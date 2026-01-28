BPSC DSO Exam 2026: कल से शुरू होगी बिहार DSO परीक्षा, यहां देखें शिफ्ट टाइमिंग और जरूरी नियम

Hindustan Hindi News
संक्षेप:

Jan 28, 2026 08:44 pm IST
BPSC DSO Exam 2026: बिहार लोक सेवा आयोग (BPSC) द्वारा जिला खेल अधिकारी (DSO) के पदों पर भर्ती के लिए लिखित परीक्षा कल, 29 जनवरी 2026 से शुरू हो रही है। यह परीक्षा दो दिनों 29 और 30 जनवरी तक राज्य के निर्धारित केंद्रों पर आयोजित की जाएगी। आयोग ने परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड पहले ही जारी कर दिए हैं और उम्मीदवारों को अपने लॉगिन डिटेल्स के जरिए हॉल टिकट डाउनलोड करने की सलाह दी गई है।

परीक्षा का पूरा शेड्यूल

बिहार खेल सेवा संवर्ग के तहत होने वाली यह परीक्षा दो अलग-अलग सेशन में आयोजित की जाएगी:

29 जनवरी 2026 (गुरुवार)

पहली शिफ्ट (सुबह 10:00 से 12:00): प्रश्न पत्र-I (वस्तुनिष्ठ)। इसमें सामान्य ज्ञान और खेल विज्ञान से जुड़े प्रश्न होंगे।

दूसरी शिफ्ट (दोपहर 02:00 से 04:00): प्रश्न पत्र-II (वस्तुनिष्ठ)। इसमें खेल प्रबंधन और संचार तकनीक पर आधारित सवाल पूछे जाएंगे।

30 जनवरी 2026 (शुक्रवार)

पहली शिफ्ट (सुबह 10:00 से दोपहर 01:00): सामान्य हिन्दी (सब्जेक्टिव)। यह एक अनिवार्य क्वालीफाइंग पेपर है।

चयन प्रक्रिया के तीन चरण

BPSC DSO के पद पर अंतिम चयन तीन महत्वपूर्ण चरणों के आधार पर होगा:

प्रथम चरण (लिखित परीक्षा): इसमें सामान्य हिन्दी का एक क्वालीफाइंग पेपर (100 अंक) और दो मुख्य प्रश्न पत्र (100-100 अंक) शामिल हैं। हिन्दी में कम से कम 30% अंक लाना अनिवार्य है, हालांकि इसके अंक मेरिट में नहीं जुड़ेंगे।

द्वितीय चरण (डॉक्यूमेंट और उपलब्धि मूल्यांकन): इस चरण में उम्मीदवारों की खेल उपलब्धियों (अधिकतम 50 अंक) और उनके प्रोफेशनल कोर्स/स्नातक डिग्री (अधिकतम 35 अंक) के आधार पर अंक दिए जाएंगे।

तृतीय चरण (इंटरव्यू): अंतिम चरण में 15 अंकों का इंटरव्यू आयोजित किया जाएगा।

कुल मेरिट: फाइनल मेरिट लिस्ट लिखित परीक्षा के 200 अंक, खेल उपलब्धियों के 85 अंक और इंटरव्यू के 15 अंक (कुल 300 अंक) के आधार पर तैयार की जाएगी।

एग्जाम पैटर्न और सिलेबस की मुख्य बातें

पेपर-I (100 अंक): इसमें 25 अंक सामान्य ज्ञान (सामान्य विज्ञान, करंट अफेयर्स, बिहार का इतिहास और खेल इतिहास) के लिए और 75 अंक खेल प्रशिक्षण, एनाटॉमी और खेल मनोविज्ञान के लिए निर्धारित हैं।

पेपर-II (100 अंक): इसमें 25 अंक खेल प्रबंधन और ICT (सूचना एवं संचार तकनीक) के लिए हैं, जबकि 75 अंक खेल संगठनों के इतिहास, नियमों और कोचिंग सिद्धांतों के लिए दिए गए हैं।

उम्मीदवारों के लिए जरूरी निर्देश

आयोग ने परीक्षार्थियों को सख्त हिदायत दी है कि वे अपने एडमिट कार्ड के साथ एक वैलिड फोटो आईडी कार्ड (जैसे आधार कार्ड या वोटर आईडी) जरूर ले जाएं। परीक्षा केंद्र पर रिपोर्टिंग समय का विशेष ध्यान रखें और किसी भी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक उपकरण साथ न ले जाएं।

