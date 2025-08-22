Hindi Newsकरियर न्यूज़bpsc aedo recruitment 2025: 935 vacancies online application date eligibility know full details
BPSC AEDO Recruitment 2025: 935 पदों पर निकली बंपर भर्ती, कैसे करें आवेदन; जानें पूरी डिटेल
BPSC AEDO Recruitment 2025: बिहार लोक सेवा आयोग ने 935 AEDO पदों पर भर्ती का शॉर्ट नोटिस जारी किया है। आवेदन 27 अगस्त से शुरू होंगे और 26 सितंबर तक ऑनलाइन भरे जाएंगे।
BPSC AEDO Recruitment 2025: आ गई खुशखबरी! बिहार में सरकारी नौकरी का सपना देखने वाले युवाओं के लिए बिहार लोक सेवा आयोग (BPSC) ने बड़ी भर्ती का ऐलान किया है। आयोग ने असिस्टेंट एजुकेशन डेवलपमेंट ऑफिसर (AEDO) के 935 पदों पर भर्ती का शॉर्ट नोटिस जारी कर दिया है।
BPSC AEDO Recruitment 2025: कब से भर सकेंगे फॉर्म?
आवेदन की प्रक्रिया 27 अगस्त 2025 से शुरू होगी और उम्मीदवारों के पास 26 सितंबर 2025 तक ऑनलाइन आवेदन करने का मौका रहेगा। इच्छुक उम्मीदवारों को सलाह है कि वे अपने सभी दस्तावेज पहले से तैयार रखें।
BPSC AEDO Recruitment 2025: कौन कर सकता है आवेदन?
- इस भर्ती के लिए उम्मीदवारों के पास किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक डिग्री होना जरूरी है।
- आयु सीमा: न्यूनतम 21 वर्ष और अधिकतम 37 वर्ष रखी गई है।
- आरक्षित वर्ग को सरकार के नियमों के मुताबिक आयु में छूट मिलेगी।
BPSC AEDO Recruitment 2025: चयन प्रक्रिया कैसे होगी?
BPSC ने साफ किया है कि उम्मीदवारों का चयन प्रीलिम्स, मेन्स, इंटरव्यू, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल एग्जामिनेशन के आधार पर किया जाएगा।
BPSC AEDO Recruitment 2025: वेतनमान कितना मिलेगा?
चयनित उम्मीदवारों को लेवल 5 के अनुसार 29200 से 92300 रुपये तक का वेतनमान दिया जाएगा। यह वेतन समय समय पर संशोधित भी हो सकता है।
BPSC AEDO Recruitment 2025: कैसे करें आवेदन प्रक्रिया
- उम्मीदवार bpsc.bihar.gov.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
- “Apply Online” लिंक (Advt. No. 87/2025) पर क्लिक करें।
- मोबाइल नंबर और ईमेल से पंजीकरण करें।
- व्यक्तिगत और शैक्षणिक जानकारी भरें।
- फोटो, सिग्नेचर और ज़रूरी दस्तावेज अपलोड करें।
- आवेदन शुल्क ऑनलाइन जमा करें और फॉर्म सबमिट कर लें।
