BPSC Teacher Exam : बिहार में 7279 शिक्षकों की भर्ती के लिए परीक्षा 29 जनवरी को

संक्षेप: बीपीएससी ने राज्य के विशेष विद्यालयों में शिक्षकों की नियुक्ति के लिए आयोजित होने वाली भर्ती परीक्षा की तिथि जारी कर दी गई। परीक्षा 29 जनवरी को होगी।

बीपीएससी ने राज्य के विशेष विद्यालयों में शिक्षकों की नियुक्ति के लिए आयोजित होने वाली भर्ती परीक्षा की तिथि जारी कर दी गई। परीक्षा 29 जनवरी को होगी। भर्ती के लिए विज्ञापन 19 जून 2025 को जारी किया गया था। आयोग ने विशेष शिक्षा से जुड़े कुल 7,279 पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू की थी। इसमें पहली से पांचवीं के लिए 5,534 पद, छठी से आठवीं के लिए 1,745 पदों पर नियुक्ति होगी।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

खेल विभाग में 33 पदों पर बहाली की परीक्षा अगले माह आयोग ने खेल विभाग के अधीन बिहार खेल सेवा संवर्ग के 33 पदों पर नियुक्ति के लिए लिखित परीक्षा की तिथि भी जारी कर दी है। खेल विभाग में जिला खेल पदाधिकारी, सहायक निदेशक (खेल), सहायक निदेशक (युवा) व व्याख्याता, जैसे कुल 33 पदों पर नियुक्ति को परीक्षा 29-30 जनवरी को आयोजित होगी।

जिला सांख्यिकी पदाधिकारी मुख्य परीक्षा 29-30 जनवरी को आयोग ने जिला सांख्यिकी पदाधिकारी/सहायक निदेशक पद पर नियुक्ति के लिए मुख्य (लिखित) प्रतियोगिता परीक्षा की तिथि जारी कर दी है। परीक्षा 29 और 30 जनवरी को होगी। आयोग ने 47 रिक्त पदों पर नियुक्ति के लिए तीन अगस्त को प्रारंभिक परीक्षा आयोजित की थी। इसमें कुल 574 उम्मीदवार सफल हुए थे।

मेन्स के फॉर्म आज से भरें बिहार लोक सेवा आयोग की एकीकृत 71वीं संयुक्त मुख्य (लिखित) प्रतियोगिता परीक्षा के लिए आवेदन बुधवार से होगा। आयोग ने इसकी जानकारी वेबसाइट पर उपलब्ध करा दी है। मुख्य परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया तीन दिसंबर से शुरू होगी जबकि 24 दिसंबर अंतिम तिथि है। बीपीएससी ने एकीकृत 71वीं संयुक्त (प्रारंभिक) प्रतियोगिता परीक्षा का रिजल्ट 18 नवंबर को जारी किया था। 13,368 अभ्यर्थियों को विभिन्न प्रशासनिक पदों के लिए व 893 अभ्यर्थियों को वित्तीय प्रशासनिक पदाधिकारी पदों के लिए सफल घोषित किया। 14,261 अभ्यर्थियों ने प्रारंभिक परीक्षा में सफलता हासिल की है।