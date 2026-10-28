बीपीएससी ने जारी किए एएसओ मुख्य परीक्षा के नतीजे, यहां देखें कट-ऑफ और पूरी डिटेल
बिहार लोक सेवा आयोग (बीपीएससी) ने सहायक प्रशाखा पदाधिकारी (एएसओ) मुख्य परीक्षा के बहुप्रतीक्षित नतीजे जारी कर दिए हैं, जिसमें 41 उम्मीदवारों को फाइनल सफलता मिली है।
बिहार में सरकारी नौकरी का सपना देखने वाले युवाओं के लिए एक बेहद शानदार और राहत भरी खबर सामने आई है। लंबे समय से अपने नतीजों की राह देख रहे उम्मीदवारों का इंतजार अब खत्म हो गया है। बिहार लोक सेवा आयोग (बीपीएससी) ने विज्ञापन संख्या 37/2025 के तहत सहायक प्रशाखा पदाधिकारी (एएसओ - एसोसिएट सेक्शन ऑफिसर) की भर्ती के लिए आयोजित मुख्य प्रतियोगी परीक्षा के फाइनल नतीजे घोषित कर दिए हैं। 27 अक्टूबर 2026 को जारी किए गए इस रिजल्ट ने दीवाली से ठीक पहले कई घरों में खुशियों के चिराग रोशन कर दिए हैं। आयोग ने इस बार की चयन प्रक्रिया को बेहद पारदर्शी और तेज रखा है। अगर आप भी उन उम्मीदवारों में से एक हैं जिन्होंने यह परीक्षा दी थी, तो आपके लिए यह जानना बेहद जरूरी है कि इस बार मुकाबला कितना कड़ा था और कट-ऑफ ने किस तरह से चौंकाया है। आइए तफसील से इस पूरे नतीजे और इससे जुड़ी अहम बातों पर नजर डालते हैं।
609 से 41 तक का सफर
बीपीएससी की किसी भी परीक्षा में पास होना लोहे के चने चबाने जैसा होता है। इस बार एएसओ मुख्य परीक्षा में कुल 609 उम्मीदवारों ने अपनी किस्मत आजमाई थी। कॉपियों की चेकिंग के बाद इनमें से सिर्फ 57 उम्मीदवारों को ही अगले पड़ाव यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन (कागजातों की जांच) के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया। जब दस्तावेजों की जांच का वक्त आया, तो 54 उम्मीदवार ही इस प्रक्रिया को पूरा कर पाए। इन सभी जांच-पड़ताल और फाइनल छंटनी के बाद, आयोग ने कुल 41 खाली पदों को भरने के लिए अपनी अंतिम मुहर लगा दी है। यानी 41 होनहारों को एएसओ के पद पर तैनाती मिलने का रास्ता पूरी तरह से साफ हो गया है।
दिव्यांगता के दावों पर आयोग की सख्ती
इस पूरी भर्ती प्रक्रिया में एक बात जिसने सबका ध्यान खींचा, वह थी बीपीएससी की सख्ती। परीक्षा में 13 ऐसे उम्मीदवार शामिल हुए थे, जिन्होंने दिव्यांग कोटे से फॉर्म भरा था। नियम के मुताबिक, इनकी दिव्यांगता की जांच के लिए इन्हें पटना के मशहूर आईजीआईएमएस (IGIMS) अस्पताल भेजा गया। अस्पताल की रिपोर्ट जब आयोग के पास पहुंची, तो कई दावों की पोल खुल गई। 5 उम्मीदवार ऐसे पाए गए जिनकी दिव्यांगता तय मानक (40 प्रतिशत) से कम थी। वहीं, 6 अन्य उम्मीदवार तो मेडिकल जांच के लिए अस्पताल पहुंचे ही नहीं। ऐसे में कुल 11 उम्मीदवारों की दिव्यांगता साबित नहीं हो सकी। बीपीएससी ने इस मामले में कड़ा रुख अपनाते हुए न सिर्फ इन्हें दिव्यांग कोटे के फायदों से बाहर कर दिया, बल्कि इनकी प्रारंभिक परीक्षा (प्री) का रिजल्ट भी सीधे तौर पर रद्द कर दिया।
क्या रही मेरिट लिस्ट
आयोग ने सामान्य ज्ञान में मिले अंकों के आधार पर 594 उम्मीदवारों की एक संयुक्त मेरिट लिस्ट तैयार की है। अक्सर ऐसा होता है कि कई उम्मीदवारों के नंबर बिल्कुल बराबर आ जाते हैं। ऐसे में फैसला कैसे हो? इसके लिए बीपीएससी ने एक बेहद सुलझा हुआ नियम अपनाया। अगर दो उम्मीदवारों के नंबर बराबर हैं, तो उम्र में बड़े उम्मीदवार को तरजीह दी गई। और अगर इत्तेफाक से दोनों की जन्मतिथि भी एक ही निकल गई, तो उनके नामों को हिंदी वर्णमाला के हिसाब से रखकर रैंकिंग तय की गई। यह तरीका पूरी तरह से इंसानी दखल से दूर और निष्पक्ष है।
किस कैटेगरी का कितना गया कट-ऑफ?
