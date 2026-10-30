बीच मझधार में अटकी 1711 पदों की भर्ती, बीपीएससी ने किया रद्द
बीपीएससी ने बिहार के सरकारी मेडिकल कॉलेजों में 1711 असिस्टेंट प्रोफेसर पदों पर होने वाली भर्ती को रद्द कर दिया है।
बिहार में सरकारी नौकरी का सपना देख रहे युवाओं, खास तौर पर मेडिकल के फील्ड से जुड़े प्रोफेशनल्स के लिए एक बेहद चौंकाने वाली खबर सामने आई है। अगर आपने भी बिहार लोक सेवा आयोग (BPSC) की तरफ से निकाली गई असिस्टेंट प्रोफेसर की बंपर वैकेंसी के लिए अप्लाई किया था, तो यह खबर आपको एक बड़ा झटका दे सकती है। दरअसल, बीपीएससी ने राज्य के अलग-अलग सरकारी मेडिकल कॉलेजों और अस्पतालों में 1,711 असिस्टेंट प्रोफेसर (स्पेशलिटी) के पदों पर होने वाली पूरी भर्ती प्रक्रिया को अचानक रद्द कर दिया है। यह फैसला उन हजारों कैंडिडेट्स के लिए किसी बड़े सदमे से कम नहीं है, जो महीनों से इस भर्ती के पूरे होने का इंतजार कर रहे थे और अपने सुनहरे भविष्य के सपने बुन रहे थे।
क्यों की गई रद्द
टीओआई की रिपोर्ट में छपी जानकारी के मुताबिक, यह रद्दीकरण विज्ञापन संख्या 04/2025 से लेकर 28/2025 तक के तहत निकाली गई भर्तियों पर लागू होता है। इन विज्ञापनों को इसी साल अप्रैल 2025 में बिहार स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत कई मेडिकल स्पेशलिटी में रेगुलर अपॉइंटमेंट के लिए जारी किया गया था। आयोग की तरफ से जारी किए गए लेटेस्ट नोटिस में साफ तौर पर बताया गया है कि स्वास्थ्य विभाग द्वारा दायर की गई याचिकाओं को वापस लेने के कारण इन सभी विज्ञापनों को रद्द करने का कड़ा फैसला लिया गया है। हालांकि, विभाग ने यह भी इशारा किया है कि संशोधित याचिकाओं के मद्देनजर अब नए सिरे से भर्ती विज्ञापन जारी करने की प्रक्रिया पर तेजी से काम चल रहा है। लेकिन, फिलहाल बीपीएससी ने नए नोटिफिकेशन के रिलीज होने की कोई भी पक्की तारीख या टाइमलाइन का ऐलान नहीं किया है, जिससे उम्मीदवारों के बीच असमंजस का माहौल बना हुआ है।
किस बात की सबसे ज्यादा चिंता
इस पूरे मामले में सबसे ज्यादा तकलीफदेह बात उन कैंडिडेट्स के लिए है, जो इस सिलेक्शन प्रोसेस में काफी आगे बढ़ चुके थे। आपको बता दें कि ओरिजिनल विज्ञापन अप्रैल 2025 में निकाले गए थे, जिसमें आवेदन करने की आखिरी तारीख पहले 7 मई 2025 तय की गई थी। बाद में, कुछ खास स्पेशलिटी में एप्लीकेशन कम आने की वजह से इस डेडलाइन को बढ़ाकर 30 जून 2025 कर दिया गया था। लोकल मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो जुलाई 2025 में इस भर्ती का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन (DV) राउंड भी शुरू हो चुका था। यानी, जो उम्मीदवार अपने सारे कागजात चेक करवा चुके थे और बस जॉइनिंग की उम्मीद लगाए बैठे थे, उनके अरमानों पर फिलहाल पानी फिर गया है। अब सबसे बड़ा सवाल यह उठ रहा है कि क्या पुराने आवेदकों को नए सिरे से फॉर्म भरना होगा? क्या उनकी पुरानी फीस और डाक्यूमेंट्स मान्य होंगे? आयोग ने फिलहाल इन अहम सवालों पर पूरी तरह से चुप्पी साध रखी है।
यह भर्ती अभियान कोई छोटा-मोटा नहीं था। इसके जरिए बिहार के सरकारी मेडिकल संस्थानों में टीचिंग और मेडिकल वर्कफोर्स को मजबूत करने का एक बड़ा खाका तैयार किया गया था। जिन 1,711 खाली पदों को भरा जाना था, उनमें कई क्लिनिकल और नॉन-क्लिनिकल डिपार्टमेंट शामिल थे। इनमें प्रमुख रूप से एनेस्थीसिया, जनरल मेडिसिन, ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनेकोलॉजी (स्त्री रोग विशेषज्ञ), पीडियाट्रिक्स (बाल रोग), एनाटॉमी, बायोकेमिस्ट्री, पैथोलॉजी, रेडियोलॉजी और माइक्रोबायोलॉजी जैसे बेहद महत्वपूर्ण विभाग शामिल थे। अब जब नए नोटिफिकेशन आएंगे, तभी यह साफ हो पाएगा कि इन विभागों में वैकेंसी का बंटवारा पहले जैसा ही रहता है या फिर इसमें कोई बड़ा बदलाव किया जाता है।
