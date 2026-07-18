20 घंटे की पुलिस ड्यूटी, प्रेग्नेंसी और दो बार मिली नाकामी... फिर भी किसान की बेटी बनी DSP
बिहार की बबली कुमारी ने सिपाही से डीएसपी (DSP) बनने तक का शानदार सफर तय किया है। शादी, प्रेगनेंसी और 20 घंटे की ड्यूटी के बावजूद उन्होंने BPSC परीक्षा पास करके मिसाल कायम की है।
कुछ सपने स्कूल की किताबों से नहीं, बल्कि जिंदगी की मजबूरियों से जन्म लेते हैं। जिंदगी जब आपके सामने कोई आसान रास्ता न छोड़े, तो कई बार वही आपके सबसे बड़े सफर की शुरुआत होती है। बिहार की रहने वाली बबली कुमारी की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। यह कहानी सिर्फ एक परीक्षा पास करने की नहीं है, बल्कि यह कहानी है एक उस जज्बे की, जिसने शादी, प्रेगनेंसी और 20-20 घंटे की थका देने वाली पुलिस ड्यूटी के बावजूद हार मानना नहीं सीखा। बबली का जन्म 1995 में बिहार के बोधगया में एक बेहद साधारण किसान परिवार में हुआ था। उनके पिता तुलसी दास छोटी सी किसानी करते थे। इसके अलावा घर का खर्च ठीक से चल सके, इसके लिए वह स्कूल बस भी चलाया करते थे। घर में पैसों की तंगी हमेशा बनी रहती थी, लेकिन उनके मां-बाप ने बच्चों की पढ़ाई में इसका साया कभी नहीं पड़ने दिया। बबली बचपन से ही पढ़ाई में तेज थीं और वो यह बात बखूबी समझती थीं कि अगर इस गरीबी के चक्रव्यूह से बाहर निकलना है, तो अच्छी पढ़ाई ही इकलौता जरिया है। उन्होंने अपनी ग्रेजुएशन पूरी की लेकिन असली इम्तिहान तो इसके बाद शुरू होने वाला था। आइए जानते हैं बबली के संघर्ष की कहानी...
शादी और सिपाही बनने का सफर
साल 2013 में बबली की शादी बोधगया के ही रहने वाले एक छोटे कारोबारी रोहित कुमार से हो गई। अमूमन हमारे समाज में यह मान लिया जाता है कि शादी के बाद एक लड़की के सपने घर-गृहस्थी तक सिमट जाएंगे। पर बबली के मामले में ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। शादी के बाद नई जिम्मेदारियां तो आईं, लेकिन उन्हें यह भी समझ आ गया कि परिवार को आर्थिक रूप से मजबूत करने के लिए एक सरकारी नौकरी की सख्त जरूरत है।
उन्होंने अपने सपनों को किनारे रखने के बजाय उन्हें और मजबूती से पकड़ लिया। उनके पति और ससुराल वालों ने भी इस सफर में उनका पूरा साथ दिया और कभी उनकी पढ़ाई पर पाबंदी नहीं लगाई। इसी मेहनत का नतीजा था कि साल 2015 में बबली बिहार पुलिस में महिला सिपाही (कांस्टेबल) के पद पर चुन ली गईं। उनकी पोस्टिंग पहले खगड़िया और फिर बेगूसराय में हुई। ज्यादातर लोगों के लिए यहां पहुंचकर सफर खत्म हो जाता है। एक अच्छी पक्की नौकरी मिल गई, अब और क्या चाहिए? लेकिन बबली के लिए यह मंजिल नहीं, बल्कि सिर्फ एक पड़ाव था।
20 घंटे की ड्यूटी, प्रेगनेंसी में की BPSC की तैयारी
सिपाही बनने के बाद बबली का सपना और बड़ा हो गया। उन्होंने तय किया कि वह बिहार लोक सेवा आयोग (BPSC) की परीक्षा क्रैक करेंगी और अफसर बनेंगी। लेकिन पुलिस की नौकरी में कोई फिक्स रूटीन नहीं होता। कब कौन सी इमरजेंसी आ जाए, किसी को नहीं पता। कई बार तो उनकी ड्यूटी 20-20 घंटे तक खिंच जाती थी। फुर्सत का नामोनिशान नहीं था। पर बबली ने इसी आपाधापी में अपने लिए रास्ता निकाला। वह ड्यूटी के बीच में जब भी थोड़ा सा वक्त मिलता, किताबें खोलकर बैठ जातीं। थकान से चूर होने के बाद भी उनका रिवीजन कभी नहीं रुकता।
