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BPSC Auditor Exam: बिहार ऑडिटर भर्ती परीक्षा संपन्न, 53% अभ्यर्थियों ने छोड़ दी परीक्षा, जानें कैसा था पेपर का लेवल

Prachi लाइव हिन्दुस्तान, पटना, वरीय संवाददाता
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BPSC Auditor Exam 2026: बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा ऑडिटर के 102 पदों के लिए आयोजित लिखित परीक्षा में 47% उम्मीदवार शामिल हुए। अभ्यर्थियों के अनुसार परीक्षा का कठिनाई स्तर मध्यम और संतुलित रहा।

BPSC Auditor Exam: बिहार ऑडिटर भर्ती परीक्षा संपन्न, 53% अभ्यर्थियों ने छोड़ दी परीक्षा, जानें कैसा था पेपर का लेवल

BPSC Auditor Exam: बिहार लोक सेवा आयोग (BPSC) द्वारा ऑडिटर के 102 रिक्त पदों पर भर्ती के लिए रविवार को लिखित परीक्षा का आयोजन बेहद सफलतापूर्वक किया गया। पूरी परीक्षा पूरी तरह से शांतिपूर्ण, निष्पक्ष और कदाचारमुक्त माहौल में संपन्न हुई। परीक्षा संचालन को पारदर्शी बनाए रखने के लिए पटना के सभी निर्धारित परीक्षा केंद्रों पर जैमर, सीसीटीवी कैमरों सहित सुरक्षा और इलेक्ट्रॉनिक निगरानी के कड़े बंदोबस्त किए गए थे। यह परीक्षा राजधानी पटना के कुल 39 परीक्षा केंद्रों पर केवल एक ही पाली में आयोजित की गई थी।

53 फीसदी अभ्यर्थियों ने छोड़ी परीक्षा; कुल 47% रही उपस्थिति

आयोग द्वारा जारी किए गए आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, इस प्रतिष्ठित भर्ती परीक्षा के लिए कुल 23,116 अभ्यर्थियों ने ऑनलाइन आवेदन किया था। परीक्षा में कुल 10,856 अभ्यर्थी शामिल हुए, जबकि 12,260 अभ्यर्थी अनुपस्थित रहे। इस प्रकार इस परीक्षा में कुल उपस्थिति मात्र 47 प्रतिशत ही दर्ज की गई, जिससे साफ है कि आधे से ज्यादा यानी 53% उम्मीदवारों ने परीक्षा छोड़ दी।

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कैसा रहा परीक्षा का लेवल? अभ्यर्थियों से जानें फीडबैक

परीक्षा समाप्त होने के बाद जब अभ्यर्थी केंद्रों से बाहर निकले, तो उनके चेहरों पर संतोष का भाव दिखा। अधिकांश परीक्षार्थियों ने प्रश्न पत्र को पूरी तरह संतुलित बताया।

सामान्य अध्ययन (GS): पटना के परीक्षा केंद्र से बाहर आए अभ्यर्थी राहुल कुमार ने बताया कि सामान्य अध्ययन खंड के प्रश्न उम्मीद के मुताबिक आसान थे, जिन्हें आसानी से हल किया जा सकता था।

गणित और रीजनिंग: राहुल ने आगे बताया कि गणित और रीजनिंग सेक्शन में पूछे गए कुछ सवाल थोड़े घुमावदार थे, जिन्होंने हल होने में थोड़ा अधिक समय लिया।

सिलेबस के अनुरूप: एक अन्य महिला अभ्यर्थी नेहा कुमारी ने कहा कि पूरा प्रश्नपत्र आयोग द्वारा निर्धारित आधिकारिक सिलेबस के बिल्कुल अनुरूप था, इसलिए जिन छात्रों ने गहराई से और अच्छी तैयारी की है, उन्हें इस परीक्षा में निश्चित रूप से लाभ मिलेगा।

कठिनाई का स्तर: अभ्यर्थी अमित राज ने अपनी प्रतिक्रिया में बताया कि परीक्षा का ओवरऑल कठिनाई स्तर ‘मध्यम’ श्रेणी का था। न तो इसे बहुत आसान कहा जा सकता है और न ही बहुत कठिन।

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सुरक्षा के रहे कड़े इंतजाम, हुआ बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन

आयोग ने परीक्षा में किसी भी तरह की धांधली को रोकने के लिए पुख्ता इंतजाम किए थे। परीक्षा केंद्रों पर अभ्यर्थियों को गहन शारीरिक जांच के बाद ही प्रवेश की अनुमति दी गई। सभी केंद्रों पर परीक्षार्थियों का बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन (फिंगरप्रिंट), ओरिजनल फोटो आईडी की सख्त जांच और अन्य आधुनिक सुरक्षा मानकों का कड़ाई से पालन कराया गया। परीक्षा के दौरान कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए सभी केंद्रों के बाहर पर्याप्त पुलिस बल और दंडाधिकारियों की तैनाती की गई थी।

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