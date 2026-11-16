अभ्यर्थी करते रहे तैयारी, BPSC बदलता रहा कैलेंडर; संभावित तारीखों के पेंच ने खूब फंसाया
बीपीएससी ने इस साल परीक्षा कैलेंडर बार बार बदला और 72वीं प्रारंभिक परीक्षा दो बार टली जिससे बिहार के अभ्यर्थियों का भरोसा डगमगाया और तैयारी का तनाव काफी बढ़ गया।
सोचिए एक अभ्यर्थी के बारे में जिसने बिहार लोक सेवा आयोग (बीपीएससी) की तरफ से जारी कैलेंडर में अपने परीक्षा की तारीख देखी। उसी के हिसाब से पूरा साल बांध लिया। किताबें चाटीं और रातें जगाईं। फिर परीक्षा से कुछ दिन पहले एक नोटिस आया। परीक्षा टल गई। बिहार लोक सेवा आयोग के इस साल के कैलेंडर ने हजारों अभ्यर्थियों को बार-बार इसी मोड़ पर ला खड़ा किया। इसकी कहानी शुरू होती है फरवरी से। आयोग ने 2 फरवरी को साल 2026 की प्रतियोगी परीक्षाओं का कैलेंडर जारी किया। अभ्यर्थियों ने राहत की सांस ली कि अब तारीखें पक्की हैं। मगर दो हफ्ते के भीतर ही नया कैलेंडर आ गया। आयोग ने 17 फरवरी को संशोधित शेड्यूल जारी किया। यानी जिस कागज पर भरोसा जमा था उसकी स्याही सूखने से पहले ही बदलाव हो गया।
पक्की तारीख के इंतजार में अभ्यर्थी
सबसे ज्यादा चोट 72वीं संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा के अभ्यर्थियों को लगी। इसकी प्रारंभिक परीक्षा 26 जुलाई को होनी थी। आयोग ने उसे अपरिहार्य कारणों से टाल दिया। अभ्यर्थी फिर संभले और नए कैलेंडर का इंतजार किया। नया शेड्यूल आया। इसमें प्रारंभिक परीक्षा की तारीख 25 अक्टूबर तय की गई और 1189 पदों का जिक्र था। तैयारी की गाड़ी दोबारा पटरी पर चढ़ी। लेकिन अक्टूबर में यही परीक्षा एक बार फिर टल गई और अभ्यर्थियों के हाथ में कोई पक्की तारीख नहीं रही।
गौर करने की बात यह भी है कि दोनों बार वजह एक ही बताई गई। आयोग ने अक्टूबर के स्थगन में भी कारण के तौर पर अपरिहार्य कारण ही लिखे। इन दो शब्दों के पीछे असल बात क्या थी यह खबरों में सामने नहीं आया। अभ्यर्थी इसी सवाल के साथ बैठे रहे।
सोशल मीडिया की फेक जानकारी भी परेशानी
मामला सिर्फ तारीखों तक नहीं रुका। सोशल मीडिया पर एक कथित कैलेंडर भी तैर गया। आयोग को साफ करना पड़ा कि वायरल हो रहा कैलेंडर फर्जी और भ्रामक है। उसने कहा कि सिर्फ प्रकाशित सूचना को ही अंतिम माना जाए। अब अभ्यर्थी क्या करे। असली कैलेंडर की राह देखे या नकली की पहचान करे। यह छानबीन भी उसी के जिम्मे आ गई।
शिक्षक भर्ती 4.0 में भी हलचल दिखी। नेगेटिव मार्किंग और परीक्षा के ढांचे में बदलाव की मांग पर अभ्यर्थियों ने विरोध किया और रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया टाल दी गई। आयोग के 31 अगस्त के नोटिस में परीक्षा 22 से 27 सितंबर के बीच बताई गई थी। बाद में सरकार ने अभ्यर्थियों की बात मानते हुए एकल परीक्षा का एलान किया। मांग मानी गई तो यह अच्छी बात है। मगर सवाल यह भी बनता है कि ढांचा पहले से ही पक्का क्यों नहीं था।
अब दूसरा पहलू भी देख लें। आयोग का पूरा कामकाज ठप नहीं हुआ है। 71वीं संयुक्त परीक्षा की मुख्य परीक्षा का नतीजा 6 नवंबर को आया और 3392 अभ्यर्थी सफल घोषित हुए। इतनी बड़ी परीक्षा कराना आसान नहीं होता। कई बार हालात ऐसे बनते हैं कि टालना पड़ता है। यह बात अपनी जगह ठीक है।
अभ्यर्थी का भी दुख समझे आयोग
लेकिन अभ्यर्थी की जिंदगी कैलेंडर की तरह खिंच या सिकुड़ नहीं सकती। हर टलती तारीख का मतलब है और एक कीमती हिस्सा जो इंतजार में निकल गया। उम्र की सीमा सिर पर रहती है। कोचिंग और कमरे का किराया चलता रहता है। घर वाले पूछते रहते हैं कि अब कब। ऐसे में आयोग की तरफ से सिर्फ इतना कह देना कि नई तारीख जल्द बताई जाएगी बहुत कम पड़ता है।
कैलेंडर पर विश्वास करना भुलावा है?
