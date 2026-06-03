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BPSC Exam Date: बिहार 'ऑडिटर' भर्ती परीक्षा की तारीख घोषित, जानें एग्जाम पैटर्न

Prachi लाइव हिन्दुस्तान
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Bihar BPSC Auditor Exam Date 2026: बिहार लोक सेवा आयोग (BPSC) ने पंचायती राज विभाग के अंतर्गत ऑडिटर पदों पर भर्ती के लिए प्रारंभिक परीक्षा की तिथि का ऐलान कर दिया है। कुल 102 स्थायी ऑडिटर के पदों को भरा जाना है।

BPSC Exam Date: बिहार 'ऑडिटर' भर्ती परीक्षा की तारीख घोषित, जानें एग्जाम पैटर्न

BPSC Auditor Exam Date 2026: बिहार लोक सेवा आयोग (BPSC) ने पंचायती राज विभाग के अंतर्गत ‘बिहार पंचायत ऑडिटर सर्विस’ के पदों पर भर्ती के लिए प्रारंभिक परीक्षा की तिथि का आधिकारिक ऐलान कर दिया है। आयोग की आधिकारिक घोषणा के अनुसार, बीपीएससी ऑडिटर की प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा 05 जुलाई 2026 को आयोजित की जाएगी। इस भर्ती प्रक्रिया के माध्यम से पंचायती राज विभाग में कुल 102 स्थायी ऑडिटर के पदों को भरा जाना है।

प्रारंभिक परीक्षा का पैटर्न

यह परीक्षा पूरी तरह से ऑब्जेक्टिव (MCQ) आधारित होगी, जिसमें ‘सामान्य अध्ययन’ विषय से कुल 150 अंकों के प्रश्न पूछे जाएंगे। इस परीक्षा को हल करने के लिए छात्रों को पूरे 2 घंटे का समय मिलेगा। आयोग के अनुसार, परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों के एडमिट कार्ड जून 2026 के मध्य तक आधिकारिक वेबसाइट bpsc.bihar.gov.in पर लाइव कर दिए जाएंगे।

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तीन कठिन चरणों के बाद होगा चयन

इस परीक्षा के जरिए अंतिम रूप से चयनित होने के लिए छात्रों को केवल प्रारंभिक परीक्षा पास करना काफी नहीं है, बल्कि उन्हें एक त्रि-स्तरीय कड़े चयन चक्र से गुजरना होगा। प्रथम चरण (पीटी) में 150 अंकों की प्रारंभिक परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर मुख्य परीक्षा के लिए अभ्यर्थियों की छंटनी होगी। द्वितीय चरण मुख्य परीक्षा में कुल तीन अनिवार्य पेपर (सामान्य हिंदी 100 अंक, सामान्य अध्ययन प्रथम पत्र 300 अंक, सामान्य अध्ययन द्वितीय पत्र 300 अंक) और एक वैकल्पिक विषय (जैसे कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, मैथ या स्टैटिस्टिक्स) का 300 अंकों का पेपर शामिल होगा।तृतीय चरण में लिखित परीक्षा के बाद चयनित उम्मीदवारों को 120 अंकों के इंटरव्यू का सामना करना होगा, जिसके बाद फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार होगी।

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सैलरी-

चयनित उम्मीदवारों को पे-लेवल 5 के तहत 5,200 - 20,200 रुपये (ग्रेड पे 2800) का वेतनमान मिलेगा। भत्तों को मिलाकर शुरुआती सकल मासिक वेतन लगभग 37,000 रुपये के आसपास होगा।

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सफल तैयारी के लिए जरूरी टिप्स

परीक्षा की तारीख अब तय हो गई है, इसलिए उम्मीदवारों को एक स्मार्ट स्ट्रैटिजी के साथ अपनी तैयारी करनी चाहिए। सबसे पहले सभी विषयों को उनकी ताकत और कमजोरी के आधार पर विभाजित करते हुए एक स्टडी प्लान बनाएं। परीक्षा हॉल में टाईम मैनेजमेंट में महारत हासिल करने के लिए नियमित रूप से मॉक टेस्ट दें। परीक्षा के पैटर्न और कठिनाई स्तर को समझने के लिए कम से कम 5 से 10 पिछले वर्षों के प्रश्नपत्रों को हल करें। जनरल नॉलेज और करेंट अफेयर्स, विशेष रूप से शिक्षा और विशेष शिक्षा से संबंधित नवीनतम जानकारी को दैनिक आधार पर संशोधित करें और शॉर्ट नोट्स बनाएं।

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लेखक के बारे में

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शॉर्ट बायो: प्राची लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। पिछले 2 वर्षों से वे करियर, शिक्षा और सरकारी नौकरियों से जुड़े विषयों पर लिख रही हैं। मुश्किल खबरों को आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाना उनकी विशेषता है। वे 2024 से लाइव हिन्दुस्तान की करियर टीम का हिस्सा हैं।

अनुभव और करियर का सफर
प्राची ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत 'नन्ही खबर' से की थी, जहां उन्होंने जमीनी स्तर पर खबरों के महत्व को समझा। इसके बाद, उन्होंने 'सी.वाई. फ्यूचर लिमिटेड' और 'कुटुंब' जैसे प्लेटफॉर्म्स पर बतौर कंटेंट राइटर काम करते हुए अपनी लेखनी और रिसर्च स्किल्स को निखारा। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने के बाद, वे करियर डेस्क पर सक्रिय हैं और छात्रों के लिए करियर विकल्पों, बोर्ड परीक्षाओं, जॉब और प्रतियोगी परीक्षाओं की बारीकियों को कवर कर रही हैं।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि
प्राची ने देश के प्रतिष्ठित भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से इंग्लिश जर्नलिज्म में पीजी डिप्लोमा किया है। उनकी शैक्षणिक नींव दिल्ली यूनिवर्सिटी से है, जहां से उन्होंने इतिहास में ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इतिहास की अच्छी जानकारी होने के कारण, वे आज की खबरों को बेहतर तरीके से समझ और समझा पाती हैं। यही वजह है कि उनके लेखों में जानकारी पूरी तरह सटीक और अधिक भरोसेमंद होती है।

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प्राची का मानना है कि करियर चुनना केवल एक नौकरी पाना नहीं, बल्कि सही दिशा में अपना भविष्य सुरक्षित करना है। उनका उद्देश्य है कि हर छात्र और अभ्यर्थी तक बिना किसी भ्रम के, सटीक और सही समय पर जानकारी पहुंचे। वे पारदर्शिता और विश्वसनीयता को डिजिटल पत्रकारिता की सबसे बड़ी ताकत मानती हैं।

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इतिहास की समझ और पत्रकारिता के जुनून के साथ, प्राची को खाली समय में उपन्यास पढ़ना और विश्व सिनेमा देखना पसंद है, जो उनके लेखन में एक नया दृष्टिकोण जोड़ता है।

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