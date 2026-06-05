BPSC : बिहार के आंबेडकर स्कूलों में होगी 1000 से ज्यादा शिक्षकों की भर्ती, बीपीएससी को भेजी अधियाचना
बिहार के डॉ. आंबेडकर आवासीय विद्यालयों में प्रधानाध्यापक और अध्यापक पदों पर 1048 शिक्षकों की भर्ती होगी, जिसके लिए एससी-एसटी कल्याण विभाग ने बीपीएससी को अधियाचना भेज दी है।
बिहार में एससी-एसटी वर्ग के छात्र-छात्राओं के लिए संचालित डॉ आंबेडकर आवासीय विद्यालयों में 1048 शिक्षकों की प्रधानाध्यापक एवं अध्यापक पद पर नियुक्ति होगी। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (एससी-एसटी) कल्याण विभाग ने बिहार लोक सेवा आयोग (बीपीएससी) को नियुक्ति की अधियाचना भेज दी है।
डॉ. आंबेडकर आवासीय विद्यालयों में सफाई कर्मी, नाई, माली समेत कई कर्मियों के लिए 365 पदों पर नियुक्ति की जाएगी। गुरुवार को एससी-एसटी कल्याण मंत्री लखेंद्र पासवान ने इसकी जानकारी दी। इसके पूर्व मंत्री की अध्यक्षता में उनके कार्यालय कक्ष में करीब चार घंटे तक समीक्षा बैठक हुई। इसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में मंत्री लखेंद्र पासवान ने बताया कि विभाग ने अगले एक सौ दिनों की कार्ययोजना तैयार की है। सभी प्रखंडों में डॉ. आंबेडकर कल्याण छात्रावास और सभी विधानसभा क्षेत्रों में डॉ. आंबेडकर आवासीय विद्यालय खोलने का निर्णय लिया गया है।
चार प्रखंडों में 720 क्षमता वाले नए डॉ. आंबेडकर आवासीय विद्यालयों का निर्माण शुरू है। इनमें वैशाली जिले का पातेपुर, पश्चिम चंपारण का नरकटियागंज, मुजफ्फरपुर का मीनापुर और खगड़िया का खगड़िया प्रखंड शामिल हैं। वहीं, 18 जिलों में स्वीकृत सावित्रीबाई फुले छात्रावासों का निर्माण शुरू हो गया है।
राज्य में अत्याचार निषेध अधिनियम के तहत 121 आश्रितों की नियुक्ति की गई है। महादलित टोलों में 4983 सामुदायिक भवन सह वर्कशेड निर्माण हो चुका है जबकि 1025 निर्माणाधीन है। बैठक में सभी लंबित कार्यो को पूरा करने का निर्देश दिया गया है। बैठक में विभागी सचिव संदीप कुमार आर. पुडकलकट्टी आदि थे।
लेखक के बारे मेंPankaj Vijay
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15 से अधिक सालों का अनुभव
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विजन
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विशेषज्ञता
तमाम तरह की सरकारी भर्तियां, परीक्षाएं व उनके परिणाम
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स्कूलिंग के बाद करियर की राहें
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