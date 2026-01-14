BPSC AEDO Exam dates OUT : बिहार सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी भर्ती परीक्षा की नई तिथि घोषित, 9.7 लाख देंगे एग्जाम

संक्षेप: BPSC AEDO Exam dates : बिहार लोक सेवा योग ने सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी प्रतियोगिता परीक्षा की नई तिथियों का ऐलान कर दिया है। संशोधित शेड्यूल के मुताबिक बीपीएससी एईडीओ भर्ती परीक्षा 14 अप्रैल 2026 से 21 अप्रैल 2026 के बीच तीन चरणों में आयोजित होगी।

BPSC AEDO Exam dates : बिहार लोक सेवा योग ने सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी प्रतियोगिता परीक्षा की नई तिथियों का ऐलान कर दिया है। संशोधित शेड्यूल के मुताबिक बीपीएससी एईडीओ भर्ती परीक्षा 14 अप्रैल 2026 से 21 अप्रैल 2026 के बीच तीन चरणों में आयोजित होगी। पहले यह भर्ती परीक्षा 10 जनवरी से 16 जनवरी के बीच आयोजित होने वाली थी लेकिन अपरिहार्य कारणों से इसे स्थगित कर दिया गया था। नए शेड्यूल के मुताबिक बीपीएससी एईडीओ भर्ती परीक्षा का पहला चरण 14 अप्रैल से 15 अप्रैल 2026, दूसरा चरण 17 अप्रैल से 18 अप्रैल 2026 और तीसरा चरण 20 अप्रैल से 21 अप्रैल के बीच होगा। आपको बता दें कि बीपीएससी एईडीओ भर्ती परीक्षा में 9.7 लाख अभ्यर्थी शामिल होने हैं।

कहां कितने पद इस भर्ती में कुल 935 पद भरे जाएंगे। 374 पद अनारक्षित, 93 पद आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, 150 पद अनुसूचित जाति, 10 पद अनुसूचित जनजाति, 168 पद अत्यंत पिछड़ा वर्ग, 112 पद पिछड़ा वर्ग और 28 पद पिछड़े वर्गो की महिलाओं के लिए आरक्षित हैं। इस बार इस भर्ती रिकॉर्ड कुल 9.7 लाख आवेदन प्राप्त हुए हैं। बीपीएससी के लिए एक नया कीर्तिमान है। यह पहली बार है जब किसी एक भर्ती में इतना बड़ा रिसपॉन्स मिला है।

वेतन- 29,200/- प्रति माह स्तर 5

चयन प्रक्रिया सिर्फ एक चरण में लिखित परीक्षा होगी। इंटरव्यू नहीं होगा। लिखित परीक्षा में प्रश्न ऑब्जेक्टिव टाइप रहेंगे। नेगेटिव मार्किंग होगी। प्रत्येक गलत उत्तर के लिए एक तिहाई अंक कटेगा। लिखित परीक्षा में तीन विषय होंगे । तीनों पेपरों का पैटर्न इस प्रकार है-

- सामान्य भाषा भाग–1 सामान्य अंग्रेजी (30 अंक) भाग–2 सामान्य हिन्दी (70 अंक) 100 प्रश्न 2 घंटा

- सामान्य अध्ययन के 100 अंक के 100 प्रश्न - 2 घंटा