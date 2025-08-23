BPSC Vacancy : TRE 4 से पहले बीपीएससी का बड़ा तोहफा, एक साथ निकाली ADEO समेत 3 भर्तियां, वैकेंसी व तिथियां

BPSC AEDO Vacancy 2025: बिहार लोक सेवा आयोग ने एक साथ तीन नई भर्तियों के नोटिफिकेशन जारी किए। बीपीएससी ने सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी (एईडीओ) के 935, सहायक नगर निवेशक के 35 और सहायक पर्यावरण वैज्ञानिक के 17 पदों पर भर्ती निकाली है।

BPSC AEDO Vacancy 2025: बिहार लोक सेवा आयोग ने चौथे चरण की शिक्षक भर्ती टीआरई 4.0 ( BPSC TRE 4 ) से पहले शुक्रवार को एक साथ तीन नई भर्तियों के नोटिफिकेशन जारी किए। बीपीएससी ने सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी (एईडीओ) के 935, सहायक नगर निवेशक के 35 और सहायक पर्यावरण वैज्ञानिक के 17 पदों पर भर्ती निकाली है। इन तीनों पदों के लिए अलग अलग भर्ती विज्ञापन जारी किए गए हैं। बिहार एईडीओ भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन 27 अगस्त से शुरू होंगे। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग बिहार के तहत बिहार राज्य प्रदूषण पर्षद् में सहायक पर्यावरण वैज्ञानिक भर्ती के लिए भी 27 अगस्त से आवेदन कर सकेंगे। इसके अलावा नगर विकास एवं आवास विभाग बिहार के तहत सहायक नगर निवेशक भर्ती के लिए आवेदन भी 28 अगस्त से ही शुरू होंगे।

बिहार एईडीओ भर्ती ( BPSC AEDO Vacancy 2025 ) बीपीएससी ने शिक्षा विभाग के अंतर्गत सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी (एईडीओ) के कुल 935 रिक्त पदों पर नियुक्ति के लिए विज्ञापन जारी किया है। इसके लिए ऑनलाइन आवेदन 27 अगस्त से शुरू होंगे। आवेदन भरने की अंतिम तिथि 26 सितंबर है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की घोषणा के बाद आयोग ने आवेदन शुल्क सभी श्रेणियों के लिए मात्र 100 रुपये रखे गए हैं।

योग्यता व आयु सीमा इन पदों पर आवेदन के लिए अभ्यर्थियों के पास किसी मान्यता प्राप्त विवि से स्नातक डिग्री होना अनिवार्य है। आयु सीमा न्यूनतम आयु 21 और अधिकतम आयु 37 वर्ष निर्धारित की गयी है। आरक्षित वर्गों को सरकारी नियमानुसार अधिकतम आयु में छूट प्रदान की जाएगी। एक सितंबर 2025 को आयु की गणना की जाएगी।

एग्जाम पैटर्न ( BPSC AEDO Exam Pattern ) परीक्षा में सामान्य भाषा में भाग-1 में सामान्य अंग्रेजी (30 अंक) व भाग-2 में सामान्य हिंदी (70 अंक) के कुल 100 अंकों के 100 प्रश्न (वस्तुनिष्ठ) होंगे। इसके लिए दो घंटे का समय दिया जाएगा। यह क्वालिफाइंग अंक होगा। सामान्य अध्ययन (वस्तुनिष्ठ) के 100 अंक के 100 प्रश्न पूछे जाएंगे। इसके लिए दो घंटे का समय दिया जाएगा।

सामान्य योग्यता (वस्तुनिष्ठ) के 100 अंकों के 100 प्रश्न पूछे जाएंगे। इसके लिए भी दो घंटे का समय दिया जाएगा। प्रत्येक प्रश्न का एंक अंक निर्धारित है। प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1/3 (एक तिहाइ) अंक काट लिया जाएगा। सामान्य अंग्रेजी एवं सामान्य हिंदी के पत्र में न्यूनतम प्राप्तांक नहीं प्राप्त होने पर अभ्यर्थिता पर विचार नहीं किया जाएगा।

सहायक पर्यावरण वैज्ञानिक के लिए 27 से आवेदन बीपीएससी ने पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग अंतर्गत बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद में मूल कोटि स्तर के सहायक पर्यावरण वैज्ञानिक के कुल 17 रिक्त पदों पर नियुक्ति के लिए विज्ञापन जारी कर दिया है। आवेदन 27 अगस्त से शुरू होगा। आवेदन की अंतिम तिथि 19 सितंबर है। शैक्षणिक योग्यता रसायन शास्त्र, जीव विज्ञान, पर्यावरण विज्ञान, भौतिकी में स्नातकोत्तर डिग्री होना अनिवार्य है। पहले से सेवारत योग्य उम्मीदवार वर्तमान नियोक्ता से अग्रसारित कराकर आवेदन समर्पित करेंगे।

सहायक नगर निवेशक भर्ती सहायक नगर निवेशक भर्ती के लिए आवेदन 28 अगस्त से 22 सितंबर तक चलेंगे।

वेतनमान:- वेतन स्तर–09 (पुनरीक्षित)

शैक्षिक योग्यता:- किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय अथवा संस्थान से टाउन प्लानिंग/रीजनल/अर्बन प्लानिंग/सिटी प्लानिंग/कंट्री प्लानिंग/ट्रांसपोर्ट प्लानिंग/हाउसिंग/इन्वायरनमेंटल प्लानिंग में स्नातकोत्तर डिग्री या समकक्ष योग्यता।