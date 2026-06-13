BPSC की परीक्षाओं में बड़े बदलाव, नियमित शिक्षक ही करेंगे ड्यूटी; सरकारी स्कूल और कॉलेज में होंगे एग्जाम

बिहार लोक सेवा आयोग (BPSC) की परीक्षाओं में बड़े बदलाव किए गए हैं। बीपीएससी की परीक्षाओं में अब केवल नियमित शिक्षक ही ड्यूटी करेंगे। यही नहीं, परीक्षा में अब डीएम ही नियंत्री पदाधिकारी होंगे।

बिहार लोक सेवा आयोग (BPSC) की परीक्षाओं में बड़े बदलाव किए गए हैं। बीपीएससी की परीक्षाओं में अब केवल नियमित शिक्षक ही ड्यूटी करेंगे। यही नहीं, परीक्षा में अब डीएम ही नियंत्री पदाधिकारी होंगे। परीक्षाओं को निष्पक्ष और नकल-मुक्त बनाने के लिए आयोग ने परीक्षा व्यवस्था में कई महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। इन बदलावों का उद्देश्य परीक्षा प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी, सुरक्षित और विश्वसनीय बनाना है।

कदाचार की शिकायतें आईं थी सामने इसे लेकर आयोग ने प्रमंडलीय आयुक्तों और जिला अधिकारियों (डीएम) को पत्र भेजा है। साथ ही सामान्य प्रशासन विभाग के विशेष कार्य पदाधिकारी मो. आफाक अहमद ने भी आवश्यक निर्देश जारी किए हैं। आयोग ने बताया कि अप्रैल में आयोजित बिहार शिक्षा सेवा परीक्षा के दौरान कदाचार की शिकायतें सामने आई थीं। मामले की जांच के लिए एक टीम बनाई गई थी। जांच रिपोर्ट में किसी तरह की गड़बड़ी या नकल की पुष्टि नहीं हुई, लेकिन भविष्य में ऐसी शिकायतों से बचने के लिए परीक्षा व्यवस्था में कुछ बदलाव किए गए हैं। नई व्यवस्था के तहत अब बीपीएससी की परीक्षाओं में केवल नियमित शिक्षकों की ही ड्यूटी लगाई जाएगी।

केवल सरकारी स्कूल व कॉलेज में होंगी परीक्षाएं आयोग ने निर्देश दिया है कि परीक्षाएं केवल सरकारी स्कूल-कॉलेज में ही होंगी। इसमें भी वैसे सरकारी स्कूल-कॉलेज का चयन किया जाएगा जिसके पास स्तरीय संसाधन, पर्याप्त फर्नीचर, अच्छी गुणवत्ता की बिल्डिंग, पर्याप्त सरकारी शिक्षक, चहारदीवारी आदि सुविधा उपलब्ध हो। ऐसे स्कूल जहां केन्द्र बनाए जाएंगे और वहां अगर पर्याप्त संख्या में नियमित शिक्षक नहीं हैं तो अन्य स्कूल से नियमित शिक्षक डीएम व डीईओ के स्तर से प्रतिनियुक्त किए जाएंगे। बड़े केंद्रों पर एक से अधिक जांच गेट बनाने और वरीय व अनुभवी दंडाधिकारी को नियुक्त को कहा गया है।