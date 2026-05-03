BPSC AEDO परीक्षा पेपर लीक मामला, सुरक्षा चक्र टूटने की आशंका; ईओयू की जांच में बड़ा खुलासा

BPSC AEDO परीक्षा पेपर लीक मामला, सुरक्षा चक्र टूटने की आशंका; ईओयू की जांच में बड़ा खुलासा
बिहार में सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी (AEDO) परीक्षा में धांधली की परतें अब धीरे-धीरे खुलने लगी हैं। बिहार पुलिस और जांच एजेंसियों को अंदेशा है कि परीक्षा की गोपनीयता बनाए रखने वाली ‘चेन ऑफ कस्टडी’ कहीं न कहीं टूट गई थी।
बिहार में सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी (एईडीओ) प्रतियोगिता परीक्षा में धांधली की परतें अब धीरे-धीरे खुलने लगी हैं। बिहार पुलिस और जांच एजेंसियों को अंदेशा है कि परीक्षा की गोपनीयता बनाए रखने वाली ‘चेन ऑफ कस्टडी’ कहीं न कहीं टूट गई थी। पुलिस सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक, नालंदा के सोहसराय और राजधानी पटना में छापेमारी के दौरान जो 'आंसर की' बरामद की गई थी, वह जांच में पूरी तरह सही पाई गई है।
जांच एजेंसी आर्थिक अपराध इकाई (EOU) की शुरुआती पड़ताल में यह चौंकाने वाला खुलासा हुआ है कि यह 'आंसर की' परीक्षा शुरू होने के समय यानी सुबह 10 बजे से पहले ही तैयार कर ली गई थी। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि पेपर लीक करने वाले गिरोह के पास प्रश्न पत्र परीक्षा शुरू होने से पहले ही किस माध्यम से और कब पहुंचा? जांच एजेंसियां इसी कड़ी को जोड़ने में जुटी हैं।
तीन दर्जन से अधिक लोगों से पूछताछ, मुंगेर से मिले अहम सुराग
एईडीओ परीक्षा धांधली मामले में अब तक तीन दर्जन से अधिक लोगों से गहन पूछताछ की जा चुकी है। इसमें परीक्षा आयोजित कराने वाली एजेंसी के बायोमेट्रिक कर्मियों से लेकर अभ्यर्थी और अन्य बिचौलिए शामिल हैं। मुंगेर पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए गए 22 आरोपियों से गुरुवार देर रात तक हुई पूछताछ में कई महत्वपूर्ण तथ्य सामने आए हैं। सूत्रों की मानें तो इन्हीं साक्ष्यों के आधार पर बिहार लोक सेवा आयोग (BPSC) ने परीक्षा रद्द करने का बड़ा फैसला लिया। ईओयू के अधिकारी फिलहाल जांच की संवेदनशीलता को देखते हुए आधिकारिक तौर पर कुछ भी बोलने से बच रहे हैं।
कब क्या-क्या हुआ?
राज्य सरकार के निर्देश पर ईओयू ने 18 अप्रैल को इस पूरे मामले की कमान अपने हाथ में ली थी। इसके ठीक 13 दिन बाद बीपीएससी ने परीक्षा रद्द करने की घोषणा कर दी। जांच के दौरान समय-समय पर हुए बड़े घटनाक्रम इस प्रकार हैं:
18 अप्रैल: ईओयू ने एईडीओ परीक्षा में कदाचार और पेपर लीक से संबंधित दो मामलों की जांच शुरू की। ईओयू एसपी के नेतृत्व में 9 सदस्यीय विशेष जांच टीम (SIT) का गठन किया गया।
21 अप्रैल: जांच की आंच परीक्षा प्रक्रिया से जुड़ी प्राइवेट कंपनी तक पहुंची। ईओयू ने बीपीएससी से संबंधित एजेंसी और कंपनी की पूरी जानकारी मांगी।
25 अप्रैल: जांच का दायरा बढ़ाते हुए ईओयू ने मुंगेर और नालंदा के अलावा बेगूसराय, वैशाली और गया जिलों में दर्ज कदाचार के सभी मामलों को अपने हाथ में ले लिया।
26 अप्रैल: विभिन्न जिलों से गिरफ्तार आरोपियों को रिमांड पर लिया गया और उनसे हुई पूछताछ में पेपर लीक के नेटवर्क का खुलासा हुआ।
छात्रों के भविष्य और सुरक्षा पर सवाल
'आंसर की' का सही पाया जाना और उसका परीक्षा से पहले तैयार हो जाना यह साबित करता है कि सिस्टम में कहीं न कहीं बड़ी सेंध लगी है। मुंगेर और नालंदा इस पूरे खेल के मुख्य केंद्र बनकर उभरे हैं। अभ्यर्थियों की मांग है कि भविष्य में होने वाली परीक्षाओं में सुरक्षा के ऐसे इंतजाम हों कि 'चेन ऑफ कस्टडी' कभी न टूटे। फिलहाल, ईओयू की एसआईटी गिरोह के मास्टरमाइंड तक पहुंचने के लिए छापेमारी कर रही है।
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