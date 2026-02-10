BPSC TRE-4 Vacancy: बिहार शिक्षक भर्ती में बड़ा बदलाव, क्या है 'वन कैंडिडेट-वन रिजल्ट' सिस्टम? जानें पूरी डिटेल्स

संक्षेप: BPSC TRE-4 Vacancy 2026: शिक्षा विभाग और बिहार लोक सेवा आयोग (BPSC) के बीच चल रही चर्चाओं के अनुसार, इस बार 'वन कैंडिडेट-वन रिजल्ट' (One Candidate-One Result) का फार्मूला लागू किया जा सकता है।

BPSC TRE One Candidate-One Result System: बिहार में शिक्षक बनने का सपना देख रहे लाखों युवाओं के लिए एक बड़ी खबर सामने आई है। बिहार लोक सेवा आयोग (BPSC) द्वारा आयोजित की जाने वाली चौथे चरण की शिक्षक भर्ती (TRE 4.0) में इस बार चयन प्रक्रिया में एक बड़े बदलाव करने की तैयारी है। शिक्षा विभाग और आयोग के बीच चल रही चर्चाओं के अनुसार, इस बार 'वन कैंडिडेट-वन रिजल्ट' (One Candidate-One Result) का फार्मूला लागू किया जा सकता है। इस नई व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य नियुक्तियों में पारदर्शिता लाना और अधिक से अधिक उम्मीदवारों को रोजगार के अवसर प्रदान करना है।

क्या है 'वन कैंडिडेट-वन रिजल्ट' सिस्टम? वर्तमान व्यवस्था में एक ही मेधावी छात्र अपनी योग्यता के आधार पर प्राथमिक (कक्षा 1-5), मध्य (कक्षा 6-8) और माध्यमिक (कक्षा 9-10) जैसे कई स्तरों की परीक्षाओं में सफल हो जाता है। इससे एक ही अभ्यर्थी का नाम कई मेरिट लिस्ट में आ जाता है। अंततः वह अभ्यर्थी किसी एक ही पद पर जॉइन करता है, जिससे बाकी की सीटें खाली रह जाती हैं।

नई व्यवस्था के तहत: अभ्यर्थी भले ही कई स्तरों की परीक्षा दे, लेकिन उसका अंतिम चयन केवल एक ही कक्षा स्तर के लिए किया जाएगा। इससे एक अभ्यर्थी द्वारा कई सीटों पर चयनित होने की प्रवृत्ति रुकेगी।जो सीटें पहले 'मल्टीपल रिजल्ट' के कारण खाली रह जाती थीं, अब उन पर कम अंकों वाले योग्य उम्मीदवारों को मौका मिल सकेगा।

TRE 4.0 में रिक्तियों का गणित बिहार सरकार ने चौथे चरण की इस बहाली के लिए लगभग 44,000 पदों की घोषणा की है। शिक्षा विभाग वर्तमान में इसके लिए रोस्टर तैयार कर रहा है। पदों का संभावित विवरण इस प्रकार है:

कक्षा 1 से 8 तक: लगभग 19,000 पद।

कक्षा 9 से 10 (TGT): लगभग 12,000 पद।

कक्षा 11 से 12 (PGT): लगभग 13,000 पद।

विशेष रूप से गणित, विज्ञान, अंग्रेजी और कॉमर्स जैसे विषयों पर अधिक ध्यान दिया जा रहा है, क्योंकि राज्य के स्कूलों में इन विषयों के शिक्षकों की काफी कमी है।

आरक्षण और महत्वपूर्ण जानकारी इस भर्ती में भी बिहार की मूल निवासी महिलाओं को 35 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण का लाभ मिलता रहेगा। 'वन कैंडिडेट-वन रिजल्ट' का नियम महिला उम्मीदवारों पर भी समान रूप से लागू होगा।

मुख्य अपडेट्स:

नोटिफिकेशन: TRE 4.0 का आधिकारिक नोटिफिकेशन मार्च 2026 में जारी होने की उम्मीद है।

योग्यता: आवेदन के लिए CTET या STET उत्तीर्ण होना अनिवार्य है।

परीक्षा: इस भर्ती में कोई इंटरव्यू नहीं होगा; चयन केवल लिखित परीक्षा के आधार पर होगा।