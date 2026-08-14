BPSC Exam Calendar 2026: 72वीं पीटी परीक्षा 25 अक्टूबर को, आयोग ने जारी किया नया कैलेंडर
BPSC Exam Calendar 2026: बिहार लोक सेवा आयोग ने संशोधित परीक्षा कैलेंडर जारी किया है। 72वीं CCE की प्रारंभिक परीक्षा 25 अक्टूबर 2026 को निर्धारित है।
BPSC Exam Calendar 2026: अगर आप बिहार में सरकारी अफसर बनने का ख्वाब देख रहे हैं और दिन-रात किताबों में डूबे रहते हैं, तो यह खबर आपके लिए किसी बड़ी खुशखबरी से कम नहीं है। बिहार लोक सेवा आयोग (BPSC) ने साल 2026 के लिए अपना रिवाइज्ड एनुअल एग्जाम कैलेंडर जारी कर दिया है। जिस कैलेंडर का लाखों उम्मीदवारों को बेसब्री से इंतजार था, वो अब सबके सामने आ चुका है। गौरतलब है कि परीक्षाओं में हो रही देरी को लेकर छात्र काफी नाराज थे, जिसके मद्देनजर छात्रों ने 18 अगस्त को आमरण अनशन करने का भी ऐलान किया था।
72वीं BPSC को लेकर सबसे बड़ी खबर
सबसे ज्यादा चर्चा 72वीं को लेकर हो रही है। आयोग के नए शेड्यूल के मुताबिक, 72वीं इंटीग्रेटेड CCE की प्रारंभिक परीक्षा 25 अक्टूबर 2026 को करवाई जाएगी। आपको यह जानकर खुशी होगी कि इस बार यह परीक्षा कुल 1,189 पदों के लिए होने जा रही है। यानी मुकाबला भले ही कड़ा हो, लेकिन अफसरों की कुर्सी तक पहुंचने के मौके भी भरपूर हैं।
71वीं मेन्स का आने ही वाला है रिजल्ट
बता दें कि सिर्फ नई भर्ती ही नहीं, बल्कि जिन लोगों ने 71वीं सीसीई की मुख्य परीक्षा दी थी, उनके लिए भी धड़कनें तेज करने वाली खबर है। आयोग ने साफ कर दिया है कि 71वीं सीसीई का फाइनल रिजल्ट बस आने ही वाला है। याद दिला दें कि इसके लिए प्रारंभिक परीक्षा पिछले साल 13 सितंबर 2025 को हुई थी, जिसमें 1,298 पदों के लिए लाखों बच्चों ने अपनी किस्मत आजमाई थी। इसके बाद इस साल अप्रैल 2026 में इसके मेंस के पेपर कराए गए थे। अब ताजा कैलेंडर बताता है कि इसी महीने यानी अगस्त या फिर सितंबर 2026 के आखिर तक इस परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। इसलिए जिन भी उम्मीदवारों ने मेंस लिखा है, उन्हें हर दिन बीपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पर अपनी नजरें गड़ाए रखनी चाहिए, क्योंकि खुशखबरी किसी भी दिन दस्तक दे सकती है।
कौन कौन सी परीक्षाएं निर्धारित
आगे आने वाले वक्त में 72वीं CCE के अलावा एक और जरूरी परीक्षा होने वाली है। उद्योग विभाग में प्रोजेक्ट मैनेजर के 9 पदों के लिए 4 अक्टूबर 2026 को परीक्षा कराई जाएगी। इसके अलावा, जिन उम्मीदवारों ने हाल ही में कुछ परीक्षाएं दी हैं, उनके लिए भी आयोग का काम पूरे जोर-शोर से चल रहा है। जैसे कि अभी पिछले महीने ही जुलाई 2026 में ऑडिटर (102 पद), रिसर्च ऑफिसर (3 पद) और प्रॉसिक्यूशन ऑफिसर (300 पद) की परीक्षाएं पूरी हो चुकी हैं। वहीं मई 2026 में 33वीं बिहार ज्यूडिशियल सर्विसेज (173 पद) का इम्तिहान भी निपट चुका है। इन सभी परीक्षाओं के नतीजे और आगे की प्रकिया भी काफी तेजी से चल रही है।
उम्मीदवारों के लिए एक जरूरी बात
इस रिवाइज्ड कैलेंडर ने छात्रों के मन की सारी दुविधाएं खत्म कर दी हैं। अब आप अपनी तैयारी को महीनों और हफ्तों में बांटकर एक सॉलिड टाइमटेबल बना सकते हैं। लेकिन, एक बात का जरूर ध्यान रखें कि BPSC की तरफ से जारी की गई ये सभी तारीखें टेंटेटिव (संभावित) हैं। यानी किसी विशेष परिस्थिति या प्रशासनिक कारण से इनमें बदलाव भी किया जा सकता है। इसलिए, अपनी नजरें हमेशा आधिकारिक वेबसाइट पर बनाए रखें और अपनी तैयारी को पूरी रफ्तार दें।
लेखक के बारे मेंHimanshu Tiwari
