मानना है कि इन परीक्षाओं से जुड़ी सही और समय पर जानकारी लाखों युवाओं के भविष्य को दिशा दे सकती है, इसलिए वह इस बीट को सिर्फ खबर नहीं, बल्कि सामाजिक जिम्मेदारी की तरह देखते हैं।

लेखन की सोच और मकसद
हिमांशु के लिए पत्रकारिता का मतलब सिर्फ सूचना देना नहीं है, बल्कि पाठक को सोचने की जगह देना भी है। खासकर करियर और शिक्षा के क्षेत्र में वह यह मानते हैं कि एक गलत या अधूरी खबर किसी छात्र की पूरी तैयारी को भटका सकती है। इसलिए उनके लेखन में सरल भाषा, ठोस तथ्य और व्यावहारिक नजरिया हमेशा प्राथमिकता में रहता है। उनकी कोशिश रहती है कि पाठक को सिर्फ खबर की जानकारी ही न हो, बल्कि यह भी समझ आए कि उस खबर का उसके जीवन और भविष्य से क्या रिश्ता है।

शिक्षा और अकादमिक पृष्ठभूमि
हिमांशु मूल रूप से उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से ताल्लुक रखते हैं। उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय से स्नातक की पढ़ाई की और फिर जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली से पत्रकारिता के गुर सीखे। जामिया में मिली ट्रेनिंग ने उन्हें यह समझ दी कि पत्रकारिता सिर्फ तेज खबर लिखने का नाम नहीं, बल्कि तथ्यों की जांच, संदर्भ की समझ और संतुलित नजरिए से बात रखने की कला है।

रुचियां और निजी झुकाव
काम से इतर हिमांशु की गहरी रुचि समकालीन इतिहास, समानांतर सिनेमा और दर्शन में रही है। राजनीति और विदेश नीति पर पढ़ना-लिखना उन्हें विशेष रूप से पसंद है। इसी रुचि के चलते उन्होंने दो लोकसभा चुनावों और दर्जनों विधानसभा चुनावों की कवरेज की, जहां राजनीति को उन्होंने बेहद नजदीक से देखा और समझा। चुनावी आंकड़ों की बारीकियां, नेताओं के भाषण, जमीनी मुद्दे और जनता की प्रतिक्रियाएं, इन सभी पहलुओं को समेटते हुए उन्होंने सैकड़ों खबरें और विश्लेषण तैयार किए, जो राजनीतिक प्रक्रिया की गहरी समझ को दर्शाते हैं।

विशेषज्ञताएं
- शिक्षा, करियर और नौकरियों से जुड़ी खबरों पर विशेष रुचि और निरंतर लेखन
- नीट, जेईई और राज्यवार बोर्ड परीक्षाओं से जुड़े मुद्दों, बदलावों और परिणामों पर गहन फोकस
- UPSC, UPPSC, MPPSC, BPSC, RPSC और JPSC जैसी सिविल सेवा परीक्षाओं की तैयारी, पैटर्न और नीतिगत पहलुओं पर पैनी नजर
- अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम और विदेश नीति से जुड़े विषयों का विश्लेषणात्मक लेखन
- राजनीति, चुनावी आंकड़ों और जमीनी मुद्दों पर सरल और तथ्यपरक एक्सप्लेनर तैयार करने का अनुभव

और पढ़ें
