पिता चलाते हैं सैलून की दुकान, बेटी ने किया कमाल, बीपीएससी में चौथे प्रयास हासिल किया 40वां रैंक!
तीन असफलताओं के बाद भी नहीं मानी हार। बक्सर में 23 साल से सैलून चलाने वाले पिता की बेटी प्रियंका कुमारी ने चौथे प्रयास में BPSC में 40वां रैंक पाकर अफसर बनने का सपना पूरा किया।
जब घर के हालात सीमित हों और शुरुआती कोशिशों में लगातार असफलता मिले, तो कई छात्रों का आत्मविश्वास डगमगा जाता है। लेकिन बिहार के बक्सर जिले की रहने वाली प्रियंका कुमारी ने हर मुश्किल को पार करते हुए यह साबित कर दिया कि सच्ची लगन और धैर्य से कोई भी मंजिल दूर नहीं है। बक्सर के ज्योति चौक पर पिछले 23 वर्षों से सैलून चलाकर परिवार का भरण-पोषण करने वाले पिता गंगा सागर ठाकुर की बेटी प्रियंका ने बिहार लोक सेवा आयोग (BPSC) की परीक्षा में 40वां रैंक हासिल कर जिला सांख्यिकी पदाधिकारी का पद प्राप्त किया है। यह बड़ी सफलता उन्हें अपने चौथे प्रयास में मिली है।
तीन असफलताओं के बाद भी कायम रखा हौसला
प्रियंका कुमारी के लिए अफसर बनने का यह सफर एक बार में पूरा नहीं हुआ। लगातार तीन प्रयासों में सफलता हाथ न लगने के बावजूद उन्होंने हार मानने के बजाय अपनी तैयारी जारी रखी। उन्होंने अपनी पिछली गलतियों से सीख ली, धैर्य बनाए रखा और अनुशासन के साथ आगे बढ़ती रहीं। चौथे प्रयास में उनकी निरंतर मेहनत रंग लाई और उन्होंने शानदार 40वीं रैंक के साथ प्रशासनिक सेवा में अपना स्थान पक्का कर लिया।
बक्सर में हुई शुरुआती से उच्च शिक्षा तक की पढ़ाई
तीन भाइयों और एक बहन में सबसे बड़ी प्रियंका की पढ़ाई-लिखाई की नींव बक्सर में ही तैयार हुई। उन्होंने एमपी हाई स्कूल से मैट्रिक की परीक्षा पास की। इसके बाद बक्सर के एमवी कॉलेज से इंटरमीडिएट और ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी की। उच्च शिक्षा को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय से पोस्ट-ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की।
घर से प्रीलिम्स और पटना जाकर मुख्य परीक्षा की तैयारी
बीपीएससी की तैयारी के दौरान प्रियंका ने प्रारंभिक परीक्षा (PT) की तैयारी घर से ही की। पीटी में सफलता मिलने के बाद मुख्य परीक्षा की बेहतर तैयारी और लिखने के अभ्यास के लिए वह पटना जाती थीं। पटना में उन्होंने टेस्ट सीरीज में नियमित रूप से भाग लिया, जिससे उनकी तैयारी को नई मजबूती मिली। निरंतर अभ्यास और खुद पर विश्वास ने उन्हें इस मुकाम तक पहुंचाया।
पिता का संघर्ष हुआ सफल, परिवार में खुशी की लहर
प्रियंका की इस कामयाबी पर उनके पिता गंगा सागर ठाकुर बेहद खुश हैं। उन्होंने बताया कि प्रियंका बचपन से ही पढ़ाई में होनहार रही हैं और उनकी इस सफलता ने वर्षों के संघर्ष को सफल कर दिया है। अपनी सफलता पर प्रियंका का मानना है कि मेहनत करने से कोई भी लक्ष्य मुश्किल नहीं होता और असफलताओं से निराश होने के बजाय उनसे सीख लेकर आगे बढ़ना चाहिए।
लेखक के बारे मेंPrachi
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