तो अब सवाल यह है कि जिन उम्मीदवारों ने इस असिस्टेंट प्रोफेसर की नौकरी के लिए अप्लाई किया था, उन्हें आगे क्या करना चाहिए? फिलहाल, सबसे समझदारी भरा कदम यही होगा कि आप किसी भी तरह की अफवाहों पर ध्यान न दें और सिर्फ बीपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट (bpsc.bihar.gov.in) पर ही भरोसा करें। आने वाले नए नोटिफिकेशन से ही यह पिक्चर क्लियर होगी कि उम्र सीमा में कोई छूट मिलेगी या नहीं, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में क्या बदलाव होंगे, सिलेक्शन का नया तरीका क्या होगा और सबसे जरूरी बात, क्या पुराने कैंडिडेट्स की एप्लीकेशन नए प्रोसेस में एडजस्ट की जाएगी। जब तक आयोग की तरफ से कोई ताजा और पुख्ता जानकारी सामने नहीं आती, तब तक पुराने विज्ञापन की शर्तों को भूल जाना ही बेहतर है। अपने जरूरी डाक्यूमेंट्स हमेशा तैयार रखें और आयोग की अगली आधिकारिक घोषणा का इंतजार करें।
लेखक के बारे मेंHimanshu Tiwari
शॉर्ट बायो: हिमांशु तिवारी पिछले 10 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और मौजूदा वक्त में लाइव हिन्दुस्तान के करियर टीम से जुड़े हुए हैं।
परिचय एवं अनुभव
हिमांशु तिवारी डिजिटल पत्रकारिता की दुनिया का एक जाना-पहचाना नाम हैं। बीते 10 सालों से वह लगातार पत्रकारिता में सक्रिय हैं और इस वक्त लाइव हिन्दुस्तान में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम कर रहे हैं और बीते 3 साल से वह इस संस्थान से जुड़े हैं। शिक्षा, करियर, नौकरियों, नीट, जेईई, बैंकिंग, एसएससी और यूपीएससी, यूपीपीएससी, बीपीएससी और आरपीएससी जैसी सिविल सेवा परीक्षाओं से जुड़े मुद्दों पर उनकी खास पकड़ मानी जाती है। हिमांशु ने साल 2016 में पत्रकारिता की शुरुआत एबीपी न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म से किया। इसके बाद वह इंडिया टीवी और जी न्यूज (डीएनए) जैसे बड़े न्यूज चैनलों के डिजिटल प्लेटफॉर्म का भी हिस्सा रह चुके हैं। हिमांशु तिवारी सिर्फ पत्रकार नहीं, बल्कि एक सजग पाठक और आजीवन विद्यार्थी हैं, उनकी यही खूबी उनके कार्य में परिलक्षित होती है। उनका मानना है कि इन परीक्षाओं से जुड़ी सही और समय पर जानकारी लाखों युवाओं के भविष्य को दिशा दे सकती है, इसलिए वह इस बीट को सिर्फ खबर नहीं, बल्कि सामाजिक जिम्मेदारी की तरह देखते हैं।
लेखन की सोच और मकसद
हिमांशु के लिए पत्रकारिता का मतलब सिर्फ सूचना देना नहीं है, बल्कि पाठक को सोचने की जगह देना भी है। खासकर करियर और शिक्षा के क्षेत्र में वह यह मानते हैं कि एक गलत या अधूरी खबर किसी छात्र की पूरी तैयारी को भटका सकती है। इसलिए उनके लेखन में सरल भाषा, ठोस तथ्य और व्यावहारिक नजरिया हमेशा प्राथमिकता में रहता है। उनकी कोशिश रहती है कि पाठक को सिर्फ खबर की जानकारी ही न हो, बल्कि यह भी समझ आए कि उस खबर का उसके जीवन और भविष्य से क्या रिश्ता है।
शिक्षा और अकादमिक पृष्ठभूमि
हिमांशु मूल रूप से उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से ताल्लुक रखते हैं। उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय से स्नातक की पढ़ाई की और फिर जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली से पत्रकारिता के गुर सीखे। जामिया में मिली ट्रेनिंग ने उन्हें यह समझ दी कि पत्रकारिता सिर्फ तेज खबर लिखने का नाम नहीं, बल्कि तथ्यों की जांच, संदर्भ की समझ और संतुलित नजरिए से बात रखने की कला है।
रुचियां और निजी झुकाव
काम से इतर हिमांशु की गहरी रुचि समकालीन इतिहास, समानांतर सिनेमा और दर्शन में रही है। राजनीति और विदेश नीति पर पढ़ना-लिखना उन्हें विशेष रूप से पसंद है। इसी रुचि के चलते उन्होंने दो लोकसभा चुनावों और दर्जनों विधानसभा चुनावों की कवरेज की, जहां राजनीति को उन्होंने बेहद नजदीक से देखा और समझा। चुनावी आंकड़ों की बारीकियां, नेताओं के भाषण, जमीनी मुद्दे और जनता की प्रतिक्रियाएं, इन सभी पहलुओं को समेटते हुए उन्होंने सैकड़ों खबरें और विश्लेषण तैयार किए, जो राजनीतिक प्रक्रिया की गहरी समझ को दर्शाते हैं।
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- अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम और विदेश नीति से जुड़े विषयों का विश्लेषणात्मक लेखन
- राजनीति, चुनावी आंकड़ों और जमीनी मुद्दों पर सरल और तथ्यपरक एक्सप्लेनर तैयार करने का अनुभव