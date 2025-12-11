बीपीएससी, बीएसएससी, सीएसबीसी, बीपीएसएससी, बीएसयूएससी और बीटीएससी को वार्षिक भर्ती कैलेंडर जारी करने का आदेश

संक्षेप: बिहार लोक सेवा आयोग, बिहार कर्मचारी चयन आयोग, बिहार तकनीकी सेवा आयोग, बिहार विश्वविद्यालय सेवा आयोग, केंद्रीय चयन पर्षद (सिपाही भर्ती), बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग को वार्षिक भर्ती कैलेंडर जारी करने का आदेश दिया गया है।

अगले साल तक एक करोड़ युवाओं को रोजगार देने की तैयारी के तहत अगले माह सभी सरकारी विभाग की रिक्ति के अनुसार भर्ती का कैलेंडर जारी कर दिया जाएगा। सामान्य प्रशासन विभाग ने राज्य सरकार के सभी विभागों, आयोग, पर्षद आदि में स्वीकृत कर्मियों की रिक्ति के अनुसार कैलेंडर जारी करने का आदेश दिया है। इसमें सभी विभागों में अप्रैल 2026 तक स्वीकृत रिक्तियों के साथ ही बहाली के लिए विज्ञापन, आवेदन, लिखित परीक्षा, साक्षात्कार और बहाली की तिथियां भी अंकित होगी। सरकार ने रिक्ति की घोषणा, रोस्टर क्लीयरेंस से लेकर बहाली का कैलेंडर तक जारी कराने की जवाबदेही सामान्य प्रशासन विभाग के सचिव मो. सोहैल को सौंपी है।

विभाग के निर्देश के बाद अब बिहार लोक सेवा आयोग, बिहार कर्मचारी चयन आयोग, बिहार तकनीकी सेवा आयोग, बिहार विश्वविद्यालय सेवा आयोग, केंद्रीय चयन पर्षद (सिपाही भर्ती), बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पर्षद के अलावा सभी विभाग के अपर व प्रधान सचिव, अपर पुलिस महानिदेशक, सभी प्रमंडलीय आयुक्त व सभी डीएम को आदेश जारी कर दिया गया है। मो. सोहैल ने विभागों व अधिकारियों को कहा है कि पूरी बहाली की प्रक्रिया निर्धारित समय सीमा के भीतर होगी। इसके लिए 31 दिसंबर तक सभी विभागों को अपने यहां के कर्मियों की अधियाचना विभाग को भेज देनी है। इसके बाद, बहाली के लिए जनवरी में ही सभी विभाग और जिले अपना वार्षिक नियुक्ति कैलेंडर जारी कर देंगे।