बीपीएससी टीआरई 4 के लिए जल्द करें आवेदन, आज है फीस जमा करने की आखिरी तारीख

बिहार लोक सेवा आयोग यानी बीपीएससी के शिक्षक भर्ती के चौथे चरण यानी टीआरई-4 के आवेदन की आखिरी तारीख कल यानी 3 नवंबर हैं। वहीं, फीस जमा करने की आखिरी तारीख आज यानी 2 नवंबर है। ऐसे में जिन उम्मीदवारों ने अभी तक फीस और फॉर्म नहीं भरा है, वो फटाफट अप्लाई कर दें।

अगर आप बिहार के सरकारी स्कूलों में शिक्षक बनने का सपना देख रहे हैं, तो यह खबर आपके लिए है। बिहार लोक सेवा आयोग यानी बीपीएससी के शिक्षक भर्ती के चौथे चरण यानी टीआरई-4 की आवेदन प्रक्रिया कल यानी 3 नवंबर को समाप्त हो रही है। लेकिन फीस जमा करने की आखिरी तारीख आज यानी 2 नवंबर है। ऐसे में जिन उम्मीदवारों ने अभी तक किसी वजह से अपना फॉर्म नहीं भरा है या फीस जमा करने में चूक गए हैं। तो वो फटाफट ये काम निपटा लें। ऐसे में पात्र और इच्छुक उम्मीदवारों को फौरन ऑफिशियल वेबसाइट bpsc.bihar.gov.in पर जाकर अपनी प्रक्रिया पूरी कर लेनी चाहिए।

आवेदन कैसे करें? बीपीएससी 4.0 के लिए उम्मीदवारों को ऑनलाइन आवेदन करना होगा। फॉर्म भरने के लिए नीचे दिए गए आसान स्टेप्स को फॉलो करें।

1. सबसे पहले BPSC की आधिकारिक वेबसाइट bpsc.bih.nic.in या ऑनलाइन पोर्टल onlinebpsc.bihar.gov.in पर जाएं।

2. नए उम्मीदवार Online Registration पर क्लिक करें और अपना नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और अन्य जरूरी जानकारी भरकर रजिस्ट्रेशन करें।

3. रजिस्ट्रेशन पूरा होने के बाद यूजर आईडी और पासवर्ड की मदद से लॉगिन करें।

4. अब अपनी शैक्षणिक योग्यता और ट्रेनिंग से जुड़ी जानकारी भरें। इसके बाद जरूरी दस्तावेज, फोटो और हस्ताक्षर अपलोड करें।

5. अपनी कैटेगरी के अनुसार आवेदन शुल्क जमा करें और फॉर्म सबमिट कर दें।

6. आवेदन पूरा होने के बाद फॉर्म का प्रिंटआउट निकालकर अपने पास सुरक्षित रख लें।

आवेदन के लिए यहां करें क्लिक-

इन बातों का रखें ध्यान जिन्होंने फॉर्म भर दिया है उन्हें दोबारा कुछ करने की जरूरत नहीं है। हां अगर कोई सुधार करना हो तो आयोग की ओर से आने वाली अगली सूचना पर नजर रखें। जिन्होंने अभी तक वन टाइम रजिस्ट्रेशन नहीं किया वे सबसे पहले यही काम निपटाएं। इसके बाद डिजीलॉकर से सत्यापन होगा और फिर छह चरण की प्रोफाइल भरनी होगी। प्रोफाइल लॉक करने के बाद ही आप टीआरई 4 के विज्ञापन पर आवेदन कर पाएंगे। एक से ज्यादा ओटीआर खाते न बनाएं वरना आवेदन रद्द हो सकता है।

33320 पदों की बहाली यह भर्ती बिहार शिक्षा विभाग के सरकारी स्कूलों के लिए है। कक्षा 1 से 12 तक के शिक्षकों की जगह भरी जानी है। पदों की कुल संख्या 33320 बताई गई है। पहले यह आंकड़ा 32388 था। बाद में आयोग ने इसे बढ़ाया। आवेदन की प्रक्रिया 25 सितंबर से चल रही थी।

पात्रता इस भर्ती के लिए प्राथमिक शिक्षक यानी कक्षा 1 से 5 के लिए 12वीं में 50 फीसदी अंक और दो साल का डीएलएड चाहिए। साथ में सीटीईटी या बिहार टीईटी का पेपर 1 पास होना जरूरी है। मध्य विद्यालय यानी कक्षा 6 से 8 के लिए विषय में स्नातक और डीएलएड या बीएड चाहिए। इसके साथ टीईटी का पेपर 2 पास होना चाहिए।

माध्यमिक यानी कक्षा 9 और 10 के लिए विषय में स्नातक या स्नातकोत्तर के साथ बीएड चाहिए। एसटीईटी पेपर 1 पास होना भी जरूरी है।

उच्च माध्यमिक यानी कक्षा 11 और 12 के लिए विषय में स्नातकोत्तर और बीएड चाहिए। साथ में एसटीईटी पेपर 2 पास होना अनिवार्य है।

कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जरूरी मैट्रिक का प्रमाणपत्र और शैक्षणिक योग्यता के अंकपत्र पास रखें। शिक्षक पात्रता परीक्षा का स्कोरकार्ड और आधार कार्ड भी चाहिए। जरूरत हो तो जाति प्रमाणपत्र, बिहार का निवास प्रमाणपत्र और दिव्यांग प्रमाणपत्र रखें। सरकारी नौकरी करने वालों को अनापत्ति प्रमाणपत्र लगाना होगा। ताजा फोटो और हस्ताक्षर भी तय आकार में अपलोड करने होंगे।