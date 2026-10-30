मां का अधूरा ख्वाब, बेटी ने पूरा करने के लिए फोड़ा BPSC एग्जाम; पढ़ें अंकिता कुमारी के संघर्ष की कहानी
70वीं बीपीएससी परीक्षा में 272वीं रैंक हासिल कर अफसर बनने वाली अंकिता कुमारी की सफलता की कहानी पढ़िए। लगातार तीन बार फेल होने के बाद कैसे अंकिता ने मां का अधूरा सपना पूरा किया।
कहते हैं कि अगर किसी सपने को शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात उसे तुमसे मिलाने की कोशिश में लग जाती है। लेकिन क्या हो जब वो सपना आपका अपना न होकर, उस मां का हो जो अब इस दुनिया में नहीं है? बिहार की अंकिता कुमारी की कहानी कुछ ऐसी ही है। 70वीं बीपीएससी परीक्षा में 272वीं रैंक हासिल करने वाली अंकिता ने सिर्फ एक कड़ा इम्तिहान पास नहीं किया है, बल्कि उन्होंने अपनी उस मां के अधूरे ख्वाब को हकीकत में बदला है जिन्हें वो महज 12 साल की उम्र में खो चुकी थीं। अब अंकिता अधिकारी है। उनके इस सफर की कहानी हर उस इंसान के लिए एक मिसाल है जो नाकामियों से घबराकर हार मान लेता है।
मां के सपने को पूरा करने की ठानी
अंकिता का बचपन छपरा में बीता। जब वह सिर्फ 12 बरस की थीं, तभी उनकी मां का साया उनके सिर से उठ गया। उनकी मां खुद हमेशा से एक अफसर बनना चाहती थीं लेकिन हालात और वक्त ने उन्हें इसकी इजाजत नहीं दी। मां के गुजर जाने के बाद उनका वो अधूरा सपना अंकिता के जहन में कहीं गहराई तक बस गया। अंकिता ने तभी तय कर लिया था कि जो ख्वाब उनकी मां अपनी जिंदगी में पूरा नहीं कर सकीं, उसे वो हर हाल में मुकम्मल करेंगी। अंकिता के पिता एक सरकारी इंजीनियर हैं, जिन्होंने अपनी बेटी को मां और बाप दोनों का प्यार दिया और उसके हर फैसले में चट्टान की तरह मजबूती से खड़े रहे।
यूजीसी नेट भी किया क्वालिफाई
अंकिता शुरू से ही पढ़ाई-लिखाई में बेहद मेधावी रही हैं। उन्होंने अपनी शुरुआती पढ़ाई छपरा के सरस्वती शिशु विद्या मंदिर से पूरी की और उसके बाद राजेंद्र कॉलेज से इंटरमीडिएट किया। उच्च शिक्षा के लिए उन्होंने पटना का रुख किया। पटना विमेंस कॉलेज से अंकिता ने ग्रेजुएशन किया और वहां वो यूनिवर्सिटी टॉपर भी रहीं। सीखने की ललक यहीं नहीं थमी। उन्होंने पटना विश्वविद्यालय से अपनी मास्टर्स की डिग्री पूरी की और इसके साथ ही तीन बार यूजीसी-नेट भी क्वालिफाई किया। उनका शानदार एकेडमिक रिकॉर्ड बताता है कि वो कितनी होनहार छात्रा रही हैं।
आसान नहीं थी डगर
लेकिन, असली चुनौती तो अभी बाकी थी। कोविड महामारी के दौर के बाद, साल 2022 में अंकिता ने अपनी बीपीएससी की तैयारी का सफर शुरू किया। ये डगर कतई आसान नहीं थी। स्कूल और कॉलेज में हमेशा अव्वल रहने वाली अंकिता को यहां लगातार नाकामियों का सामना करना पड़ा। शुरुआत में ऐसा भी वक्त आया जब वो लगातार तीन बार प्रारंभिक परीक्षा भी नहीं निकाल पाईं। एक होनहार छात्रा के लिए लगातार तीन बार पीटी में फेल होना किसी बड़े झटके से कम नहीं था। एक वक्त ऐसा भी आया जब अंकिता अंदर से पूरी तरह टूट चुकी थीं। उन्हें लगने लगा था कि शायद ये रास्ता उनके लिए बना ही नहीं है। मन में कई बार खयाल आया कि अब किताबें बंद कर देनी चाहिए और हार मान लेनी चाहिए।
चौथी कोशिश में लगा दी जान
