success story: मां आंगबाड़ी सेविका, बिना कोचिंग पहले अटेंम्प्ट क्रैक किया BPSC; बेटा बना एसडीएम

सदर प्रखंड के रजौरा गांव निवासी किसान अजीत कुमार व आंगनबाड़ी सेविका अंशु देवी का पुत्र कांतेश कुमार ने पहले ही प्रयास में बीपीएससी परीक्षा में शानदार दोहरी सफलता हासिल कर अपनी प्रतिभा का डंका बजाया है।

जब यूपीएससी या बीपीएससी जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं के फाइनल नतीजे हैं, तो इसमें से सफल उम्मीदवारों की कहानियां सामने आती हैं। कुछ उम्मीदवारों की कहानियां ऐसी होती हैं, जो लोगों के लिए प्रेरणास्त्रोत की काम करती है। साथ ही यह भी उम्मीद जगाती हैं कि अगर मेहनत किया जाए, तो सफलता जरूर मिलती है। आज हम आपको बीपीएससी की सक्सेस स्टोरी बताने जा रहे हैं, जो जुड़ी है कांतेश कुमार से। कांतेश की मां आंगनबाड़ी सेविता हैं और पिता किसान है। लेकिन उन्होंने अपनी पढ़ाई से कोई समझौता नहीं किया।

कौन है कांतेश कुमार जी हां, सदर प्रखंड के रजौरा गांव निवासी किसान अजीत कुमार व आंगनबाड़ी सेविका अंशु देवी का पुत्र कांतेश कुमार ने पहले ही प्रयास में बीपीएससी परीक्षा में शानदार दोहरी सफलता हासिल कर अपनी प्रतिभा का डंका बजाया है। 167वीं रैंक लाकर एसडीएम व पांचवां स्थान लाकर सीडीपीओ के पद चयनित होकर अपने परिवार, गांव समाज व जिले का नाम राज्य स्तर पर बढ़ाया है। इसके अलावा, इसी परीक्षा में उन्होंने पूरे राज्य में 5वां स्थान प्राप्त कर बाल विकास परियोजना पदाधिकारी के पद पर भी अपना चयन सुनिश्चित किया है।

कांतेश की शिक्षा और करियर कांतेश की सफलता उनकी लगातार मेहनत और स्पष्ट लक्ष्य का परिणाम है। उन्होंने साल 2017 में सिमुलतल्ला आवासीय विद्यालय से मैट्रिक की परीक्षा पास की और पूरे राज्य में 8वीं रैंक हासिल की। इसके बाद विकास विद्यालय, डुमरी से ISC (12वीं) की पढ़ाई पूरी की।

उच्च शिक्षा के लिए उन्होंने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (NIT), तमिलनाडु में दाखिला लिया और साल 2023 में सिविल इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल की। पढ़ाई पूरी करने के बाद उनका चयन रक्षा मंत्रालय (Ministry of Defence) में ऑडिटर के पद पर हुआ, जहां उन्होंने अपनी सेवाएं दीं।

हालांकि, कांतेश का सपना प्रशासनिक सेवा में जाकर लोगों की सेवा करना था। इसी लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए उन्होंने बिना किसी कोचिंग के BPSC परीक्षा की तैयारी की और पहले ही प्रयास में परीक्षा पास कर एसडीएम (Sub-Divisional Magistrate) बनने का सपना साकार कर लिया।

आईएएस बनना है अगला लक्ष्य कांतेश का कहना है कि एसडीएम बनना उनके जीवन का पहला बड़ा लक्ष्य था, जिसे उन्होंने हासिल कर लिया है। अब उनका अगला सपना IAS अधिकारी बनकर देश की सेवा करना है। उनका मानना है कि यदि परिवार, शिक्षकों और समाज का आशीर्वाद और सहयोग इसी तरह मिलता रहा, तो वह निश्चित रूप से अपना यह सपना भी पूरा करेंगे।