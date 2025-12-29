Hindustan Hindi News
BPSC AEDO Exam Postponed : बिहार सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी भर्ती परीक्षा स्थगित

संक्षेप:

Dec 29, 2025 06:15 pm ISTPankaj Vijay लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
BPSC AEDO Exam postponed : बिहार लोक सेवा योग ने सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी प्रतियोगिता परीक्षा स्थगित कर दी है। यह 10 जनवरी से 16 जनवरी के बीच आयोजित होने वाली थी। नई परीक्षा तिथि की सूचना बाद में जारी होगी। बीपीएससी ने परीक्षा टालने की सूचना जारी करते हुए कहा, 'दिनांक 10.01.2026 से 16.01.2026 (दिनांक 14.01.2026 को छोड़कर) तक आयोजित होने वाली विज्ञापन संख्या 87/2025 के अंतर्गत सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी (AEDO) की लिखित परीक्षा अपरिहार्य कारण से स्थगित की जाती है। उक्त परीक्षा के पुन: आयोजन की तिथि की घोषणा आयोग के वेबसाइट पर प्रकाशित की जायेगी।'

बीपीएससी एईडीओ भर्ती परीक्षा में 9.7 लाख अभ्यर्थी शामिल होने हैं। यह 10 से 16 जनवरी तक तीन चरणों में प्रस्तावित थी।

935 पदों के लिए 9.7 लाख आवेदन, कहां कितने पद

भर्ती में 374 पद अनारक्षित, 93 पद आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, 150 पद अनुसूचित जाति, 10 पद अनुसूचित जनजाति, 168 पद अत्यंत पिछड़ा वर्ग, 112 पद पिछड़ा वर्ग और 28 पद पिछड़े वर्गो की महिलाओं के लिए आरक्षित हैं। इस बार इस भर्ती रिकॉर्ड कुल 9.7 लाख आवेदन प्राप्त हुए हैं। बीपीएससी के लिए एक नया कीर्तिमान है। यह पहली बार है जब किसी एक भर्ती में इतना बड़ा रिसपॉन्स मिला है।

वेतन- 29,200/- प्रति माह

स्तर- स्तर 5

चयन प्रक्रिया

सिर्फ एक चरण में लिखित परीक्षा होगी। इंटरव्यू नहीं होगा। लिखित परीक्षा में प्रश्न ऑब्जेक्टिव टाइप रहेंगे। नेगेटिव मार्किंग होगी। प्रत्येक गलत उत्तर के लिए एक तिहाई अंक कटेगा। लिखित परीक्षा में तीन विषय होंगे । तीनों पेपरों का पैटर्न इस प्रकार है-

- सामान्य भाषा भाग–1 सामान्य अंग्रेजी (30 अंक) भाग–2 सामान्य हिन्दी (70 अंक) 100 प्रश्न 2 घंटा

- सामान्य अध्ययन के 100 अंक के 100 प्रश्न - 2 घंटा

- सामान्य योग्यता (General Aptitude) 100 अंक के 100 प्रश्न -2 घंटा

