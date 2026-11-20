बीपीएससी भर्ती परीक्षाओं का कैलेंडर जारी, TRE 4 की डेट का जिक्र नहीं, 33320 पदों पर होनी है भर्ती
बिहार लोक सेवा आयोग ने अपनी भर्ती परीक्षाओं का लेटेस्ट कैलेंडर जारी कर दिया है। इसमें विभिन्न भर्तियों और उनकी परीक्षाओं का जिक्र किया गया है पर चौथी बिहार शिक्षक भर्ती बीपीएससी टीआरई 4 का उल्लेख नहीं किया गया है।
BPSC Exam Calendar : बिहार लोक सेवा आयोग ने अपनी भर्ती परीक्षाओं का लेटेस्ट कैलेंडर जारी कर दिया है। इसमें विभिन्न भर्तियों और उनकी परीक्षाओं का जिक्र किया गया है पर चौथी बिहार शिक्षक भर्ती बीपीएससी टीआरई 4 का उल्लेख नहीं किया गया है। इससे पहले शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने गुरुवार को कहा था कि बिहार में शिक्षक भर्ती के चौथे चरण टीआरई-4 की परीक्षा तिथि बिहार लोक सेवा आयोग (बीपीएससी) के नए अध्यक्ष के पदभार संभालने के बाद निर्धारित करने की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। परीक्षा तिथि तय करना आयोग के अधिकार क्षेत्र में है। लाखों अभ्यर्थियों को परीक्षा की आधिकारिक तिथि घोषित होने का इंतजार है।
आयोग द्वारा शुक्रवार को जारी कैलेंडर के मुताबिक 72वीं एकीकृत संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा (72 CCE) का आयोजन 17 जनवरी 2027 को निर्धारित है। 285 पदों पर सहायक राजस्व एवं लेखा अधिकारी भर्ती को संबंधित विभाग द्वारा भर्ती को स्थगित कर दिया गया है। 285 पदों पर सहायक नगर कल्याण एवं निबंधन अधिकारी भर्ती को भी संबंधित विभाग द्वारा टाल दिया गया है।
विभिन्न भर्तियों की डिटेल्स
सहायक अभियंता संयुक्त परीक्षा (विज्ञापन 29/2025 से 31/2025):कुल पद: 1,024।
परीक्षा 17-07-2025 से 19-07-2025 तक आयोजित हुई थी; वर्तमान में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा रोक (Stay order) प्रभावी है
सिमुलतला आवासीय विद्यालय (जमुई) में माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षक (विज्ञापन 29/2024): कुल पद: 62।
प्रारंभिक परीक्षा परिणाम 06-12-2024 को घोषित हो चुका है; मुख्य परीक्षा की तिथि तय होना शेष (TBD) है
जिला सांख्यिकी अधिकारी / सहायक निदेशक (विज्ञापन 38/2025): कुल पद: 47।
साक्षात्कार 10-09-2026 को संपन्न हो चुका है
निम्नवर्गीय लिपिक / LDC (विज्ञापन 43/2025):कुल पद: 26
मुख्य परीक्षा परिणाम नवंबर 2025 में आया; री टाइपिंग टेस्ट की तिथि तय होना बाकी है
उद्योग विभाग के तहत परियोजना प्रबंधक ( विज्ञापन 109/2025):
कुल पद: 9; प्रारंभिक परीक्षा की तिथि तय होना शेष है
विशेष शिक्षक ( विज्ञापन 42/2025):
कुल पद: 7,279।
लिखित परीक्षा जनवरी 2026 में हुई; विभाग से पत्राचार चल रहा है
सहायक नगर नियोजक (Assistant Town Planner - विज्ञापन 89/2025):
कुल पद: 35; दो चरणीय परीक्षा के संबंध में विभाग से पत्राचार चल रहा है
33वीं बिहार न्यायिक सेवा (विज्ञापन 12/2026):
कुल पद: 173।
माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश के आलोक में संबंधित विभाग से नए दिशा-निर्देशों की प्रतीक्षा है
सहायक लोक स्वच्छता एवं अपशिष्ट प्रबंधन अधिकारी (विज्ञापन 108/2025):
कुल पद: 60 दो चरणीय परीक्षा के लिए विभाग के साथ पत्राचार जारी है।
लेखक के बारे मेंPankaj Vijay
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