यही वो नाजुक मोड़ होता है जहां इंसान या तो टूटकर बिखर जाता है या फिर निखर जाता है। अंकिता के इस मुश्किल भरे दौर में उनके परिवार और दोस्तों ने उनका पूरा साथ दिया। पिता ने हौसला बढ़ाया और समझाया कि सिर्फ एक-दो हार से जिंदगी की मंजिलें खत्म नहीं हो जातीं। मां का वो पुराना सपना एक बार फिर अंकिता के लिए सबसे बड़ी ताकत बन गया। उन्होंने अपने आंसुओं को पोंछा, खुद को समेटा और एक नई ऊर्जा के साथ चौथी बार रणभूमि में उतर गईं। इस बार अंकिता ने पुरानी गलतियों से सबक लिया था। चौथी कोशिश में कहानी पूरी तरह पलट गई। उन्होंने न सिर्फ प्रारंभिक परीक्षा पास की, बल्कि अपने पहले ही मेन्स और इंटरव्यू में भी अपना झंडा गाड़ दिया। 70वीं बीपीएससी का जब फाइनल रिजल्ट आया तो उस लिस्ट में 272वीं रैंक पर अंकिता कुमारी का नाम चमक रहा था। सालों की मेहनत, दर्द और त्याग का आखिरकार एक मीठा नतीजा सामने आया।
लेखक के बारे मेंHimanshu Tiwari
शॉर्ट बायो: हिमांशु तिवारी पिछले 10 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और मौजूदा वक्त में लाइव हिन्दुस्तान के करियर टीम से जुड़े हुए हैं।
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हिमांशु तिवारी डिजिटल पत्रकारिता की दुनिया का एक जाना-पहचाना नाम हैं। बीते 10 सालों से वह लगातार पत्रकारिता में सक्रिय हैं और इस वक्त लाइव हिन्दुस्तान में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम कर रहे हैं और बीते 3 साल से वह इस संस्थान से जुड़े हैं। शिक्षा, करियर, नौकरियों, नीट, जेईई, बैंकिंग, एसएससी और यूपीएससी, यूपीपीएससी, बीपीएससी और आरपीएससी जैसी सिविल सेवा परीक्षाओं से जुड़े मुद्दों पर उनकी खास पकड़ मानी जाती है। हिमांशु ने साल 2016 में पत्रकारिता की शुरुआत एबीपी न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म से किया। इसके बाद वह इंडिया टीवी और जी न्यूज (डीएनए) जैसे बड़े न्यूज चैनलों के डिजिटल प्लेटफॉर्म का भी हिस्सा रह चुके हैं। हिमांशु तिवारी सिर्फ पत्रकार नहीं, बल्कि एक सजग पाठक और आजीवन विद्यार्थी हैं, उनकी यही खूबी उनके कार्य में परिलक्षित होती है। उनका मानना है कि इन परीक्षाओं से जुड़ी सही और समय पर जानकारी लाखों युवाओं के भविष्य को दिशा दे सकती है, इसलिए वह इस बीट को सिर्फ खबर नहीं, बल्कि सामाजिक जिम्मेदारी की तरह देखते हैं।
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हिमांशु के लिए पत्रकारिता का मतलब सिर्फ सूचना देना नहीं है, बल्कि पाठक को सोचने की जगह देना भी है। खासकर करियर और शिक्षा के क्षेत्र में वह यह मानते हैं कि एक गलत या अधूरी खबर किसी छात्र की पूरी तैयारी को भटका सकती है। इसलिए उनके लेखन में सरल भाषा, ठोस तथ्य और व्यावहारिक नजरिया हमेशा प्राथमिकता में रहता है। उनकी कोशिश रहती है कि पाठक को सिर्फ खबर की जानकारी ही न हो, बल्कि यह भी समझ आए कि उस खबर का उसके जीवन और भविष्य से क्या रिश्ता है।
शिक्षा और अकादमिक पृष्ठभूमि
हिमांशु मूल रूप से उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से ताल्लुक रखते हैं। उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय से स्नातक की पढ़ाई की और फिर जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली से पत्रकारिता के गुर सीखे। जामिया में मिली ट्रेनिंग ने उन्हें यह समझ दी कि पत्रकारिता सिर्फ तेज खबर लिखने का नाम नहीं, बल्कि तथ्यों की जांच, संदर्भ की समझ और संतुलित नजरिए से बात रखने की कला है।
रुचियां और निजी झुकाव
काम से इतर हिमांशु की गहरी रुचि समकालीन इतिहास, समानांतर सिनेमा और दर्शन में रही है। राजनीति और विदेश नीति पर पढ़ना-लिखना उन्हें विशेष रूप से पसंद है। इसी रुचि के चलते उन्होंने दो लोकसभा चुनावों और दर्जनों विधानसभा चुनावों की कवरेज की, जहां राजनीति को उन्होंने बेहद नजदीक से देखा और समझा। चुनावी आंकड़ों की बारीकियां, नेताओं के भाषण, जमीनी मुद्दे और जनता की प्रतिक्रियाएं, इन सभी पहलुओं को समेटते हुए उन्होंने सैकड़ों खबरें और विश्लेषण तैयार किए, जो राजनीतिक प्रक्रिया की गहरी समझ को दर्शाते हैं।
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