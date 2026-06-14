BPSC परीक्षा अभ्यर्थियों के लिए खुशखबरी, पाटलिपुत्र के लिए चलेंगी 6 स्पेशल ट्रेनें, नोट कर लें टाइमिंग

रेलवे के अनुसार, बेतिया से दो स्पेशल ट्रेनें संचालित होंगी। इनमें एक ट्रेन दोपहर 1 बजे और दूसरी शाम 6 बजे रवाना होगी। दोनों ट्रेनें बापूधाम मोतिहारी और मुजफ्फरपुर होते हुए पाटलिपुत्र पहुंचेंगी।

बीपीएससी परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए पूर्व मध्य रेलवे के समस्तीपुर मंडल ने विशेष व्यवस्था की है। परीक्षा के दिन अभ्यर्थियों को आवागमन में किसी प्रकार की परेशानी न हो, इसके लिए बेतिया, मधुबनी, मुजफ्फरपुर और पूर्णिया कोर्ट से पाटलिपुत्र तक कुल 6 परीक्षा स्पेशल ट्रेनें चलाई जाएंगी।

क्या रहेगी टाइमिंग रेलवे के अनुसार, बेतिया से दो स्पेशल ट्रेनें संचालित होंगी। इनमें एक ट्रेन दोपहर 1 बजे और दूसरी शाम 6 बजे रवाना होगी। दोनों ट्रेनें बापूधाम मोतिहारी और मुजफ्फरपुर होते हुए पाटलिपुत्र पहुंचेंगी।

मुजफ्फरपुर से 2 स्पेशल ट्रेन इसी तरह मधुबनी से दोपहर 1 बजे एक स्पेशल ट्रेन चलेगी, जो दरभंगा, समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर और हाजीपुर के रास्ते पाटलिपुत्र पहुंचेगी। वहीं मुजफ्फरपुर से भी दो स्पेशल ट्रेनें चलाई जाएंगी। इनमें एक ट्रेन दोपहर 1 बजे और दूसरी शाम 6 बजे सीधे पाटलिपुत्र के लिए रवाना होगी।

बीपीएससी परीक्षाओं में बड़े बदलाव वहीं, बिहार लोक सेवा आयोग (BPSC) की परीक्षाओं में बड़े बदलाव किए गए हैं। बीपीएससी की परीक्षाओं में अब केवल नियमित शिक्षक ही ड्यूटी करेंगे। यही नहीं, परीक्षा में अब डीएम ही नियंत्री पदाधिकारी होंगे। परीक्षाओं को निष्पक्ष और नकल-मुक्त बनाने के लिए आयोग ने परीक्षा व्यवस्था में कई महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। इन बदलावों का उद्देश्य परीक्षा प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी, सुरक्षित और विश्वसनीय बनाना है।

कदाचार की शिकायतें आईं थी सामने इसे लेकर आयोग ने प्रमंडलीय आयुक्तों और जिला अधिकारियों (डीएम) को पत्र भेजा है। साथ ही सामान्य प्रशासन विभाग के विशेष कार्य पदाधिकारी मो. आफाक अहमद ने भी आवश्यक निर्देश जारी किए हैं। आयोग ने बताया कि अप्रैल में आयोजित बिहार शिक्षा सेवा परीक्षा के दौरान कदाचार की शिकायतें सामने आई थीं। मामले की जांच के लिए एक टीम बनाई गई थी। जांच रिपोर्ट में किसी तरह की गड़बड़ी या नकल की पुष्टि नहीं हुई, लेकिन भविष्य में ऐसी शिकायतों से बचने के लिए परीक्षा व्यवस्था में कुछ बदलाव किए गए हैं। नई व्यवस्था के तहत अब बीपीएससी की परीक्षाओं में केवल नियमित शिक्षकों की ही ड्यूटी लगाई जाएगी।