शॉर्ट बायो: हिमांशु तिवारी पिछले 10 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और मौजूदा वक्त में लाइव हिन्दुस्तान के करियर टीम से जुड़े हुए हैं।
परिचय एवं अनुभव
हिमांशु तिवारी डिजिटल पत्रकारिता की दुनिया का एक जाना-पहचाना नाम हैं। बीते 10 सालों से वह लगातार पत्रकारिता में सक्रिय हैं और इस वक्त लाइव हिन्दुस्तान में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम कर रहे हैं और बीते 3 साल से वह इस संस्थान से जुड़े हैं। शिक्षा, करियर, नौकरियों, नीट, जेईई, बैंकिंग, एसएससी और यूपीएससी, यूपीपीएससी, बीपीएससी और आरपीएससी जैसी सिविल सेवा परीक्षाओं से जुड़े मुद्दों पर उनकी खास पकड़ मानी जाती है। हिमांशु ने साल 2016 में पत्रकारिता की शुरुआत एबीपी न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म से किया। इसके बाद वह इंडिया टीवी और जी न्यूज (डीएनए) जैसे बड़े न्यूज चैनलों के डिजिटल प्लेटफॉर्म का भी हिस्सा रह चुके हैं। हिमांशु तिवारी सिर्फ पत्रकार नहीं, बल्कि एक सजग पाठक और आजीवन विद्यार्थी हैं, उनकी यही खूबी उनके कार्य में परिलक्षित होती है। उनका मानना है कि इन परीक्षाओं से जुड़ी सही और समय पर जानकारी लाखों युवाओं के भविष्य को दिशा दे सकती है, इसलिए वह इस बीट को सिर्फ खबर नहीं, बल्कि सामाजिक जिम्मेदारी की तरह देखते हैं।
लेखन की सोच और मकसद
हिमांशु के लिए पत्रकारिता का मतलब सिर्फ सूचना देना नहीं है, बल्कि पाठक को सोचने की जगह देना भी है। खासकर करियर और शिक्षा के क्षेत्र में वह यह मानते हैं कि एक गलत या अधूरी खबर किसी छात्र की पूरी तैयारी को भटका सकती है। इसलिए उनके लेखन में सरल भाषा, ठोस तथ्य और व्यावहारिक नजरिया हमेशा प्राथमिकता में रहता है। उनकी कोशिश रहती है कि पाठक को सिर्फ खबर की जानकारी ही न हो, बल्कि यह भी समझ आए कि उस खबर का उसके जीवन और भविष्य से क्या रिश्ता है।
शिक्षा और अकादमिक पृष्ठभूमि
हिमांशु मूल रूप से उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से ताल्लुक रखते हैं। उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय से स्नातक की पढ़ाई की और फिर जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली से पत्रकारिता के गुर सीखे। जामिया में मिली ट्रेनिंग ने उन्हें यह समझ दी कि पत्रकारिता सिर्फ तेज खबर लिखने का नाम नहीं, बल्कि तथ्यों की जांच, संदर्भ की समझ और संतुलित नजरिए से बात रखने की कला है।
रुचियां और निजी झुकाव
काम से इतर हिमांशु की गहरी रुचि समकालीन इतिहास, समानांतर सिनेमा और दर्शन में रही है। राजनीति और विदेश नीति पर पढ़ना-लिखना उन्हें विशेष रूप से पसंद है। इसी रुचि के चलते उन्होंने दो लोकसभा चुनावों और दर्जनों विधानसभा चुनावों की कवरेज की, जहां राजनीति को उन्होंने बेहद नजदीक से देखा और समझा। चुनावी आंकड़ों की बारीकियां, नेताओं के भाषण, जमीनी मुद्दे और जनता की प्रतिक्रियाएं, इन सभी पहलुओं को समेटते हुए उन्होंने सैकड़ों खबरें और विश्लेषण तैयार किए, जो राजनीतिक प्रक्रिया की गहरी समझ को दर्शाते हैं।
विशेषज्ञताएं
- शिक्षा, करियर और नौकरियों से जुड़ी खबरों पर विशेष रुचि और निरंतर लेखन
- नीट, जेईई और राज्यवार बोर्ड परीक्षाओं से जुड़े मुद्दों, बदलावों और परिणामों पर गहन फोकस
- UPSC, UPPSC, MPPSC, BPSC, RPSC और JPSC जैसी सिविल सेवा परीक्षाओं की तैयारी, पैटर्न और नीतिगत पहलुओं पर पैनी नजर
- अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम और विदेश नीति से जुड़े विषयों का विश्लेषणात्मक लेखन
- राजनीति, चुनावी आंकड़ों और जमीनी मुद्दों पर सरल और तथ्यपरक एक्सप्लेनर तैयार करने का अनुभव