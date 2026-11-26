बीपीएससी एईडीओ के 935 पदों पर नई भर्ती का नोटिफिकेशन जारी! 1 दिसंबर से शुरू होंगे आवेदन
बिहार में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए बड़ा अपडेट। BPSC ने सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी के 935 पदों पर नई भर्ती निकाली है, 1 से 31 दिसंबर तक आवेदन करें।
बिहार में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे ग्रेजुएट युवाओं के लिए बड़ी अहम खबर सामने आई है। बिहार लोक सेवा आयोग (BPSC) ने बिहार के शिक्षा विभाग में सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी (AEDO) के कुल 935 पदों पर नई भर्ती के लिए शॉर्ट नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। आयोग ने यह नई भर्ती नोटिफिकेशन 16/2026 के तहत निकाली है, जबकि इसके साथ ही पहले जारी किया गया नोटिफिकेशन 87/2025 रद्द कर दिया गया है।
1 दिसंबर से 31 दिसंबर तक कर सकेंगे आवेदन
BPSC AEDO भर्ती 2026 के लिए ऑनलाइन आवेदन और शुल्क भुगतान की प्रक्रिया 1 दिसंबर 2026 से शुरू होगी। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार 30 दिसंबर 2026 तक आवेदन शुल्क का भुगतान कर सकेंगे, जबकि ऑनलाइन आवेदन फॉर्म जमा करने की अंतिम तिथि 31 दिसंबर 2026 निर्धारित की गई है। अभ्यर्थियों को फॉर्म भरने के लिए आयोग की आधिकारिक वेबसाइट bpsc.bihar.gov.in पर जाना होगा।
जल्द आएगा विस्तृत नोटिफिकेशन
फिलहाल आयोग की ओर से पदों की संख्या, विज्ञापन संख्या और आवेदन की प्रमुख तिथियों से जुड़ा शॉर्ट नोटिफिकेशन जारी किया गया है। विस्तृत नोटिफिकेशन जल्द ही आधिकारिक वेबसाइट bpsc.bihar.gov.in पर जारी किया जाएगा, जिसमें पदों का श्रेणीवार विवरण, वेतनमान, चयन प्रक्रिया, परीक्षा पैटर्न, आवेदन शुल्क और आयु गणना की कट-ऑफ तिथि जैसी पूरी जानकारी दी जाएगी।
पात्रता की बात करें तो पहले के नोटिफिकेशन (87/2025) के प्रावधानों के अनुसार किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से किसी भी विषय में ग्रेजुएशन की डिग्री वाले अभ्यर्थी इस पद के लिए पात्र माने जाते रहे हैं। वहीं, आयु सीमा के संदर्भ में पहले न्यूनतम आयु 21 वर्ष तथा अधिकतम आयु सामान्य पुरुष के लिए 37 वर्ष और सामान्य महिला व पिछड़ा/अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 40 वर्ष (तथा एससी/एसटी के लिए नियमानुसार छूट) निर्धारित थी। हालांकि, उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे नए विस्तृत विज्ञापन में तय अंतिम पात्रता नियमों और आयु की कट-ऑफ तिथि को जरूर चेक करें, क्योंकि नए नोटिफिकेशन में नियमों में बदलाव संभव है।
आवेदन से पहले क्या करें छात्र?
पिछला नोटिफिकेशन रद्द कर नया नोटिफिकेशन जारी किया गया है, इसलिए उम्मीदवारों को 1 दिसंबर से नई प्रक्रिया के तहत आवेदन करना होगा। छात्रों को सलाह दी जाती है कि वे जल्दबाजी के बजाय विस्तृत नोटिफिकेशन आने के बाद अपनी योग्यता, आयु और डॉक्यूमेंट्स को पूरी तरह चेक कर लें और अंतिम तारीख से पहले अपना फॉर्म व शुल्क भुगतान पूरा कर लें। किसी भी ताजा अपडेट के लिए नियमित रूप से bpsc.bihar.gov.in देखते रहें।
लेखक के बारे मेंPrachi
शॉर्ट बायो: प्राची लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। पिछले 2 वर्षों से वे करियर, शिक्षा और सरकारी नौकरियों से जुड़े विषयों पर लिख रही हैं। मुश्किल खबरों को आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाना उनकी विशेषता है। वे 2024 से लाइव हिन्दुस्तान की करियर टीम का हिस्सा हैं।
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