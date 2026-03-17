BPSC Civil Judge Recruitment 2026: बिहार सिविल जज भर्ती के लिए कल तक भरें फॉर्म, जानें योग्यता, आयु सीमा
BPSC Civil Judge Recruitment 2026: बिहार लोक सेवा आयोग (BPSC) द्वारा निकाली गई सिविल जज (जूनियर डिवीजन) के 173 पदों पर भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया अब अपने अंतिम चरण में है। फौरन अपना फॉर्म जमा करें।
BPSC Civil Judge Recruitment 2026: बिहार में न्यायिक सेवा हिस्सा बनकर जज बनने का सपना देख रहे युवाओं के लिए एक बेहद जरूरी खबर है। बिहार लोक सेवा आयोग (BPSC) द्वारा निकाली गई सिविल जज (जूनियर डिवीजन) के 173 पदों पर भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया अब अपने अंतिम चरण में है। इस भर्ती के माध्यम से राज्य के न्यायालयों में रिक्त पदों को भरा जाएगा। अगर आप भी इस प्रतिष्ठित पद के लिए योग्यता रखते हैं और अभी तक फॉर्म नहीं भरा है, तो आपके पास केवल कल 18 मार्च 2026 तक का समय है। इसके बाद आवेदन का पोर्टल बंद कर दिया जाएगा और किसी भी परिस्थिति में देरी से प्राप्त आवेदनों पर विचार नहीं होगा।
आवेदन शुल्क
सभी उम्मीदवारों के लिए आवेदन शुल्क 100 रुपये निर्धारित किया गया है। यह शुल्क ऑनलाइन माध्यम से जमा किया जा सकता है।
योग्यता और आयु सीमा
शैक्षणिक योग्यता: सिविल जज के पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवार के पास भारत के किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से विधि स्नातक (LLB) की डिग्री होना अनिवार्य है। उम्मीदवार का बार काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से उत्तीर्ण होना जरूरी है।
आयु सीमा:
न्यूनतम आयु: 22 वर्ष
अधिकतम आयु (सामान्य पुरुष): 35 वर्ष
अधिकतम आयु (सामान्य महिला और आरक्षित वर्ग): 40 वर्ष
आयु की गणना के लिए आधार तिथि आधिकारिक के अनुसार मान्य होगी।
चयन प्रक्रिया: तीन चरणों में होगी परीक्षा
बिहार सिविल जज की भर्ती प्रक्रिया काफी चुनौतीपूर्ण होती है और यह तीन मुख्य चरणों में पूरी की जाएगी:
प्रारंभिक परीक्षा : यह एक ऑब्जेक्टिव परीक्षा होगी, जिसमें सामान्य ज्ञान और विधि (Law) से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। यह केवल अगले चरण के लिए क्वालीफाइंग होगी।
मुख्य परीक्षा : प्रारंभिक परीक्षा में सफल होने वाले अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा। यह वर्णनात्मक होगी और इसमें कई अनिवार्य व वैकल्पिक विषय शामिल होंगे।
इंटरव्यू: मुख्य परीक्षा पास करने वाले उम्मीदवारों को व्यक्तित्व परीक्षण के लिए बुलाया जाएगा। फाइनल मेरिट लिस्ट मुख्य परीक्षा और इंटरव्यू के अंकों के आधार पर तैयार की जाएगी
कैसे करें आवेदन?
- सबसे पहले BPSC की आधिकारिक वेबसाइट bpsc.bih.nic.in पर जाएं।
2. होमपेज पर मौजूद 'Online Registration' टैब पर क्लिक करें।
3. संबंधित भर्ती विज्ञापन के सामने 'Apply Online' का चुनाव करें।
4. अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी दर्ज कर रजिस्ट्रेशन पूरा करें।
5. सभी आवश्यक दस्तावेज जैसे फोटो, सिग्नेचर और शैक्षणिक प्रमाण पत्र अपलोड करें।
6. आवेदन शुल्क का भुगतान करें और फॉर्म को सबमिट कर उसका प्रिंटआउट निकाल लें।
अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे फॉर्म भरने के दौरान अपनी जानकारी (जैसे नाम, जन्म तिथि और श्रेणी) को बेहद सावधानी से भरें, क्योंकि गलत जानकारी मिलने पर आवेदन निरस्त किया जा सकता है। न्यायिक क्षेत्र में करियर बनाने वाले युवाओं के लिए यह एक सुनहरा और गौरवपूर्ण अवसर है।
लेखक के बारे मेंPrachi
शॉर्ट बायो: प्राची लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। पिछले 2 वर्षों से वे करियर, शिक्षा और सरकारी नौकरियों से जुड़े विषयों पर लिख रही हैं। मुश्किल खबरों को आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाना उनकी विशेषता है। वे 2024 से लाइव हिन्दुस्तान की करियर टीम का हिस्सा हैं।
अनुभव और करियर का सफर
प्राची ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत 'नन्ही खबर' से की थी, जहां उन्होंने जमीनी स्तर पर खबरों के महत्व को समझा। इसके बाद, उन्होंने 'सी.वाई. फ्यूचर लिमिटेड' और 'कुटुंब' जैसे प्लेटफॉर्म्स पर बतौर कंटेंट राइटर काम करते हुए अपनी लेखनी और रिसर्च स्किल्स को निखारा। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने के बाद, वे करियर डेस्क पर सक्रिय हैं और छात्रों के लिए करियर विकल्पों, बोर्ड परीक्षाओं, जॉब और प्रतियोगी परीक्षाओं की बारीकियों को कवर कर रही हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
प्राची ने देश के प्रतिष्ठित भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से इंग्लिश जर्नलिज्म में पीजी डिप्लोमा किया है। उनकी शैक्षणिक नींव दिल्ली यूनिवर्सिटी से है, जहां से उन्होंने इतिहास में ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इतिहास की अच्छी जानकारी होने के कारण, वे आज की खबरों को बेहतर तरीके से समझ और समझा पाती हैं। यही वजह है कि उनके लेखों में जानकारी पूरी तरह सटीक और अधिक भरोसेमंद होती है।
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रुचियां
इतिहास की समझ और पत्रकारिता के जुनून के साथ, प्राची को खाली समय में उपन्यास पढ़ना और विश्व सिनेमा देखना पसंद है, जो उनके लेखन में एक नया दृष्टिकोण जोड़ता है।
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