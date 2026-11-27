बीपीएससी AEDO की 935 भर्ती के लिए पुराने 9.75 लाख अभ्यर्थियों को फिर भरना होगा फॉर्म, अब पीटी मेन्स से चयन
बीपीएससी ने एईडीओ के 935 पदों पर बहाली के लिए नया विज्ञापन जारी किया है। आयोग ने पुराना विज्ञापन रद्द कर दिया है। पुराने 9.75 लाख अभ्यर्थियों को फिर से नया फॉर्म भरना होगा।
बीपीएससी ने शिक्षा विभाग में सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी (एईडीओ) के 935 पदों पर बहाली के लिए नया विज्ञापन जारी किया है। आयोग ने पुराना विज्ञापन रद्द कर दिया है। पुराने 9.75 लाख अभ्यर्थियों को फिर से नया फॉर्म भरना होगा। नए उम्मीदवार भी आवेदन कर सकेंगे। नए विज्ञापन के अनुसार ऑनलाइन आवेदन एक दिसंबर से शुरू होगा। शुल्क भुगतान की अंतिम तिथि 30 दिसंबर और फॉर्म भरने की अंतिम तिथि 31 दिसंबर तय की गई है। प्रारंभिक परीक्षा में सामान्य अध्ययन के 150 अंकों के वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाएंगे। समय दो घंटे का होगा। गलत उत्तर पर एक तिहाई अंक काटे जाएंगे। इस परीक्षा के आधार पर रिक्तियों की दस गुनी संख्या में अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा के लिए चुना जाएगा। पहला पत्र सामान्य भाषा का होगा, जिसमें सामान्य अंग्रेजी के 30 और सामान्य हिन्दी के 70 अंक होंगे। यह केवल क्वालीफाइंग होगा। दूसरा पत्र सामान्य अध्ययन और तीसरा पत्र सामान्य योग्यता का होगा।
दोनों में 100-100 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। मुख्य परीक्षा के अंकों के आधार पर ही अंतिम मेधा सूची बनेगी। बीपीएससी ने सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी के 935 पदों के लिए नया विज्ञापन जारी किया है। 2025 में आए पुराने विज्ञापन में पौने दस लाख अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था। इसकी परीक्षा भी हुई थी। बीपीएससी ने बाद में पेपर लीक होने की अफवाह के बाद परीक्षा को रद्द कर दिया था। अब सभी को नए सिरे से आवेदन करना होगा। पहले इस पद के लिए एकल परीक्षा होनी थी, लेकिन अब चयन प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा के माध्यम से होगा। ऑनलाइन आवेदन 1 दिसंबर से शुरू होगा। शुल्क भुगतान की अंतिम तिथि 30 दिसंबर और आवेदन की अंतिम तिथि 31 दिसंबर है।
किस वर्ग में कितने पद
कुल 935 पदों में अनारक्षित के 374, ईडब्ल्यूएस के 93, एससी के 150, एसटी के 10, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के 168, पिछड़ा वर्ग के 112 और पिछड़े वर्गों की महिलाओं के 28 पद हैं। इनमें 319 पद महिलाओं के लिए आरक्षित हैं। परीक्षा दो चरणों में होगी।
स्नातक अभ्यर्थी कर सकते हैं आवेदन, न्यूनतम आयु 21 वर्ष
इस पद के लिए मान्यता प्राप्त विवि से स्नातक या समकक्ष डिग्री होना जरूरी है। आयु की गणना एक अगस्त 2026 के आधार पर होगी। न्यूनतम आयु 21 वर्ष है। वहीं, अधिकतम आयु अनारक्षित पुरुष के लिए 37 वर्ष, पिछड़ा-अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुष-महिला और अनारक्षित महिला के लिए 40 वर्ष तथा एससी-एसटी पुरुष-महिला के लिए 42 वर्ष निर्धारित है। सरकारी सेवकों, दिव्यांगों और भूतपूर्व सैनिकों को नियमानुसार छूट मिलेगी। आवेदन शुल्क मात्र 100 रुपये है। हालांकि, जिन अभ्यर्थियों ने आवेदन में आधार संख्या अंकित नहीं किया है, उन्हें बायोमेट्रिक शुल्क के रूप में 200 रुपये अतिरिक्त देने होंगे।
लेखक के बारे मेंPankaj Vijay
पंकज विजय| वरिष्ठ पत्रकार
शॉर्ट बायो पंकज विजय एक वरिष्ठ डिजिटल पत्रकार हैं, जिनके पास प्रिंट और डिजिटल मीडिया में 15 से अधिक वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में livehindustan.com में असिस्टेंट एडिटर के रूप में कार्यरत हैं। वे करियर, स्कूल व हायर एजुकेशन, जॉब्स से जुड़े विषयों पर खबर लेखन और विश्लेषण में विशेषज्ञता रखते हैं। 9 वर्षों से यहां इसी भूमिका में हैं। सरकारी भर्तियों, बोर्ड व एंट्रेंस एग्जाम, प्रतियोगी परीक्षाओं, उनके परिणाम, बदलते दौर में करियर की नई राहों, कोर्स, एडमिशन एवं नए जमाने के रोजगार के लिए जरूरी स्किल्स से जुड़ी अपडेट तेजी से पाठकों तक पहुंचाने के लिए जाने जाते हैं।
15 से अधिक सालों का अनुभव
पंकज विजय ने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की। अमर उजाला समाचार पत्र में रिसर्च, संपादकीय और करियर एजुकेशन जॉब्स डेस्क पर काम किया। यहां उन्हें फीचर लेखन व रिपोर्टिंग का भी मौका मिला। इसके बाद उन्होंने आज तक डिजिटल में कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं। आज तक वेबसाइट पर राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, अपराध और एजुकेशन व रोजगार जगत से जुड़ी खबरें लिखीं। इसके बाद एनडीटीवी ऑनलाइन में एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर इस विषय में अपनी समझ को और व्यापक बनाया। एनडीटीवी की पारी के बाद वे लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े और बीते 9 वर्षों से करियर एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर रहे हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
भारतीय जनसंचार संस्थान (आईआईएमसी), दिल्ली से हिन्दी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा, गुरु जंभेश्वर यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में एमए व दिल्ली यूनिवर्सिटी से इतिहास में बीए ऑनर्स किया है। एनसीसी सी सर्टिफिकेट होल्डर हैं जिसके चलते उन्हें रक्षा क्षेत्र जैसे पुलिस व सेनाओं की भर्तियों की बेहतर समझ है।
विजन
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