BPSC ATP Recruitment 2025: सहायक नगर निवेशक के पदों पर निकली भर्ती, पोस्ट ग्रैजुएट्स के लिए नौकरी

BPSC Assistant Town Planner Recruitment 2025: सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। बिहार लोक सेवा आयोग (BPSC) की ओर से सहायक नगर निवेशक (ATP) पदों के लिए उम्मीदवारों के आवेदन आमंत्रित किए हैं। बीपीएससी ने ऑफिशियल नोटिफिकेशन में जानकारी दी है कि 35 सहायक नगर निवेशक (ATP) पदों पर उम्मीदवारों की नियुक्ति की जाएगी। आवेदन करने के लिए इच्छुक और योग्य उम्मीदवारों को आधिकारिक वेबसाइट bpsc.bihar.gov.in पर जाना होगा। आवेदन फॉर्म भरने की प्रक्रिया 28 अगस्त 2025 से शुरू की जाएगी। आवेदन करने की अंतिम तिथि 22 सितंबर 2025 निर्धारित की गई है।

वैकेंसी डिटेल्स- भर्ती में 14 पद अनारक्षित, 3 पद आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, 6 पद अनुसूचित जाति, 1 पद अनुसूचित जनजाति, 6 पद अत्यंत पिछड़ा वर्ग, 4 पद पिछड़ा वर्ग और 1 पद पिछड़े वर्गो की महिलाओं के लिए आरक्षित हैं।

शैक्षणिक योग्यता- किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय अथवा संस्थान से टाउन प्लानिंग / रिजनल / अर्बन प्लानिंग /सिटी प्लानिंग / कंट्री प्लानिंग / ट्रांसपोर्ट प्लानिंग / हाउसिंग /इन्वारमेंटल प्लानिंग में स्नातकोत्तर डिग्री या समकक्ष योग्यता होनी चाहिए ।

आयु सीमा- आवेदक की न्यूनतम आयु 21 वर्ष निर्धारित की गई है। उम्मीदवारों की आयु की गणना 1 अगस्त 2025 को आधार बनाकर की जाएगी। आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को अधिकतम आयु सीमा में छूट प्रदान की जाएगी।

अधिकतम आयु सीमा-

अनारक्षित (पुरूष)- 37 वर्ष

2. पिछड़ा वर्ग/अत्यंत पिछड़ा वर्ग (पुरुष एवं महिला) एवं अनारक्षित (महिला)- 40 वर्ष

3. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (पुरूष एवं महिला)- 42 वर्ष

एप्लीकेशन फीस- सभी कैटेगरी के अभ्यर्थियों के लिए आवेदन शुल्क 100 (सौ) रूपये है।