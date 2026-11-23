धरहरा की सुधा सिंह ने रचा इतिहास, छोटे से कमरे में रहकर की तैयारी, तीसरे प्रयास में बनीं SDM!
बार-बार मिली असफलताओं के बाद भी धरहरा गांव की सुधा सिंह ने हार नहीं मानी। UPSC के दो प्रयासों और BPSC इंटरव्यू में चूकने के बाद तीसरे प्रयास में रैंक 167 लाकर वे अपने गांव की पहली SDM बन गईं।
प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले छात्रों के जीवन में कई बार ऐसे मोड़ आते हैं, जब मंजिल के बेहद करीब पहुंचकर भी कदम फिसल जाते हैं। ऐसे कठिन समय में जो अभ्यर् निराश होने के बजाय अपनी कमियों से सीखकर दोबारा उठ खड़े होते हैं, इतिहास वही रचते हैं। बिहार के रोहतास जिले के दिनारा ब्लॉक स्थित धरहरा गांव की रहने वाली सुधा सिंह की जीवन यात्रा हर छात्र के लिए कुछ ऐसी ही प्रेरणा लेकर आई है। सुधा ने 70वीं BPSC परीक्षा में शानदार 167वीं रैंक हासिल कर सीनियर डिप्टी कलेक्टर (SDM) का पद प्राप्त किया है। सबसे गर्व की बात यह है कि वे अपने पूरे गांव की पहली ऐसी बेटी हैं, जिन्होंने इतने ऊंचे प्रशासनिक पद तक पहुंचकर इलाके का नाम रोशन किया है।
ग्रेजुएशन के बाद दिल्ली जाकर खुद को पढ़ाई में झोंका
सुधा की इस बड़ी कामयाबी के पीछे लगभग चार वर्षों की निरंतर साधना और अनुशासन छिपा है। उन्होंने साल 2018 में वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय, आरा से अपनी ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी की। इसके तुरंत बाद उन्होंने सिविल सेवा में जाने का बड़ा लक्ष्य तय किया और तैयारी के लिए दिल्ली का रुख किया। घर की सुख-सुविधाओं से दूर रहकर उन्होंने दिल्ली के एक छोटे से कमरे में खुद को पूरी तरह किताबों और पढ़ाई में लगा दिया।
दो बार UPSC में असफलता, बड़े भाई ने बढ़ाया हौसला
सिविल सेवा का सफर सुधा के लिए शुरुआत में आसान नहीं रहा। उन्होंने संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) की परीक्षा में दो बार प्रयास किया, लेकिन दोनों ही बार उन्हें मनचाही सफलता नहीं मिल सकी। लगातार दो असफलताओं के इस मुश्किल दौर में उनके बड़े भाई उनकी सबसे बड़ी ताकत बनकर खड़े रहे। पूरे परिवार और बड़े भाई का सपना था कि सुधा एक दिन बड़ी प्रशासनिक अधिकारी बनें, इसलिए उन्होंने हर मोड़ पर सुधा का मनोबल टूटने नहीं दिया और उन्हें आगे बढ़ते रहने के लिए प्रेरित किया।
BPSC इंटरव्यू में चूकने के बाद तीसरे प्रयास में रचा इतिहास
UPSC के बाद सुधा ने बिहार लोक सेवा आयोग (BPSC) की परीक्षा पर अपना पूरा ध्यान केंद्रित किया। यहां भी उनकी परीक्षा की घड़ी खत्म नहीं हुई। अपने दूसरे प्रयास में वे इंटरव्यू के फाइनल राउंड तक पहुंचीं, लेकिन फाइनल मेरिट लिस्ट में जगह बनाने से चूक गईं। इस बड़े झटके से टूटने के बजाय सुधा ने शांत मन से अपनी कमजोरियों को जाना और दोगुने जोश के साथ तैयारी में जुट गईं। आखिरकार तीसरे प्रयास में उन्होंने 70वीं BPSC परीक्षा में रैंक 167 प्राप्त कर डिप्टी कलेक्टर बनने का सपना साकार कर दिखाया। सुधा की कहानी साबित करती है कि धैर्य और निरंतर प्रयास के सामने बड़ी से बड़ी असफलता भी हार मान लेती है।
लेखक के बारे मेंPrachi
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