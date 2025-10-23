BPSC Calendar OUT : नए बीपीएससी कैलेंडर में TRE 4 नहीं, देखें ADEO व विशेष शिक्षक समेत भर्ती परीक्षाओं की तिथियां

संक्षेप: BPSC Exam dates , Calendar : बीपीएससी के नए कैलेंडर में टीआरई 4 का जिक्र नहीं है। विशेष शिक्षक के 7279 पद, एईडीओ के 935 पदों के लिए भर्ती परीक्षा जनवरी 2026 में आयोजित की जाएगी।

BPSC Calendar 2025 - 2026: बिहार लोक सेवा आयोग ने एक बार फिर अपने कैलेंडर ( BPSC Recruitment Exam dates ) को संशोधित किया है। आयोग ने 2025-26 के लिए परीक्षाओं का कैलेंडर जारी कर दिया है। बुधवार को जारी अधिसूचना में विभिन्न विभागों में चल रही और प्रस्तावित भर्तियों की परीक्षा तिथियां, परिणाम और साक्षात्कार तिथि की जानकारी दी है। विशेष शिक्षक के 7279 पद, असिस्टेंट एजुकेशन डेवलपमेंट ऑफिसर (एईडीओ) के 935 जबकि सहायक टाउन प्लानर के 36 पदों के लिए भर्ती परीक्षा जनवरी 2026 में आयोजित की जाएगी। हालांकि बीपीएससी के नए कैलेंडर में टीआरई (TRE 4) का कोई जिक्र नहीं है। शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने कहा था कि बीपीएससी टीआरई 4 (BPSC TRE 4 ) में 26 हजार से भी ज्यादा पदों पर वैकेंसी निकाली जायेगी। इसमें अगर सीटें बच जाती हैं तो उसे टीआरई-5 में जोड़ दिया जायेगा।

70वीं मेन्स और 71वीं पीटी रिजल्ट जारी कैलेंडर के अनुसार 70वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा (सीसीई) (2035 पद) की मुख्य परीक्षा का रिजल्ट दिसंबर में जारी किया जाएगा। साक्षात्कार भी दिसंबर में शुरू हो जाएगा, जबकि 71वीं सीसीई (1298 पद) की प्रारंभिक परीक्षा 13 सितंबर को आयोजित की गयी थी और परिणाम नवंबर में जारी होगा। इसकी मुख्य परीक्षा मार्च-अप्रैल 2026 में प्रस्तावित है।

सिमुलतला आवासीय विद्यालय, जमुई में शिक्षक और प्राचार्य भर्ती परीक्षा के परिणाम जारी हो गये हैं। मुख्य परीक्षा जनवरी 2026 में आयोजित किया जाएगा, जबकि जिला सांख्यिकी अधिकारी एवं सहायक निदेशक (47 पद) की मुख्य परीक्षा जनवरी 2026 में होगी। लोअर डिविजन क्लर्क (26 पद) भर्ती परीक्षा का परिणाम नवंबर में जारी किया जाएगा और टाइपिंग टेस्ट दिसंबर में होगा।