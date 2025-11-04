Hindustan Hindi News
BPSC Result: BPSC released 4 recruitment exam prelims results cutoff for one reached 97 marks
BPSC Result : बीपीएससी ने कई भर्ती परीक्षाओं का प्रीलिम्स रिजल्ट किया जारी, एक की कटऑफ 97 पहुंची

BPSC Result : बीपीएससी ने कई भर्ती परीक्षाओं का प्रीलिम्स रिजल्ट किया जारी, एक की कटऑफ 97 पहुंची

संक्षेप: BPSC Result : बीपीएससी ने सोमवार की शाम को विभिन्न प्रारंभिक परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया। परीक्षाफल वेबसाइट bpsc. bihar.gov.in पर जारी कर दिया गया है।

Tue, 4 Nov 2025 06:26 AMPankaj Vijay लाइव हिन्दुस्तान, वरीय संवाददाता, पटना
BPSC Result : बीपीएससी ने सोमवार की शाम को विभिन्न प्रारंभिक परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया। जिला सांख्यिकी पदाधिकारी, सहायक निदेशक प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा, खनिज विकास पदाधिकारी लिखित प्रतियोगिता परीक्षा, मोटरयान निरीक्षक, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में उप प्राचार्य एवं समकक्ष प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर साक्षात्कर के लिए सफल उम्मीदवारों का परीक्षाफल वेबसाइट bpsc. bihar.gov.in पर जारी कर दिया गया है।

खनिज पदाधिकारी के लिए 30 उम्मीदवार सफल : खनिज विकास पदाधिकारी के पदों के लिए आयोजित परीक्षा का परीक्षाफल जारी कर दिया गया है। परीक्षा में 654 उम्मीदवार शामिल हुए थे। कुल तीन विषयों के प्राप्तांक के योग के अनुसार मेधा सूची जारी की गयी है। साक्षात्कार के लिए 30 उम्मीदवारों को सफल घोषित किया गया है। जिला सांख्यिकी पदाधिकारी, सहायक निदेशक के पदों पर नियुक्ति के लिए 3415 उम्मीदवार परीक्षा में शामिल हुए थे। प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा में 574 उम्मीदवार सफल हुए हैं।

आईटीआई : उप प्राचार्य के पद के लिए 139 सफल हुए

औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में उप प्राचार्य व समकक्ष के पदों पर नियुक्ति के लिए आयोजित लिखित प्रतियोगिता परीक्षा का परीक्षाफल जारी कर दिया गया है। परीक्षा में कुल 8138 उम्मीदवार शामिल हुए। इसमें से साक्षात्कार के लिए कुल 139 उम्मीदवर सफल घोषित किए गए हैं। वहीं, मोटरयान निरीक्षक के पदों के लिए परीक्षा में कुल 1469 उम्मीदवार शामिल हुए थे। साक्षात्कार के लिए कुल 81 उम्मीदवार सफल हुए हैं।

योजना विकास विभाग, बिहार में सांख्यिकी पदाधिकारी, सहायक निदेशक भर्ती

वर्ग कट-ऑफ अंक

अनारक्षित 97.00

अनारक्षित (महिला) 91.00

EWS 90.00

EWS (महिला) 82.00

SC 80.00

SC (महिला) ) 72.00

EBC 85.00

EBC (महिला) 82.00

BC 91.00

BC (महिला) 84.00

BCL 82.00

निःशक्तजन (OH) 58.00

निःशक्तजन (MD) 52.00

भूतपूर्व स्वतंत्रता सेनानी के नाती/नतिनी/पोता/पोती 69.00

Pankaj Vijay
पंकज विजय लाइव हिन्दुस्तान में डिप्टी न्यूज एडिटर हैं। यहां वह करियर, एजुकेशन, जॉब्स से जुड़ी खबरें देखते हैं। पंकज को पत्रकारिता में डेढ़ दशक से ज्यादा का अनुभव है। लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़ने से पहले उन्होंने एनडीटीवी डिजिटल, आजतक डिजिटल, अमर उजाला समाचार पत्र में काम किया। करियर-एजुकेशन-जॉब्स के अलावा वह विभिन्न संस्थानों में देश-विदेश, राजनीति, रिसर्च व धर्म से जुड़ी बीट पर भी काम कर चुके हैं। भारतीय जनसंचार संस्थान (आईआईएमसी), दिल्ली से हिन्दी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा व डीयू से इतिहास में बीए ऑनर्स किया है। और पढ़ें