इस सफर का सबसे भावुक और हैरान करने वाला मोड़ तब आया, जब बबली BPSC मेंस परीक्षा की तैयारी कर रही थीं। उस दौरान वह प्रेग्नेंट थीं। एक तरफ ड्यूटी, दूसरी तरफ आने वाले बच्चे की फिक्र और ऊपर से इतनी मुश्किल परीक्षा का भारी-भरकम सिलेबस। जब उन्हें लगा कि ड्यूटी के बाद पढ़ाई के लिए वक्त कम पड़ रहा है, तो उन्होंने एक कड़ा फैसला लिया। उन्होंने मेंस की तैयारी के लिए छुट्टी ले ली और पटना जाकर बिना किसी शोर-शराबे के पूरी शिद्दत से पढ़ाई की। यह फैसला बताता है कि कभी-कभी आगे बढ़ने के लिए दो कदम पीछे हटना भी जरूरी होता है।
यह कामयाबी उन्हें रातों-रात नहीं मिली। बबली ने दो बार BPSC का एग्जाम दिया और दोनों ही बार वह फेल हो गईं। बहुत से लोग ऐसी स्थिति में टूट जाते हैं और हार मान लेते हैं। लेकिन बबली ने ऐसा नहीं किया। उन्होंने अपनी गलतियों को तलाशा, अपनी तैयारी में सुधार किया और तीसरी बार पूरे दमखम के साथ मैदान में उतरीं। आखिरकार 2022 में उनकी यह बरसों की तपस्या रंग लाई। 66वीं BPSC परीक्षा में बबली ने ऑल इंडिया 208वीं रैंक हासिल की और सीधे डीएसपी (DSP) के पद पर अपनी जगह पक्की कर ली। राजगीर की पुलिस अकैडमी में ट्रेनिंग पूरी करने के बाद आज वह एक अफसर के तौर पर काम कर रही हैं। अपनी इस शानदार कामयाबी का श्रेय वह अपने पति और परिवार को देती हैं, जो हर मुश्किल घड़ी में उनके साथ खड़े रहे।
लेखक के बारे मेंHimanshu Tiwari
शॉर्ट बायो: हिमांशु तिवारी पिछले 10 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और मौजूदा वक्त में लाइव हिन्दुस्तान के करियर टीम से जुड़े हुए हैं।
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हिमांशु के लिए पत्रकारिता का मतलब सिर्फ सूचना देना नहीं है, बल्कि पाठक को सोचने की जगह देना भी है। खासकर करियर और शिक्षा के क्षेत्र में वह यह मानते हैं कि एक गलत या अधूरी खबर किसी छात्र की पूरी तैयारी को भटका सकती है। इसलिए उनके लेखन में सरल भाषा, ठोस तथ्य और व्यावहारिक नजरिया हमेशा प्राथमिकता में रहता है। उनकी कोशिश रहती है कि पाठक को सिर्फ खबर की जानकारी ही न हो, बल्कि यह भी समझ आए कि उस खबर का उसके जीवन और भविष्य से क्या रिश्ता है।
शिक्षा और अकादमिक पृष्ठभूमि
हिमांशु मूल रूप से उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से ताल्लुक रखते हैं। उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय से स्नातक की पढ़ाई की और फिर जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली से पत्रकारिता के गुर सीखे। जामिया में मिली ट्रेनिंग ने उन्हें यह समझ दी कि पत्रकारिता सिर्फ तेज खबर लिखने का नाम नहीं, बल्कि तथ्यों की जांच, संदर्भ की समझ और संतुलित नजरिए से बात रखने की कला है।
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काम से इतर हिमांशु की गहरी रुचि समकालीन इतिहास, समानांतर सिनेमा और दर्शन में रही है। राजनीति और विदेश नीति पर पढ़ना-लिखना उन्हें विशेष रूप से पसंद है। इसी रुचि के चलते उन्होंने दो लोकसभा चुनावों और दर्जनों विधानसभा चुनावों की कवरेज की, जहां राजनीति को उन्होंने बेहद नजदीक से देखा और समझा। चुनावी आंकड़ों की बारीकियां, नेताओं के भाषण, जमीनी मुद्दे और जनता की प्रतिक्रियाएं, इन सभी पहलुओं को समेटते हुए उन्होंने सैकड़ों खबरें और विश्लेषण तैयार किए, जो राजनीतिक प्रक्रिया की गहरी समझ को दर्शाते हैं।
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- अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम और विदेश नीति से जुड़े विषयों का विश्लेषणात्मक लेखन
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