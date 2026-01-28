BPSC Auditor Vacancy 2026: बिहार पंचायती राज विभाग में ऑडिटर के 102 पदों पर वैकेंसी, 5 फरवरी से भरें फॉर्म
BPSC Panchayati Raj Auditor Recruitment 2026: बिहार में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे स्नातक युवाओं के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। बिहार लोक सेवा आयोग (BPSC) ने पंचायती राज विभाग के अंतर्गत ऑडिटर के रिक्त पदों पर भर्ती के लिए आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी किया है। इस भर्ती के माध्यम से कुल 102 पदों को भरा जाएगा। इच्छुक उम्मीदवार 5 फरवरी 2026 से आयोग की आधिकारिक वेबसाइट bpsc.bihar.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकेंगे।
महत्वपूर्ण तारीखें और आवेदन शुल्क
उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे आवेदन प्रक्रिया की समय सीमा का विशेष ध्यान रखें:
नोटिफिकेशन जारी होने की तिथि: 28 जनवरी 2026
ऑनलाइन आवेदन शुरू होने की तिथि: 5 फरवरी 2026
आवेदन की अंतिम तिथि: 26 फरवरी 2026
आवेदन शुल्क: सभी उम्मीदवारों के लिए शुल्क मात्र 100 रुपये निर्धारित किया गया है।
योग्यता और पात्रता मानदंड
ऑडिटर के पद पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों के पास ये योग्यताएं होनी चाहिए:
शैक्षणिक योग्यता: किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, गणित या स्टैटिसटिक्स में से किसी एक विषय में स्नातक की डिग्री होनी अनिवार्य है। इसके अलावा, MBA (फाइनेंस), CA, ICWA और CS की डिग्री रखने वाले उम्मीदवार भी पात्र हैं।
आयु सीमा (01 अगस्त 2025 तक): न्यूनतम आयु: 21 वर्ष
अधिकतम आयु (अनारक्षित पुरुष): 37 वर्ष
अधिकतम आयु (अनारक्षित महिला/BC/EBC): 40 वर्ष
अधिकतम आयु (SC/ST): 42 वर्ष
BPSC Auditor Vacancy 2026 Notification Link
चयन प्रक्रिया और वेतनमान
चयन प्रक्रिया तीन मुख्य चरणों में संपन्न होगी:
प्रारंभिक परीक्षा : यह वस्तुनिष्ठ प्रकृति की होगी जिसमें सामान्य अध्ययन के प्रश्न पूछे जाएंगे।
मुख्य परीक्षा : प्रारंभिक परीक्षा में सफल उम्मीदवार लिखित परीक्षा में शामिल होंगे, जिसमें सामान्य हिन्दी, सामान्य अध्ययन (दो पेपर) और एक वैकल्पिक विषय शामिल होगा।
इंटरव्यू: लिखित परीक्षा के आधार पर चयनित उम्मीदवारों को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा।
वेतनमान: चयनित उम्मीदवारों को पे-लेवल 5 के तहत 5,200 - 20,200 रुपये (ग्रेड पे 2800) का वेतनमान मिलेगा। भत्तों को मिलाकर शुरुआती सकल मासिक वेतन लगभग 37,000 रुपये के आसपास होगा।
कैसे करें आवेदन?
- आधिकारिक वेबसाइट bpsc.bihar.gov.in पर जाएं।
2. "BPSC Auditor Recruitment 2026 (Advt. No. 08/2026)" के लिंक पर क्लिक करें।
3. रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया पूरी करें और लॉगिन आईडी प्राप्त करें।
4. आवेदन फॉर्म भरें, फोटो और सिग्नेचर अपलोड करें।
5. आवेदन शुल्क का भुगतान करें और अंत में फॉर्म का प्रिंटआउट सुरक्षित रख लें।