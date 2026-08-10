BPSC ने जारी किए दो अहम परीक्षाओं के नतीजे, 181 उम्मीदवारों को मिली अगली प्रक्रिया में जगह
BPSC ने विज्ञापन 37/2025 के तहत सहायक प्राशाखा पदाधिकारी भर्ती में 57 उम्मीदवारों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए और विज्ञापन 38/2025 के तहत जिला सांख्यिकी पदाधिकारी भर्ती में 124 उम्मीदवारों को साक्षात्कार के लिए सफल घोषित किया है।
बिहार में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों के लिए 10 अगस्त का दिन अहम रहा। बिहार लोक सेवा आयोग यानी बीपीएससी ने दो अलग-अलग भर्ती परीक्षाओं से जुड़ी महत्वपूर्ण सूचनाएं जारी की हैं। आयोग ने विज्ञापन संख्या 37/2025 के तहत सहायक प्राशाखा पदाधिकारी भर्ती की मुख्य परीक्षा के बाद 57 उम्मीदवारों की औपबंधिक सूची जारी की है, जिन्हें अब दस्तावेज सत्यापन के लिए बुलाया जाएगा। वहीं विज्ञापन संख्या 38/2025 के तहत योजना एवं विकास विभाग में जिला सांख्यिकी पदाधिकारी/सहायक निदेशक पदों की भर्ती परीक्षा का परिणाम भी घोषित कर दिया गया है। इस परीक्षा में 124 उम्मीदवार सफल घोषित किए गए हैं।
सहायक प्राशाखा पदाधिकारी भर्ती में 57 उम्मीदवार दस्तावेज सत्यापन के लिए चयनित
बीपीएससी की ओर से जारी सूचना के मुताबिक, विज्ञापन संख्या 37/2025 के तहत सहायक प्राशाखा पदाधिकारी के पदों पर नियुक्ति के लिए 27 फरवरी 2026 को मुख्य वस्तुनिष्ठ प्रतियोगिता परीक्षा आयोजित की गई थी। परीक्षा के आधार पर कुल 57 उम्मीदवारों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए औपबंधिक रूप से सफल घोषित किया गया है। आयोग ने इन अभ्यर्थियों के रोल नंबर की सूची भी जारी कर दी है। आयोग ने साफ किया है कि यह सूची औपबंधिक है और इसमें टंकण या लिपिकीय त्रुटि पाए जाने पर संशोधन किया जा सकता है। साथ ही, सूची को अंतिम रूप से सफल उम्मीदवारों की सूची नहीं माना जाएगा। दस्तावेज सत्यापन के बाद ही आगे की प्रक्रिया पूरी होगी।
डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद तय होगा आगे का रास्ता
आयोग के अनुसार, सफल घोषित उम्मीदवारों के दस्तावेज सत्यापन का कार्यक्रम अलग से जारी किया जाएगा। दस्तावेज सत्यापन पूरा होने के बाद ही विज्ञापन में निर्धारित रिक्तियों के अनुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी। यानी इस सूची में नाम आना उम्मीदवारों के लिए एक महत्वपूर्ण पड़ाव जरूर है, लेकिन इसे नियुक्ति की अंतिम मंजूरी नहीं माना जाएगा।
जिला सांख्यिकी पदाधिकारी भर्ती में 124 अभ्यर्थी सफल
दूसरी ओर, विज्ञापन संख्या 38/2025 के तहत योजना एवं विकास विभाग, बिहार में जिला सांख्यिकी पदाधिकारी/सहायक निदेशक के पदों पर नियुक्ति के लिए आयोजित मुख्य लिखित प्रतियोगिता परीक्षा का परिणाम भी आयोग ने जारी कर दिया है। यह परीक्षा 29 और 30 जनवरी 2026 को आयोजित हुई थी। आयोग के मुताबिक परीक्षा में कुल 483 उम्मीदवार शामिल हुए थे , जिनमें से 124 उम्मीदवारों को साक्षात्कार के लिए सफल घोषित किया गया है। इन अभ्यर्थियों का चयन सामान्य अध्ययन-I, सामान्य अध्ययन-II और एक ऐच्छिक विषय के कुल तीन प्रश्नपत्रों के अंकों के आधार पर तैयार की गई संयुक्त मेधा सूची और कोटिवार मेधा सूची के आधार पर किया गया है।
किस वर्ग से कितने उम्मीदवार सफल?
आयोग ने 124 सफल उम्मीदवारों का वर्गवार विवरण भी दिया है। इसके मुताबिक
- अनारक्षित वर्ग: 50 उम्मीदवार
- आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस): 13 उम्मीदवार
- अनुसूचित जाति (एससी): 18 उम्मीदवार
- अत्यंत पिछड़ा वर्ग (ईबीसी): 25 उम्मीदवार
- पिछड़ा वर्ग (बीसी): 15 उम्मीदवार
- पिछड़े वर्गों की महिला कोटि: 3 उम्मीदवार
इसके अलावा दिव्यांगता के आधार पर आरक्षण प्रावधानों के तहत 3 ओएच और 3 एमडी उम्मीदवार भी सफल घोषित किए गए हैं। आयोग ने यह भी बताया है कि 124 सफल उम्मीदवारों की सूची में बिहार राज्य के भूतपूर्व स्वतंत्रता सेनानियों के नाती/नातिनी/पोता/पोती कोटि के 3 उम्मीदवार शामिल हैं।
आगे क्या होगा?
बीपीएससी के इस परिणाम के बाद अब 124 सफल उम्मीदवारों को साक्षात्कार की प्रक्रिया से गुजरना होगा। आयोग की ओर से साक्षात्कार की तारीख और कार्यक्रम अलग से जारी किया जाएगा। वहीं सहायक प्राशाखा पदाधिकारी भर्ती में 57 उम्मीदवारों के लिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का कार्यक्रम अलग से जारी होगा। इसलिए दोनों भर्ती परीक्षाओं के अभ्यर्थियों को आयोग की आधिकारिक सूचनाओं पर नजर बनाए रखने की सलाह दी गई है।
लेखक के बारे मेंHimanshu Tiwari
शॉर्ट बायो: हिमांशु तिवारी पिछले 10 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और मौजूदा वक्त में लाइव हिन्दुस्तान के करियर टीम से जुड़े हुए हैं।
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