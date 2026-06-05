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BPSC : बिहार के आंबेडकर स्कूलों में होगी 1000 से ज्यादा शिक्षकों की भर्ती, बीपीएससी को भेजी अधियाचना

Pankaj Vijay लाइव हिन्दुस्तान
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बिहार के डॉ. आंबेडकर आवासीय विद्यालयों में प्रधानाध्यापक और अध्यापक पदों पर 1048 शिक्षकों की भर्ती होगी, जिसके लिए एससी-एसटी कल्याण विभाग ने बीपीएससी को अधियाचना भेज दी है।

BPSC : बिहार के आंबेडकर स्कूलों में होगी 1000 से ज्यादा शिक्षकों की भर्ती, बीपीएससी को भेजी अधियाचना

बिहार में एससी-एसटी वर्ग के छात्र-छात्राओं के लिए संचालित डॉ आंबेडकर आवासीय विद्यालयों में 1048 शिक्षकों की प्रधानाध्यापक एवं अध्यापक पद पर नियुक्ति होगी। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (एससी-एसटी) कल्याण विभाग ने बिहार लोक सेवा आयोग (बीपीएससी) को नियुक्ति की अधियाचना भेज दी है।

डॉ. आंबेडकर आवासीय विद्यालयों में सफाई कर्मी, नाई, माली समेत कई कर्मियों के लिए 365 पदों पर नियुक्ति की जाएगी। गुरुवार को एससी-एसटी कल्याण मंत्री लखेंद्र पासवान ने इसकी जानकारी दी। इसके पूर्व मंत्री की अध्यक्षता में उनके कार्यालय कक्ष में करीब चार घंटे तक समीक्षा बैठक हुई। इसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में मंत्री लखेंद्र पासवान ने बताया कि विभाग ने अगले एक सौ दिनों की कार्ययोजना तैयार की है। सभी प्रखंडों में डॉ. आंबेडकर कल्याण छात्रावास और सभी विधानसभा क्षेत्रों में डॉ. आंबेडकर आवासीय विद्यालय खोलने का निर्णय लिया गया है।

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चार प्रखंडों में 720 क्षमता वाले नए डॉ. आंबेडकर आवासीय विद्यालयों का निर्माण शुरू है। इनमें वैशाली जिले का पातेपुर, पश्चिम चंपारण का नरकटियागंज, मुजफ्फरपुर का मीनापुर और खगड़िया का खगड़िया प्रखंड शामिल हैं। वहीं, 18 जिलों में स्वीकृत सावित्रीबाई फुले छात्रावासों का निर्माण शुरू हो गया है।

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राज्य में अत्याचार निषेध अधिनियम के तहत 121 आश्रितों की नियुक्ति की गई है। महादलित टोलों में 4983 सामुदायिक भवन सह वर्कशेड निर्माण हो चुका है जबकि 1025 निर्माणाधीन है। बैठक में सभी लंबित कार्यो को पूरा करने का निर्देश दिया गया है। बैठक में विभागी सचिव संदीप कुमार आर. पुडकलकट्टी आदि थे।

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लेखक के बारे में

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पंकज विजय| वरिष्ठ पत्रकार

शॉर्ट बायो पंकज विजय एक वरिष्ठ डिजिटल पत्रकार हैं, जिनके पास प्रिंट और डिजिटल मीडिया में 15 से अधिक वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में livehindustan.com में असिस्टेंट एडिटर के रूप में कार्यरत हैं। वे करियर, स्कूल व हायर एजुकेशन, जॉब्स से जुड़े विषयों पर खबर लेखन और विश्लेषण में विशेषज्ञता रखते हैं। 9 वर्षों से यहां इसी भूमिका में हैं। सरकारी भर्तियों, बोर्ड व एंट्रेंस एग्जाम, प्रतियोगी परीक्षाओं, उनके परिणाम, बदलते दौर में करियर की नई राहों, कोर्स, एडमिशन एवं नए जमाने के रोजगार के लिए जरूरी स्किल्स से जुड़ी अपडेट तेजी से पाठकों तक पहुंचाने के लिए जाने जाते हैं।


15 से अधिक सालों का अनुभव

पंकज विजय ने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की। अमर उजाला समाचार पत्र में रिसर्च, संपादकीय और करियर एजुकेशन जॉब्स डेस्क पर काम किया। यहां उन्हें फीचर लेखन व रिपोर्टिंग का भी मौका मिला। इसके बाद उन्होंने आज तक डिजिटल में कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं। आज तक वेबसाइट पर राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, अपराध और एजुकेशन व रोजगार जगत से जुड़ी खबरें लिखीं। इसके बाद एनडीटीवी ऑनलाइन में एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर इस विषय में अपनी समझ को और व्यापक बनाया। एनडीटीवी की पारी के बाद वे लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े और बीते 9 वर्षों से करियर एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर रहे हैं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि

भारतीय जनसंचार संस्थान (आईआईएमसी), दिल्ली से हिन्दी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा, गुरु जंभेश्वर यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में एमए व दिल्ली यूनिवर्सिटी से इतिहास में बीए ऑनर्स किया है। एनसीसी सी सर्टिफिकेट होल्डर हैं जिसके चलते उन्हें रक्षा क्षेत्र जैसे पुलिस व सेनाओं की भर्तियों की बेहतर समझ है।


विजन

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