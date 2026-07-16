BPSC: अभियोजन अधिकारी परीक्षा में बायोमेट्रिक जांच में गड़बड़ी, कर्मियों के नाम और आधार दोनों गलत

15 जुलाई को बीपीएससी अभियोजन अधिकारी की परीक्षा में विभिन्न केंद्रों पर इस वजह से बायोमेट्रिक जांच भी बाधित रही। इन केंद्रों पर परीक्षार्थियों की उपस्थिति ऑफलाइन बनी। परीक्षा में पहली बार एक नई व्यवस्था की गई थी।

बिहार लोक सेवा आयोग (BPSC) की अभियोजन अधिकारी भर्ती परीक्षा 15 जुलाई को आयोजित हुई। मुजफ्फर नगर जिले की कई परीक्षा केंद्रों पर बायोमैट्रिक जांच बाधित रही। परीक्षा केंद्र पर पहुंचे कर्मियों का ना नाम मैच हुआ और ना ही आधार नंबर। ऐसे में इन कर्मियों को प्रवेश नहीं दिया गया। बुधवार को बीपीएससी अभियोजन अधिकारी की परीक्षा में विभिन्न केंद्रों पर इस वजह से बायोमेट्रिक जांच भी बाधित रही। इन केंद्रों पर परीक्षार्थियों की उपस्थिति ऑफलाइन बनी। परीक्षा में पहली बार एक नई व्यवस्था की गई थी।

बायोमैट्रिक जांच में गड़बड़ी प्रशासन की ओर से सभी केंद्रों को बायोमेट्रिक जांच के लिए कर्मियों की सूची उपलब्ध कराई गई थी। आयोग का सख्त निर्देश था कि सूची में जिसका नाम है, केवल उसी कर्मी को केंद्र पर आधार मिलान करने के बाद प्रवेश मिलेगा। जिला स्कूल, एलएस कॉलेज समेत आधा दर्जन केंद्रों पर चार से पांच कर्मियों का नाम प्रशासन की भेजी गई सूची से नहीं मिला। ऐसे में इन कर्मियों को प्रवेश नहीं दिया गया।

दूसरा पेपर था कठिन केन्द्राधीक्षकों ने कहा कि जितने कर्मी थे, इनसे जितनी संख्या में परीक्षार्थियों की बायोमेट्रिक कराई जा सकी, उतने का ही हो पाया। कई केंद्रों पर सभी की बायोमेट्रिक जांच नहीं हो पाई। आयोग के निर्देशानुसार उपस्थिति पत्रक पर इनकी उपस्थिति बनाई गई। जिले में 13 केंद्रों पर परीक्षा हुई। पहली पाली में लॉ और दूसरी में जीएस का पेपर था। अभ्यर्थियों ने कहा कि पहला पेपर सही था, दूसरा कठिन था।

पहली पाली में समय पर पहुंचे, दूसरी में हो गए लेट पहली पाली में परीक्षा दी, लेकिन दूसरी पाली में देर से आने के कारण दर्जनों अभ्यर्थियों को केंद्र में प्रवेश नहीं दिया गया। एलएस कॉलेज समेत कई केंद्रों के बाहर ऐसे परीक्षार्थी गुहार लगाते रहे। अभ्यर्थियों ने कहा कि पहली पाली की परीक्षा के बाद बाहर निकल गए थे। आधे घंटे पहले पहुंचे तो प्रवेश नहीं दिया गया। केन्द्राधीक्षकों ने कहा कि दोनों पालियों में जांच करनी थी। दोनों ही पालियों में एक-एक घंटे पहले पहुंचना था। नालंदा, जमुई, वैशाली समेत कई जगहों से आए इन परीक्षार्थियों ने हल्ला भी किया। मगर पुलिसकर्मियों के हड़काने पर शांत हो गए।