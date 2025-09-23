BPSC AEDO Recruitment 2025: सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी के 935 पदों की लास्ट डेट नजदीक, तुरंत कर लें अप्लाई

BPSC AEDO 2025 Vacancy: सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के लिए बहुत बड़ी जॉब अपडेट है। बिहार लोक सेवा आयोग (BPSC) के शिक्षा विभाग में सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी (AEDO) पदों के लिए आवेदन की लास्ट डेट नजदीक है ।

BPSC AEDO Recruitment 2025 Apply Online: सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के लिए बहुत बड़ी जॉब अपडेट है। बिहार लोक सेवा आयोग (BPSC) के शिक्षा विभाग में सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी (AEDO) पदों के लिए आवेदन लास्ट डेट नजदीक है । बीपीएससी इस भर्ती प्रक्रिया के जरिए 935 सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी पदों पर उम्मीदवारों की नियुक्ति की जाएगी। आवेदन करने के लिए इच्छुक और योग्य उम्मीदवारों को आधिकारिक वेबसाइट bpsc.bihar.gov.in पर जाना होगा। आवेदन फॉर्म भरने की लास्ट डेट नजदीक है इसलिए तुरंत अप्लाई कर लें। आवेदन करने की अंतिम तिथि 26 सितंबर 2025 निर्धारित की गई है।

वैकेंसी डिटेल्स- भर्ती में 374 पद अनारक्षित, 93 पद आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, 150 पद अनुसूचित जाति, 10 पद अनुसूचित जनजाति, 168 पद अत्यंत पिछड़ा वर्ग, 112 पद पिछड़ा वर्ग और 28 पद पिछड़े वर्गो की महिलाओं के लिए आरक्षित हैं।

शैक्षणिक योग्यता- आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों के पास किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन की डिग्री या समकक्ष योग्यता होनी चाहिए।

उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे आवेदन करने से पहले ऑफिशियल नोटिफिकेशन में भर्ती के लिए योग्यता और शैक्षणिक योग्यता को जरूर चेक करें।

BPSC AEDO Recruitment 2025 Notification Link आयु सीमा- आवेदक की न्यूनतम आयु 21 वर्ष निर्धारित की गई है। उम्मीदवारों की आयु की गणना 1 अगस्त 2025 को आधार बनाकर की जाएगी। आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को अधिकतम आयु सीमा में छूट प्रदान की जाएगी।

अधिकतम आयु सीमा-

अनारक्षित (पुरूष)- 37 वर्ष

2. पिछड़ा वर्ग/अत्यंत पिछड़ा वर्ग (पुरुष एवं महिला) एवं अनारक्षित (महिला)- 40 वर्ष

3. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (पुरूष एवं महिला)- 42 वर्ष

एप्लीकेशन फीस- सभी कैटेगरी के अभ्यर्थियों के लिए आवेदन शुल्क 100 (सौ) रूपये है।

भर्ती के लिए कैंडिडेट कैसे अप्लाई करें- 1. सबसे पहले कैंडिडेट को ऑफिशियल वेबसाइट bpsc.bihar.gov.in पर जाना होगा।

2. इसके बाद आपको होम पेज पर दिए गए आवेदन लिंक पर क्लिक करना होगा।

3. अब आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा।

4. इसके बाद आपको लॉग इन कर एप्लीकेशन फॉर्म को भरना होगा।

5. अब आप एप्लीकेशन फॉर्म को चेक कीजिए और इसके बाद अपनी फीस जमा कीजिए।