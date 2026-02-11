Hindustan Hindi News
BPSC TRE 4.0: Official Press Release Issued; Requisition Received for Class 1-12 Teacher Vacancies, notification soon
BPSC TRE-4 Vacancy: बिहार शिक्षक भर्ती के चौथे चरण के लिए मिली अधियाचना, जल्द जारी होगा नोटिफिकेशन

BPSC TRE-4 Vacancy: बिहार शिक्षक भर्ती के चौथे चरण के लिए मिली अधियाचना, जल्द जारी होगा नोटिफिकेशन

संक्षेप:

BPSC TRE-4 Vacancy: बिहार लोक सेवा आयोग (BPSC) ने राज्य में चौथे चरण की शिक्षक नियुक्ति परीक्षा (TRE 4.0) की आधिकारिक तैयारी शुरू कर दी है। नए नोटिस के अनुसार विभिन्न विभागों से हजारों पदों पर नियुक्ति के लिए अधियाचना प्राप्त हो गई है।

Feb 11, 2026 07:14 pm IST
BPSC TRE-4 Vacancy: बिहार में शिक्षक बनने का सपना देख रहे अभ्यर्थियों के लिए एक बड़ी और उत्साहजनक खबर सामने आई है। बिहार लोक सेवा आयोग (BPSC) ने राज्य में चौथे चरण की शिक्षक नियुक्ति परीक्षा (TRE 4.0) की आधिकारिक तैयारी शुरू कर दी है। आयोग द्वारा जारी नए नोटिस के अनुसार, उसे विभिन्न विभागों से हजारों पदों पर नियुक्ति के लिए अधियाचना प्राप्त हो गई है।

यह भर्ती प्रक्रिया न केवल शिक्षा विभाग के अंतर्गत आने वाले स्कूलों के लिए है, बल्कि कल्याण विभागों द्वारा संचालित विद्यालयों में भी शिक्षकों और प्रधानाध्यापकों की कमी को दूर करेगी।

किन-किन वर्गों के लिए होगी भर्ती?

सामान्य प्रशासन विभाग के माध्यम से प्राप्त अधियाचना के अनुसार, इस बार बहाली का दायरा काफी विस्तृत है। मुख्य रूप से इन विभागों और श्रेणियों में नियुक्तियां की जाएंगी:

शिक्षा विभाग के अंतर्गत:

प्राथमिक विद्यालय (कक्षा 1 से 5)

मध्य विद्यालय (कक्षा 6 से 8)

माध्यमिक विद्यालय (कक्षा 9 से 10)

उच्च माध्यमिक विद्यालय (कक्षा 11 से 12)

कल्याण विभागों के अंतर्गत:

SC/ST कल्याण विभाग: यहां कक्षा 1 से 5, 6 से 10, और 11 से 12 के विद्यालय अध्यापकों के साथ-साथ प्रधानाध्यापकों की भी नियुक्ति होगी।

पिछड़ा एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग: इस विभाग के तहत कक्षा 6 से 8, 9 से 10, और 11 से 12 के शिक्षकों और प्रधानाध्यापकों के पदों पर बहाली की जाएगी।

ऑनलाइन आवेदन और नोटिफिकेशन पर अपडेट

बीपीएससी के परीक्षा नियंत्रक द्वारा हस्ताक्षरित इस नोटिस में स्पष्ट किया गया है कि आयोग को अधियाचना प्राप्त हो चुकी है और अब इन सभी पदों के लिए एक नोटिफिकेशन प्रकाशित करने की प्रक्रिया चल रही है।

आयोग ने अभ्यर्थियों को सूचित किया है कि ऑनलाइन आवेदन करने की तिथि, पात्रता मानदंड और विस्तृत दिशा-निर्देशों से संबंधित सूचना जल्द ही बीपीएससी की आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड कर दी जाएगी।

TRE 4.0 में रिक्तियों का गणित

बिहार सरकार ने चौथे चरण की इस बहाली के लिए लगभग 44,000 पदों की घोषणा की है। शिक्षा विभाग वर्तमान में इसके लिए रोस्टर तैयार कर रहा है। पदों का संभावित विवरण इस प्रकार है:

कक्षा 1 से 8 तक: लगभग 19,000 पद।

कक्षा 9 से 10 (TGT): लगभग 12,000 पद।

कक्षा 11 से 12 (PGT): लगभग 13,000 पद।

विशेष रूप से गणित, विज्ञान, अंग्रेजी और कॉमर्स जैसे विषयों पर अधिक ध्यान दिया जा रहा है, क्योंकि राज्य के स्कूलों में इन विषयों के शिक्षकों की काफी कमी है।

अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण सलाह

बिहार में पिछले तीन चरणों (TRE 1.0, 2.0, और 3.0) में रिकॉर्ड समय में नियुक्तियां की गई हैं। इसी परंपरा को जारी रखते हुए, TRE 4.0 के लिए भी परीक्षा का आयोजन जल्द होने की संभावना है। विशेषज्ञों का मानना है कि जो अभ्यर्थी इस परीक्षा में शामिल होना चाहते हैं, उन्हें अपनी तैयारी तेज कर देनी चाहिए।

आयोग ने उम्मीदवारों से आग्रह किया है कि वे केवल आधिकारिक वेबसाइट पर दी गई जानकारियों पर ही भरोसा करें और नोटिफिकेशन जारी होने का इंतजार करें।

BPSC bpsc tre BPSC Teacher Recruitment
