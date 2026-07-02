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BPSC TRE 3 : 18 माह के NIOS DElED वाले शिक्षकों की जाएगी नौकरी, सेवा समाप्ति के आदेश जारी

Pankaj Vijay लाइव हिन्दुस्तान, मुजफ्फरपुर/पटना
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बिहार में टीआरई 3 में राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान (एनआईओएस) के 18 माह के डीईएलएड की योग्यता पर बहाल विद्यालय अध्यापकों की सेवा समाप्ति के आदेश दिए गए हैं।

BPSC TRE 3 : 18 माह के NIOS DElED वाले शिक्षकों की जाएगी नौकरी, सेवा समाप्ति के आदेश जारी

बिहार में तीसरे चरण की शिक्षक नियुक्ति (टीआरई-थ्री) में राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान (एनआईओएस) के 18 माह के डीईएलएड की योग्यता पर बहाल विद्यालय अध्यापकों की सेवा समाप्ति के आदेश दिए गए हैं। इससे संबंधित आदेश राज्य के सभी जिलों के डीईओ को दिये गये हैं। तत्कालीन प्राथमिक शिक्षा निदेशक विक्रम विरकर के हस्ताक्षर से 22 जून को जिला शिक्षा पदाधिकारियों को आदेश जारी हुआ है। इसमें कहा गया है कि विज्ञापन संख्या - 22/2024 (टीआरई-थ्री) की कंडिका-2बी (फोर) में उल्लेख है कि सात दिसंबर, 2023 को निर्गत आदेश के आलोक में एनआईओएस द्वारा प्रदत्त 18 महीने के डीईएलएड की उपाधि विद्यालय अध्यापक के पद पर नियुक्ति के लिए मान्य नहीं होगा।

पदाधिकारियों को निर्देश

इसके मद्देनजर जिला शिक्षा पदाधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि विज्ञापन संख्या- 22/2024 (टीआरई-थ्री) के तहत नियुक्त एनआईओएस से 18 माह का डीईएलएड कोर्स धारण करने वाले विद्यालय अध्यापक की सेवा निर्धारित प्रक्रिया का अनुशरण कर समाप्त करते हुए इसकी सूचना विभाग को शीघ्र उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। आदेश की प्रति सभी क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशकों को भी दी गयी है।

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सभी जिलों से ऐसे शिक्षकों की सूची मांगी गई है। निदेशक ने सभी जिले के शिक्षा अधिकारियों को निर्देश दिया है कि 18 महीने की डीएलएड उपाधि विद्यालय अध्यापक नियुक्ति के लिए मान्य नहीं होगा। ऐसे में टीआरई-3 में इस डिग्री पर नियुक्त शिक्षकों की सेवा निर्धारित प्रक्रिया का अनुसरण करते हुए समाप्त की जाए। सभी जिलों को इसकी रिपोर्ट उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया है। जिले में सभी प्रखंडों से ऐसे शिक्षकों की सूची मांगी गई है।

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इस आदेश के बाद राज्यभर में प्रभावित शिक्षकों के बीच असमंजस और चिंता का माहौल देखा जा रहा है। कई जिलों में ऐसे शिक्षक कार्यरत हैं जिन्हें TRE–3 के तहत नियुक्ति मिली थी। इसके पहले सुप्रीम कोर्ट ने फैसला लिया था कि राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान (एनआईओएस) से 18 महीने का डीएलएड डिप्लोमा कोर्स 2 साल के डिप्लोमा के बराबर नहीं है।

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लेखक के बारे में

Pankaj Vijay

पंकज विजय| वरिष्ठ पत्रकार

शॉर्ट बायो पंकज विजय एक वरिष्ठ डिजिटल पत्रकार हैं, जिनके पास प्रिंट और डिजिटल मीडिया में 15 से अधिक वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में livehindustan.com में असिस्टेंट एडिटर के रूप में कार्यरत हैं। वे करियर, स्कूल व हायर एजुकेशन, जॉब्स से जुड़े विषयों पर खबर लेखन और विश्लेषण में विशेषज्ञता रखते हैं। 9 वर्षों से यहां इसी भूमिका में हैं। सरकारी भर्तियों, बोर्ड व एंट्रेंस एग्जाम, प्रतियोगी परीक्षाओं, उनके परिणाम, बदलते दौर में करियर की नई राहों, कोर्स, एडमिशन एवं नए जमाने के रोजगार के लिए जरूरी स्किल्स से जुड़ी अपडेट तेजी से पाठकों तक पहुंचाने के लिए जाने जाते हैं।


15 से अधिक सालों का अनुभव

पंकज विजय ने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की। अमर उजाला समाचार पत्र में रिसर्च, संपादकीय और करियर एजुकेशन जॉब्स डेस्क पर काम किया। यहां उन्हें फीचर लेखन व रिपोर्टिंग का भी मौका मिला। इसके बाद उन्होंने आज तक डिजिटल में कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं। आज तक वेबसाइट पर राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, अपराध और एजुकेशन व रोजगार जगत से जुड़ी खबरें लिखीं। इसके बाद एनडीटीवी ऑनलाइन में एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर इस विषय में अपनी समझ को और व्यापक बनाया। एनडीटीवी की पारी के बाद वे लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े और बीते 9 वर्षों से करियर एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर रहे हैं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि

भारतीय जनसंचार संस्थान (आईआईएमसी), दिल्ली से हिन्दी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा, गुरु जंभेश्वर यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में एमए व दिल्ली यूनिवर्सिटी से इतिहास में बीए ऑनर्स किया है। एनसीसी सी सर्टिफिकेट होल्डर हैं जिसके चलते उन्हें रक्षा क्षेत्र जैसे पुलिस व सेनाओं की भर्तियों की बेहतर समझ है।


विजन

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