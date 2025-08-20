BPSC DSO/AD answer key 2025 OUT at bpsc.bihar.gov.in here pdf download direct link BPSC DSO/AD Answer Key 2025: बिहार DSO/AD परीक्षा आंसर की bpsc.bihar.gov.in पर जारी, Direct Link, Career Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
BPSC DSO/AD Answer Key 2025: बिहार DSO/AD परीक्षा आंसर की bpsc.bihar.gov.in पर जारी, Direct Link

BPSC DSO/AD Answer Key 2025:बिहार लोकप्रिय सेवा आयोग (BPSC) की ओर से आज 20 अगस्त 2025 को डिस्ट्रिक्ट स्टेटिस्टिकल ऑफिसर/असिस्टेंट डायरेक्टर भर्ती परीक्षा 2025 की आंसर की जारी कर दी गई है।

Prachi लाइव हिन्दुस्तानWed, 20 Aug 2025 10:04 PM
BPSC DSO/AD Answer Key 2025 Download Link: बिहार लोकप्रिय सेवा आयोग (BPSC) की ओर से आज 20 अगस्त 2025 को डिस्ट्रिक्ट स्टेटिस्टिकल ऑफिसर/असिस्टेंट डायरेक्टर भर्ती परीक्षा 2025 की आंसर की जारी कर दी गई है। परीक्षा में शामिल हुए अभ्यर्थी आधिकारिक वेबसाइट bpsc.bihar.gov.in पर जाकर आंसर की चेक कर सकते हैं।

डिस्ट्रिक्ट स्टेटिस्टिकल ऑफिसर/असिस्टेंट डायरेक्टर भर्ती परीक्षा 2025 का आयोजन 3 अगस्त 2025 को प्रदेश में किया गया था। परीक्षा का आयोजन दोपहर 12 बजे से दोपहर 2 बजे तक किया गया था। इस भर्ती प्रकिया के जरिए 47 डिस्ट्रिक्ट स्टेटिस्टिकल ऑफिसर/असिस्टेंट डायरेक्टर पदों पर उम्मीदवारों की नियुक्ति की जाएगी। भर्ती में 19 पद अनारक्षित, 5 पद आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, 7 पद अनुसूचित जाति, 9 पद अत्यंत पिछड़ा वर्ग, 6 पद पिछड़ा वर्ग और 1 पद पिछड़े वर्गो की महिलाओं के लिए आरक्षित हैं।

अगर किसी अभ्यर्थी को लगता है कि आंसर की में दिए गए किसी प्रश्न का उत्तर सही नहीं है तो वे उस प्रश्न पर अपनी आपत्ति दर्ज कर सकते हैं। उम्मीदवारों द्वारा दर्ज की गई आपत्ति को विषय एक्सपर्ट द्वार चेक किया जाएगा। एक्सपर्ट की राय के बाद ही फाइनल आंसर की को तैयार किया जाएगा। इसके बाद रिजल्ट को फाइनल आंसर की के आधार पर जारी किया जाएगा। आंसर की पर आपत्ति दर्ज करने से संबंधित जानकारी जल्द ही जारी की जाएगी।

BPSC DSO Answer Key 2025: बीपीएससी डिस्ट्रिक्ट स्टेटिस्टिकल ऑफिसर/असिस्टेंट डायरेक्टर भर्ती परीक्षा की आंसर-की कैसे चेक करें-

1. सबसे पहले आपको ऑफिशियल वेबसाइट bpsc.bihar.gov.in पर जाना होगा।

2. इसके बाद आपको होम पेज पर दिए गए लिंक "Provisional Answers of District Statistical Officer/ Assistant Director (Preliminary) Competitive Examination" पर क्लिक करना होगा।

3. अब आपकी स्क्रीन पर प्रोविजनल आंसर की पीडीएफ फाइल ओपन हो जाएगी।

4. . अब आप के सामने एक नई विंडों ओपन हो जाएगी और आपकी स्क्रीन पर आंसर की आ जाएगी।

5. अब आप ध्यान से आंसर की पीडीएफ को चेक करें।

6. अब आप डिस्ट्रिक्ट स्टेटिस्टिकल ऑफिसर/असिस्टेंट डायरेक्टर भर्ती परीक्षा की आंसर की पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं।

