BPSC की परीक्षाओं में बड़े बदलाव, 14 घंटे पहले भेजी जाएगी जांच कर्मियों की लिस्ट; हर 15 मिनट होगी CCTV की जांच

अगर किसी भी सीसीटीवी या जैमर के अक्रियाशील होने का पता चलता है तो केन्द्राधीक्षक प्रशासन के साथ आयोग को इसकी सूचना तुरंत देंगे। 14 घंटे पहले किस केन्द्र पर कौन से कर्मी जा रहे हैं, यह प्रशासन और केन्द्राधीक्षक के ई-मेल पर जाएगा।

बिहार लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं को लेकर व्यवस्था बदली गई है। अब परीक्षा शुरू होने के 14 घंटे पहले आयोग केंद्रों को जांच कर्मियों की सूची भेजेगा। बायोमेट्रिक, सीसीटीवी, जैमर लगाने वाली एजेंसी को ले सभी जिले के डीएम को आयोग की ओर से यह निर्देश दिया गया है। चलिए जानते हैं कि बीपीएससी की परीक्षाओं को लेकर और क्या-क्या बदलाव हुए हैं?

हर 15 मिनट में होगी सीसीटीवी-जैमर की जांच परीक्षा केंद्र के भीतर आने के बाद जांच कर्मियों को बाहर जाने की अनुमति नहीं होगी। केन्द्र पर लगाए गए सभी उपकरणों की हर 15 मिनट पर जांच होगी। इसके लिए केन्द्रों पर अलग से विशेष वीक्षक प्रतिनियुक्त होंगे। हर 15 मिनट पर सीसीटीवी कैमरा, जैमर का लॉग तैयार किया जाएगा। यह लॉग विशेष वीक्षक ही तैयार करेंगे। आयोग को इसकी रिपोर्ट जाएगी। सीसीटीवी का कंट्रोल यूनिट केंद्र स्तर पर बनेगा। इसकी निगरानी केन्द्राधीक्षक करेंगे।

परीक्षाओं की होगी सख्त जांच अगर किसी भी सीसीटीवी या जैमर के अक्रियाशील होने का पता चलता है तो केन्द्राधीक्षक प्रशासन के साथ आयोग को इसकी सूचना तुरंत देंगे। 14 घंटे पहले किस केन्द्र पर कौन से कर्मी जा रहे हैं, यह प्रशासन और केन्द्राधीक्षक के ई-मेल पर जाएगा। इसे लेकर सभी सीएस को ई-मेल भी उपलब्ध कराना है। आयोग ने निर्देश दिया है कि सभी कर्मियों की केन्द्र पर प्रवेश से पहले परीक्षार्थियों की तरह सघन जांच होगी।

जांच के दौरान क्या-क्या होगा केन्द्राधीक्षक जांच के दौरान फोटो पहचान पत्र भी देखेंगे। बिना इसके प्रवेश नहीं दिया जाएगा। केन्द्राधीक्षक बायोमेट्रिक सत्यापन, जैमर, सीसीटीवी में प्रयुक्त होने वाले सभी उपकरणों का विवरण जैसे-डिवाइस नंबर, मॉडल नंबर, कंपनी का नाम आदि का पूरा रिकार्ड आयोग को भेजेंगे।

बीपीएससी 72वीं परीक्षा की तारीख का ऐलान बिहार में सरकारी नौकरी का सपना देखने वाले युवाओं के लिए आखिरकार वह बड़ी घड़ी आ गई है जिसका उन्हें बेसब्री से इंतजार था। बिहार लोक सेवा आयोग (बीपीएससी) ने 72वीं संयुक्त प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा (पीटी) की तारीखों का आधिकारिक ऐलान कर दिया है। आयोग की ओर से जारी ताजा नोटिस ने यह साफ कर दिया है कि प्रशासनिक सेवा में जाने का रास्ता अब उम्मीदवारों के बिल्कुल नजदीक है। गौरतलब है कि पहले बीपीएससी द्वारा जारी कैलेंडर में इस परीक्षा को लेकर संभावित तारीख जारी की गई थी, अब आयोग की तरफ से 26 जुलाई पर मुहर लगा दी गई है।