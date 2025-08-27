BPSC Polytechnic HOD 2025: पॉलिटेक्निक एचओडी पदों पर निकली वैकेंसी, सैलरी ₹1.31 लाख तक

BPSC HOD notification 2025: सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। बिहार लोक सेवा आयोग (BPSC) की ओर से राजकीय पोलिटेकनिक/राजकीय महिला पॉलिटेक्निक संस्थानों में विभागाध्यक्ष (HOD) पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए है।

BPSC Polytechnic HOD 2025 Recruitment: सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। बिहार लोक सेवा आयोग (BPSC) की ओर से राजकीय पोलिटेकनिक/राजकीय महिला पॉलिटेक्निक संस्थानों में विभागाध्यक्ष (HOD) पदों के लिए उम्मीदवारों के आवेदन आमंत्रित किए हैं। बीपीएससी ने ऑफिशियल नोटिफिकेशन में जानकारी दी है कि 218 राजकीय पोलिटेकनिक/राजकीय महिला पॉलिटेक्निक संस्थानों में विभागाध्यक्ष (HOD) पदों पर उम्मीदवारों की नियुक्ति की जाएगी। आवेदन करने के लिए इच्छुक और योग्य उम्मीदवारों को आधिकारिक वेबसाइट bpsc.bihar.gov.in पर जाना होगा। आवेदन फॉर्म भरने की प्रक्रिया 2 सितंबर 2025 से शुरू की जाएगी। आवेदन करने की अंतिम तिथि 30 सितंबर 2025 निर्धारित की गई है।

शैक्षणिक योग्यता- आवेदन करने के लिए इच्छुक उम्मीदवारों के पास संबंधित विषय में पीएचडी डिग्री और संबंधित विषय में फर्स्ट क्लास बैचलर या मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए।

अथवा

संबंधित विषय में बैचलर और मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए।

अनुभव- शिक्षण/रिसर्च/इंडस्ट्री में न्यूनतम 12 वर्ष का अनुभव, जिसमें से कम से कम 2 वर्ष का अनुभव लेक्चरर (चयन ग्रेड-I) के लेवल पर न्यूनतम पीएचडी के बाद का अनुभव होगा।

अथवा

शिक्षण/रिसर्च/इंडस्ट्री में न्यूनतम 15 वर्ष का अनुभव, जिसमें से कम से कम 3 वर्ष लेक्चरर (चयन ग्रेड-II) के लेवल पर होना चाहिए।

आयु सीमा- आवेदक की न्यूनतम आयु 33 वर्ष निर्धारित की गई है। अधिकतम उम्र सीमा नहीं है।उम्मीदवारों की आयु की गणना 1 अगस्त 2025 को आधार बनाकर की जाएगी। सेवानिवृति की आयु 65 वर्ष निर्धारित है।

वेतनमान - वेतन लेवल 13ए1 के अनुसार शुरुआती वेतन 1,31,400 रुपये हर महीने दिया जाएगा।

एप्लीकेशन फीस- सभी कैटेगरी के अभ्यर्थियों के लिए आवेदन शुल्क 100 (सौ) रूपये है।