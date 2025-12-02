Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsकरियर न्यूज़BPSC Bihar Special School Teacher Exam Date 2025 released, exam will be held in january 2026
BPSC Teacher Exam Date 2025: BPSC स्पेशल स्कूल टीचर परीक्षा 2026 के 7279 पदों के लिए परीक्षा की तारीख घोषित

BPSC Teacher Exam Date 2025: BPSC स्पेशल स्कूल टीचर परीक्षा 2026 के 7279 पदों के लिए परीक्षा की तारीख घोषित

संक्षेप:

BPSC Special School Teacher Exam Date 2025: बिहार लोक सेवा आयोग (BPSC) ने स्पेशल स्कूल टीचर के 7279 पदों पर भर्ती के लिए लिखित परीक्षा की तारीख की घोषणा कर दी है। लिखित परीक्षा 29 जनवरी 2026 को आयोजित की जाएगी।

Tue, 2 Dec 2025 08:03 PMPrachi लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

BPSC Special School Teacher Exam Date 2025: बिहार लोक सेवा आयोग (BPSC) ने स्पेशल स्कूल टीचर के 7279 पदों पर भर्ती के लिए लिखित परीक्षा की तारीख की घोषणा कर दी है। जिन उम्मीदवारों ने इस महत्वपूर्ण भर्ती के लिए आवेदन किया है, उनके पास अब अपनी तैयारी को अंतिम रूप देने के लिए एक निश्चित समय सीमा है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

परीक्षा तिथि की घोषणा

BPSC द्वारा जारी आधिकारिक नोटिस के अनुसार, स्पेशल स्कूल टीचर की लिखित परीक्षा 29 जनवरी 2026 को आयोजित की जाएगी। यह घोषणा उन हजारों उम्मीदवारों के लिए एक बड़ी खबर है जो लंबे समय से परीक्षा की तारीख का इंतजार कर रहे थे। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे BPSC की आधिकारिक वेबसाइट bpsc.bihar.gov.in पर नियमित रूप से अपडेट्स देखते रहें।

BPSC Special School Teacher Exam Date 2025 Notice Link

परीक्षा पैटर्न को समझना अनिवार्य

सफल होने के लिए परीक्षा पैटर्न की समझ होना बेहद जरूरी है। यह लिखित परीक्षा मुख्य रूप से तीन प्रमुख भागों में विभाजित होगी।

भाषा (लैंग्वेज): इस सेक्शन में अंग्रेजी के साथ-साथ हिंदी/उर्दू/बांग्ला में भाषा ज्ञान का परीक्षण किया जाएगा। यह आम तौर पर क्वालीफाइंग होती है।

जनरल स्टडीज और स्पेशल एजुकेशन: इस सेक्शन में जनरल नॉलेज, करेंट अफेयर्स, और स्पेशल एजुकेशन से संबंधित जरूरी विषयों पर सवाल पूछे जाएंगे। स्पेशल एजुकेशन से जुड़े सवालों पर ध्यान देना महत्वपूर्ण है।

संबंधित विषय : यह सेक्शन सबसे महत्वपूर्ण है, जहां उम्मीदवार के अपने विषय (जैसे कक्षा 1 से 5 या 6 से 8 के लिए विषय) में विशेषज्ञता का मूल्यांकन किया जाएगा।

सफल तैयारी के लिए जरूरी टिप्स

परीक्षा की तारीख अब तय हो गई है, इसलिए उम्मीदवारों को एक स्मार्ट स्ट्रैटिजी के साथ अपनी तैयारी करनी चाहिए।

नियमित अभ्यास और टाईम मैनेजमेंट: सबसे पहले सभी विषयों को उनकी ताकत और कमजोरी के आधार पर विभाजित करते हुए एक स्टडी प्लान बनाएं। परीक्षा हॉल में टाईम मैनेजमेंट में महारत हासिल करने के लिए नियमित रूप से मॉक टेस्ट दें।

पिछले वर्षों के प्रश्नपत्रों पर ध्यान: परीक्षा के पैटर्न और कठिनाई स्तर को समझने के लिए कम से कम 5 से 10 पिछले वर्षों के प्रश्नपत्रों को हल करें।

दैनिक संशोधन: जनरल नॉलेज और करेंट अफेयर्स, विशेष रूप से शिक्षा और विशेष शिक्षा से संबंधित नवीनतम जानकारी को दैनिक आधार पर संशोधित करें और शॉर्ट नोट्स बनाएं।

विशेष शिक्षा पर फोकस: इस पद की आवश्यकता को देखते हुए स्पेशल एजुकेशन से जुड़े कॉन्सेप्ट्स और चुनौतियों पर विशेष ध्यान केंद्रित करें।

सभी उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे जल्द ही जारी होने वाले एडमिट कार्ड और परीक्षा से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण निर्देशों के लिए आधिकारिक वेबसाइट को देखते रहें।

Prachi

लेखक के बारे में

Prachi
प्राची लाइव हिन्दुस्तान में ट्रेनी कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। यहां वे करियर से जुड़ी खबरें लिखती हैं। प्राची दिल्ली की रहने वाली हैं और उन्होंने भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से इंग्लिश जर्नलिज्म में पीजी डिप्लोमा किया है। उन्होंने अपना करियर नन्ही खबर से शुरू किया था। इसके बाद उन्होंने सी.वाई. फ्यूचर लिमिटेड और कुटुंब में कंटेंट लेखक के रूप में काम किया। वे 2024 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ी। प्राची को उपन्यास पढ़ना और फिल्में देखना बहुत पसंद है। और पढ़ें
BPSC Bpsc Exam Dates BPSC EXAM
लेटेस्ट एजुकेशन न्यूज़ अपडेट हिंदी में हिंदुस्तान पर, Hindi News, क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।