तो क्या कैलेंडर पर विश्वास करना भुलावा है। अभ्यर्थी के पास दूसरा रास्ता भी कहां है। परीक्षा तो आयोग को ही करानी है। नौकरी का रास्ता इसी दरवाजे से होकर जाता है। इसलिए वह तैयारी भी करेगा और हर सुबह वेबसाइट भी खोलेगा। बस उम्मीद इतनी है कि अगली बार जो तारीख छपे उसे निभाया जाए। वरना कैलेंडर कागज का टुकड़ा बनकर रह जाएगा। और भरोसा एक बार टूटा तो जुड़ना आसान नहीं होता।
लेखक के बारे मेंHimanshu Tiwari
शॉर्ट बायो: हिमांशु तिवारी पिछले 10 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और मौजूदा वक्त में लाइव हिन्दुस्तान के करियर टीम से जुड़े हुए हैं।
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हिमांशु के लिए पत्रकारिता का मतलब सिर्फ सूचना देना नहीं है, बल्कि पाठक को सोचने की जगह देना भी है। खासकर करियर और शिक्षा के क्षेत्र में वह यह मानते हैं कि एक गलत या अधूरी खबर किसी छात्र की पूरी तैयारी को भटका सकती है। इसलिए उनके लेखन में सरल भाषा, ठोस तथ्य और व्यावहारिक नजरिया हमेशा प्राथमिकता में रहता है। उनकी कोशिश रहती है कि पाठक को सिर्फ खबर की जानकारी ही न हो, बल्कि यह भी समझ आए कि उस खबर का उसके जीवन और भविष्य से क्या रिश्ता है।
शिक्षा और अकादमिक पृष्ठभूमि
हिमांशु मूल रूप से उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से ताल्लुक रखते हैं। उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय से स्नातक की पढ़ाई की और फिर जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली से पत्रकारिता के गुर सीखे। जामिया में मिली ट्रेनिंग ने उन्हें यह समझ दी कि पत्रकारिता सिर्फ तेज खबर लिखने का नाम नहीं, बल्कि तथ्यों की जांच, संदर्भ की समझ और संतुलित नजरिए से बात रखने की कला है।
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काम से इतर हिमांशु की गहरी रुचि समकालीन इतिहास, समानांतर सिनेमा और दर्शन में रही है। राजनीति और विदेश नीति पर पढ़ना-लिखना उन्हें विशेष रूप से पसंद है। इसी रुचि के चलते उन्होंने दो लोकसभा चुनावों और दर्जनों विधानसभा चुनावों की कवरेज की, जहां राजनीति को उन्होंने बेहद नजदीक से देखा और समझा। चुनावी आंकड़ों की बारीकियां, नेताओं के भाषण, जमीनी मुद्दे और जनता की प्रतिक्रियाएं, इन सभी पहलुओं को समेटते हुए उन्होंने सैकड़ों खबरें और विश्लेषण तैयार किए, जो राजनीतिक प्रक्रिया की गहरी समझ को दर्शाते हैं।
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