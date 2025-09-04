BPSC ASO Admit Card 2025 released at bpsc.bihar.gov.in here direct link BPSC ASO Admit Card 2025: बीपीएससी एएसओ प्रीलिम्स एडमिट कार्ड जारी, ऐसे करें डाउनलोड, Career Hindi News - Hindustan
BPSC ASO Admit Card 2025: बीपीएससी एएसओ प्रीलिम्स एडमिट कार्ड जारी, ऐसे करें डाउनलोड

BPSC ASO Admit Card 2025: बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन (BPSC) की ओर से आज 4 सितंबर 2025 को असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर प्रतियोगिता परीक्षा 2025 के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिए गए हैं।

Prachi लाइव हिन्दुस्तानThu, 4 Sep 2025 02:43 PM
BPSC ASO Admit Card 2025: बीपीएससी एएसओ प्रीलिम्स एडमिट कार्ड जारी, ऐसे करें डाउनलोड

BPSC ASO Prelims Admit Card 2025: बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन (BPSC) की ओर से आज 4 सितंबर 2025 को असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर प्रतियोगिता परीक्षा 2025 के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिए गए हैं। परीक्षा में उपस्थित होने वाले अभ्यर्थी अपना एडमिट कार्ड आधिकारिक वेबसाइट bpsc.bihar.gov.in पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए उम्मीदवारों को अपना यूजरनेम और पासवर्ड डालकर लॉग इन करना होगा। बिहार लोक सेवा आयोग की ओर से असिस्टेंट इंजीनियर प्रतियोगिता परीक्षा का आयोजन 10 सितंबर 2025 को किया जाएगा।

अभ्यर्थियों को ई-एडमिट कार्ड में दिये गये समयानुसार परीक्षा केन्द्र में प्रवेश की अनुमति दी जायेगी। उम्मीदवार अपना प्रवेश पत्र आयोग के वेबसाईट https://bpsc.bihar.gov.in अथवा www.onlinebpsc.bihar.gov.in से डाउनलोड कर परीक्षा में भाग ले सकते हैं। उम्मीदवारों को डाक से (बाय पोस्ट) प्रवेश पत्र नहीं भेजा जाएगा।

BPSC ASO Admit Card 2025: बीपीएससी असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर (ASO) परीक्षा 2025 के लिए एडमिट कार्ड कैसे डाउनलोड करें-

1. सबसे पहले परीक्षार्थियों को आधिकारिक वेबसाइट bpsc.bihar.gov.in पर जाना होगा।

2. इसके बाद अभ्यर्थियों को डैशबोर्ड पर उपलब्ध ‘Download Admit Card' बटन पर क्लिक करना होगा।

3. इसके बाद अभ्यर्थियों को अपना यूजरनेम और पासवर्ड से Login करना होगा।

4. अब आपकी स्क्रीन पर आपका एडमिट कार्ड ओपन हो जाएगा।

5. अब आप एडमिट कार्ड पर लिखी सभी जानकारी को ध्यान से चेक करें।

6. अब आप एडमिट कार्ड को डाउनलोड कर लीजिए।

7. बीपीएससी असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर 2025 के लिए एडमिट कार्ड का प्रिंट आउट निकाल लीजिए।

एडमिट कार्ड में लिखी इन जानकारियों को जरूर चेक करें-

1. परीक्षा का नाम

2. परीक्षा सेंटर का पता

3. परीक्षा का समय

4. परीक्षा की तिथि

5. उम्मीदवार का नाम

6. उम्मीदवार की जन्मतिथि

7. उम्मीदवार की फोटो और सिग्नेचर

8. परीक्षा के लिए गाइडलाइंस

9. परीक्षा के विषय

10. परीक्षा सेंटर पर पहुंचने का समय

