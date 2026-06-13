BPSC की परीक्षाओं में बड़े बदलाव, नियमित शिक्षक ही करेंगे ड्यूटी; सरकारी स्कूल और कॉलेज में होंगे एग्जाम
बिहार लोक सेवा आयोग (BPSC) की परीक्षाओं में बड़े बदलाव किए गए हैं। बीपीएससी की परीक्षाओं में अब केवल नियमित शिक्षक ही ड्यूटी करेंगे। यही नहीं, परीक्षा में अब डीएम ही नियंत्री पदाधिकारी होंगे।
बिहार लोक सेवा आयोग (BPSC) की परीक्षाओं में बड़े बदलाव किए गए हैं। बीपीएससी की परीक्षाओं में अब केवल नियमित शिक्षक ही ड्यूटी करेंगे। यही नहीं, परीक्षा में अब डीएम ही नियंत्री पदाधिकारी होंगे। परीक्षाओं को निष्पक्ष और नकल-मुक्त बनाने के लिए आयोग ने परीक्षा व्यवस्था में कई महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। इन बदलावों का उद्देश्य परीक्षा प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी, सुरक्षित और विश्वसनीय बनाना है।
कदाचार की शिकायतें आईं थी सामने
इसे लेकर आयोग ने प्रमंडलीय आयुक्तों और जिला अधिकारियों (डीएम) को पत्र भेजा है। साथ ही सामान्य प्रशासन विभाग के विशेष कार्य पदाधिकारी मो. आफाक अहमद ने भी आवश्यक निर्देश जारी किए हैं। आयोग ने बताया कि अप्रैल में आयोजित बिहार शिक्षा सेवा परीक्षा के दौरान कदाचार की शिकायतें सामने आई थीं। मामले की जांच के लिए एक टीम बनाई गई थी। जांच रिपोर्ट में किसी तरह की गड़बड़ी या नकल की पुष्टि नहीं हुई, लेकिन भविष्य में ऐसी शिकायतों से बचने के लिए परीक्षा व्यवस्था में कुछ बदलाव किए गए हैं। नई व्यवस्था के तहत अब बीपीएससी की परीक्षाओं में केवल नियमित शिक्षकों की ही ड्यूटी लगाई जाएगी।
केवल सरकारी स्कूल व कॉलेज में होंगी परीक्षाएं
आयोग ने निर्देश दिया है कि परीक्षाएं केवल सरकारी स्कूल-कॉलेज में ही होंगी। इसमें भी वैसे सरकारी स्कूल-कॉलेज का चयन किया जाएगा जिसके पास स्तरीय संसाधन, पर्याप्त फर्नीचर, अच्छी गुणवत्ता की बिल्डिंग, पर्याप्त सरकारी शिक्षक, चहारदीवारी आदि सुविधा उपलब्ध हो। ऐसे स्कूल जहां केन्द्र बनाए जाएंगे और वहां अगर पर्याप्त संख्या में नियमित शिक्षक नहीं हैं तो अन्य स्कूल से नियमित शिक्षक डीएम व डीईओ के स्तर से प्रतिनियुक्त किए जाएंगे। बड़े केंद्रों पर एक से अधिक जांच गेट बनाने और वरीय व अनुभवी दंडाधिकारी को नियुक्त को कहा गया है।
BPSC AEDO पेपर लीक में नया खुलासा
बिहार लोक सेवा आयोग (बीपीएससी) की अप्रैल 2026 में रद्द हुई सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी (एईडीओ) और सहायक लोक स्वच्छता एवं अपशिष्ट प्रबंधन पदाधिकारी की प्रतियोगिता परीक्षा माफिया के कब्जे में थी। आर्थिक अपराध इकाई (ईओयू) के अनुसंधान में यह खुलासा हुआ है कि सत्यापन एजेंसी ने रेंडमाइजेशन नियमों का उल्लंघन कर आखिरी समय में सूची से बाहर के कर्मियों की ड्यूटी लगा दी। पकड़े गए अधिकतर बायोमेट्रिक कर्मी स्वयं एईडीओ परीक्षा के अभ्यर्थी थे। इनमें कई सिपाही भर्ती परीक्षा में धांधली के भी आरोपित थे। इन आरोपों के आधार पर जयपुर की बायोमेट्रिक सत्यापन कंपनी मेसर्स साईं एजुकेयर प्राइवेट लिमिटेड को काली सूची में डालने का प्रस्ताव राज्य सरकार सहित देशभर की परीक्षा एजेंसियों को भेजा गया है। वहीं, जैमर कार्य के लिए नियोजित कंपनी मेसर्स ईसीआईएल के कर्मियों की भूमिका की जांच की जा रही है।
लेखक के बारे मेंDheeraj Pal
संक्षिप्त विवरण:
धीरज पाल को पत्रकारिता के क्षेत्र में 7 साल का अनुभव है। लाइव हिन्दुस्तान में काम करते हुए इन्हें 4 साल हो गए हैं। धीरज एजुकेशन रिपोर्टर के तौर पर काम कर चुके हैं। अपने करियर के दौरान धीरज ने राजनीति समाचार, एजुकेशन बीट के लिए ग्राउंड रिपोर्टिंग भी की है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
धीरज ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से बीए इन मीडिया स्टडीज और राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय प्रयागराज से जनसंचार एवं पत्रकारिता से परास्नातक की पढ़ाई की। धीरज पाल ने अपने पत्रकारिता कर की शुरुआत एपीएन न्यूज चैनल से की। इसके बाद उन्होंने लोकमत न्यूज हिंदी और एनडीटीवी जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया। हिंदुस्तान लाइव में यूपी बोर्ड से लेकर उन्होंने लोकसभा चुनाव कवर करने साथ-साथ खेल जैसे बीट पर काम किया। अब इनका एकमात्र उद्देश्य करियर और एजुकेशन से जुड़ी रुचिगत, सरल, प्रमाणिक और पाठक-हितैषी रूप में प्रस्तुत करना है।
व्यक्तिगत रुचियां
उत्तर प्रदेश के भदोही जिले के निवासी धीरज पाल को पत्रकारिता और ज्योतिषीय अध्ययन के साथ-साथ घूमने, किताबें पढ़ने और क्रिकेट खेलने का शौक है।
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