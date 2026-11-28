BPSC Recruitment 2026: आयोग ने पांच अलग-अलग पदों के लिए विज्ञापन संख्या 17/2026 से 21/2026 तक जारी किए हैं। इन पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 15 दिसंबर 2026 से शुरू होगी। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार आयोग की आधिकारिक वेबसाइट bpsc.bihar.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकेंगे।

BPSC Recruitment 2026: अगर आप बिहार में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए अच्छी खबर है। बिहार लोक सेवा आयोग (BPSC) ने कृषि विभाग में अलग-अलग पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया है। इस भर्ती के तहत कुल 147 पदों पर योग्य उम्मीदवारों की नियुक्ति की जाएगी। आयोग ने पांच अलग-अलग पदों के लिए विज्ञापन संख्या 17/2026 से 21/2026 तक जारी किए हैं। इन पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 15 दिसंबर 2026 से शुरू होगी। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार आयोग की आधिकारिक वेबसाइट bpsc.bihar.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकेंगे।

BPSC Agriculture Recruitment 2026: महत्वपूर्ण तारीखें BPSC की ओर से जारी नोटिफिकेशन के अनुसार, भर्ती के लिए आवेदन और रजिस्ट्रेशन फीस जमा करने की प्रक्रिया 15 दिसंबर 2026 से शुरू होगी। आवेदन करने की अंतिम तारीख 12 जनवरी 2027 निर्धारित की गई है। वहीं, आवेदन शुल्क जमा करने की आखिरी तारीख 1 जनवरी 2027 है।

- आवेदन शुरू होने की तारीख: 15 दिसंबर 2026

- आवेदन शुल्क जमा करने की अंतिम तारीख: 1 जनवरी 2027

- ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तारीख: 12 जनवरी 2027

किन पदों पर कितनी भर्तियां होंगी? इस भर्ती अभियान के जरिए कृषि विभाग में पांच पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी।

पद का नाम- पदों की संख्या असिस्टेंट डायरेक्टर (एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग)- 50

असिस्टेंट डायरेक्टर (स्टैटिस्टिक्स)- 36

असिस्टेंट कंट्रोलर (वेट्स एंड मेजर्स)- 26

असिस्टेंट डायरेक्टर (केमिस्ट्री)- 21

असिस्टेंट डायरेक्टर (प्लांट प्रोटेक्शन)- 14

कुल पद- 147

BPSC Agriculture Recruitment 2026: क्या चाहिए योग्यता जैसा कि इस भर्ती अभियान के लिए अलग-अलग पदों के लिए शैक्षणिक योग्यता भी निर्धारित की गई है। असिस्टेंट डायरेक्टर (एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग) के पद पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवार के पास किसी मान्यता प्राप्त कृषि विश्वविद्यालय, संस्थान या केंद्रीय विश्वविद्यालय से एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए।

वहीं, असिस्टेंट डायरेक्टर (स्टैटिस्टिक्स) के लिए स्टैटिस्टिक्स, मैथमेटिक्स या एग्रीकल्चरल स्टैटिस्टिक्स में ग्रेजुएशन जरूरी है। असिस्टेंट डायरेक्टर (केमिस्ट्री) के पद के लिए उम्मीदवार के पास एग्रीकल्चरल साइंस में ग्रेजुएशन या केमिस्ट्री विषय के साथ बीएससी की डिग्री होनी चाहिए।

आयु सीमा कितनी होनी चाहिए? BPSC की इस भर्ती में आवेदन करने के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु 21 वर्ष होनी चाहिए। वहीं, अधिकतम आयु सीमा 37 वर्ष निर्धारित की गई है।

BPSC भर्ती 2026 के लिए कहां और कैसे करें आवेदन? इस भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया 15 दिसंबर 2026 से शुरू होगी। रजिस्ट्रेशन विंडो एक्टिव होने के बाद उम्मीदवार नीचे बताए गए तरीके से ऑनलाइन फॉर्म भर सकेंगे।

1. सबसे पहले BPSC की आधिकारिक वेबसाइट bpsc.bihar.gov.in पर जाएं।

2. होमपेज पर भर्ती से संबंधित लिंक पर क्लिक करें।

3. संबंधित पद के लिए रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया पूरी करें।

4. लॉगिन करके आवेदन फॉर्म में मांगी गई जानकारी भरें।

5. जरूरी दस्तावेज अपलोड करें और निर्धारित आवेदन शुल्क जमा करें।