छात्रों के बीच हमेशा इस बात की सबसे ज्यादा चर्चा होती है कि कट-ऑफ कितना गया। इस बार का कट-ऑफ और कट-ऑफ के लिए तय की गई जन्मतिथि कुछ इस तरह है -
- अनारक्षित: 115 अंक (कट-ऑफ डेट ऑफ बर्थ: 19 जनवरी 1999)
- अनारक्षित (महिला): 105 अंक (कट-ऑफ डेट ऑफ बर्थ: 14 दिसंबर 2000)
- ईडब्ल्यूएस 108 अंक (कट-ऑफ डेट ऑफ बर्थ: 12 दिसंबर 1999)
- ईडब्ल्यूएस (महिला): 103 अंक (कट-ऑफ डेट ऑफ बर्थ: 26 फरवरी 1997)
- अनुसूचित जाति: 102 अंक (कट-ऑफ डेट ऑफ बर्थ: 25 जून 2000)
- अनुसूचित जाति (महिला): 91 अंक (कट-ऑफ डेट ऑफ बर्थ: 22 फरवरी 2000)
- अनुसूचित जनजाति: 104 अंक (कट-ऑफ डेट ऑफ बर्थ: 5 जनवरी 1998)
- अत्यंत पिछड़ा वर्ग: 113 अंक (कट-ऑफ डेट ऑफ बर्थ: 6 अगस्त 1998)
- पिछड़ा वर्ग: 113 अंक (कट-ऑफ डेट ऑफ बर्थ: 14 जून 1999)
- पिछड़ा वर्ग (महिला): 103 अंक (कट-ऑफ डेट ऑफ बर्थ: 15 जून 1997)
- बीसीएल: 103 अंक (कट-ऑफ डेट ऑफ बर्थ: 15 अप्रैल 2000)
- दिव्यांग: 87 अंक (कट-ऑफ डेट ऑफ बर्थ: 20 जनवरी 1995)
- दिव्यांग: 85 अंक (कट-ऑफ डेट ऑफ बर्थ: 3 नवंबर 1991)
- स्वतंत्रता सेनानी के पोते-पोती: 100 अंक (कट-ऑफ डेट ऑफ बर्थ: 25 दिसंबर 1996)
एक उम्मीदवार की नियुक्ति पर लटकी कोर्ट की तलवार
सरकारी नौकरियों में अक्सर कानूनी पेंच भी देखने को मिलते हैं। इस नतीजे में ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के तहत चुने गए रिशु कुमार (रोल नंबर 817089, मेरिट सीरियल नंबर 31) का मामला थोड़ा अलग है। आयोग ने साफ किया है कि रिशु कुमार पर क्रिमिनल केस (कांड संख्या 995/2019) दर्ज है। यह मामला मुजफ्फरपुर के तृतीय अपर सत्र न्यायालय में सत्र वाद संख्या 153/2025 के रूप में लंबित है। इसलिए, उनकी नियुक्ति पूरी तरह से अदालत के अंतिम फैसले पर निर्भर करेगी।
ऐसे चेक करें अपनी मार्कशीट
जो उम्मीदवार इस परीक्षा में शामिल हुए थे (असफल उम्मीदवारों को छोड़कर), वे अपनी मार्कशीट बीपीएससी की आधिकारिक वेबसाइट bpsc.gov.in पर जाकर देख सकते हैं। इसके लिए उन्हें अपने लॉगिन आईडी और पासवर्ड का इस्तेमाल करना होगा। अगर आपने भी यह परीक्षा दी थी, तो बिना देरी किए वेबसाइट पर जाएं और अपना स्कोरकार्ड डाउनलोड कर लें।
लेखक के बारे मेंHimanshu Tiwari
शॉर्ट बायो: हिमांशु तिवारी पिछले 10 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और मौजूदा वक्त में लाइव हिन्दुस्तान के करियर टीम से जुड़े हुए हैं।
परिचय एवं अनुभव
हिमांशु तिवारी डिजिटल पत्रकारिता की दुनिया का एक जाना-पहचाना नाम हैं। बीते 10 सालों से वह लगातार पत्रकारिता में सक्रिय हैं और इस वक्त लाइव हिन्दुस्तान में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम कर रहे हैं और बीते 3 साल से वह इस संस्थान से जुड़े हैं। शिक्षा, करियर, नौकरियों, नीट, जेईई, बैंकिंग, एसएससी और यूपीएससी, यूपीपीएससी, बीपीएससी और आरपीएससी जैसी सिविल सेवा परीक्षाओं से जुड़े मुद्दों पर उनकी खास पकड़ मानी जाती है। हिमांशु ने साल 2016 में पत्रकारिता की शुरुआत एबीपी न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म से किया। इसके बाद वह इंडिया टीवी और जी न्यूज (डीएनए) जैसे बड़े न्यूज चैनलों के डिजिटल प्लेटफॉर्म का भी हिस्सा रह चुके हैं। हिमांशु तिवारी सिर्फ पत्रकार नहीं, बल्कि एक सजग पाठक और आजीवन विद्यार्थी हैं, उनकी यही खूबी उनके कार्य में परिलक्षित होती है। उनका मानना है कि इन परीक्षाओं से जुड़ी सही और समय पर जानकारी लाखों युवाओं के भविष्य को दिशा दे सकती है, इसलिए वह इस बीट को सिर्फ खबर नहीं, बल्कि सामाजिक जिम्मेदारी की तरह देखते हैं।
लेखन की सोच और मकसद
हिमांशु के लिए पत्रकारिता का मतलब सिर्फ सूचना देना नहीं है, बल्कि पाठक को सोचने की जगह देना भी है। खासकर करियर और शिक्षा के क्षेत्र में वह यह मानते हैं कि एक गलत या अधूरी खबर किसी छात्र की पूरी तैयारी को भटका सकती है। इसलिए उनके लेखन में सरल भाषा, ठोस तथ्य और व्यावहारिक नजरिया हमेशा प्राथमिकता में रहता है। उनकी कोशिश रहती है कि पाठक को सिर्फ खबर की जानकारी ही न हो, बल्कि यह भी समझ आए कि उस खबर का उसके जीवन और भविष्य से क्या रिश्ता है।
शिक्षा और अकादमिक पृष्ठभूमि
हिमांशु मूल रूप से उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से ताल्लुक रखते हैं। उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय से स्नातक की पढ़ाई की और फिर जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली से पत्रकारिता के गुर सीखे। जामिया में मिली ट्रेनिंग ने उन्हें यह समझ दी कि पत्रकारिता सिर्फ तेज खबर लिखने का नाम नहीं, बल्कि तथ्यों की जांच, संदर्भ की समझ और संतुलित नजरिए से बात रखने की कला है।
रुचियां और निजी झुकाव
काम से इतर हिमांशु की गहरी रुचि समकालीन इतिहास, समानांतर सिनेमा और दर्शन में रही है। राजनीति और विदेश नीति पर पढ़ना-लिखना उन्हें विशेष रूप से पसंद है। इसी रुचि के चलते उन्होंने दो लोकसभा चुनावों और दर्जनों विधानसभा चुनावों की कवरेज की, जहां राजनीति को उन्होंने बेहद नजदीक से देखा और समझा। चुनावी आंकड़ों की बारीकियां, नेताओं के भाषण, जमीनी मुद्दे और जनता की प्रतिक्रियाएं, इन सभी पहलुओं को समेटते हुए उन्होंने सैकड़ों खबरें और विश्लेषण तैयार किए, जो राजनीतिक प्रक्रिया की गहरी समझ को दर्शाते हैं।
विशेषज्ञताएं
- शिक्षा, करियर और नौकरियों से जुड़ी खबरों पर विशेष रुचि और निरंतर लेखन
- नीट, जेईई और राज्यवार बोर्ड परीक्षाओं से जुड़े मुद्दों, बदलावों और परिणामों पर गहन फोकस
- UPSC, UPPSC, MPPSC, BPSC, RPSC और JPSC जैसी सिविल सेवा परीक्षाओं की तैयारी, पैटर्न और नीतिगत पहलुओं पर पैनी नजर
- अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम और विदेश नीति से जुड़े विषयों का विश्लेषणात्मक लेखन
- राजनीति, चुनावी आंकड़ों और जमीनी मुद्दों पर सरल और तथ्यपरक एक्सप्लेनर तैयार करने का अनुभव