BPSC AEDO Exam : 935 पोस्ट के लिए रिकॉर्डतोड़ 9.7 लाख उम्मीदवारों ने भरा फॉर्म; जनवरी 2026 में परीक्षा

संक्षेप: BPSC AEDO भर्ती 2025 के लिए 9.7 लाख से ज्यादा आवेदन मिले हैं। 935 पदों पर जनवरी 2026 में परीक्षा होगी। वेतनमान, पदों की संख्या और चयन प्रक्रिया यहां पढ़ें।

BPSC AEDO Exam : बिहार में सरकारी नौकरी का सबसे बड़ा मौका एक बार फिर सुर्खियों में है। बिहार लोक सेवा आयोग (BPSC) की AEDO भर्ती 2025 के लिए उम्मीदवारों का जबरदस्त उत्साह देखने को मिला है। आयोग ने बताया कि इस बार कुल 9.7 लाख आवेदन प्राप्त हुए हैं, जो BPSC के इतिहास में अब तक का सबसे बड़ा रिकॉर्ड है। सिर्फ पंजीकरण के अंतिम पांच दिनों में ही रोजाना 75,000 से 85,000 आवेदन दर्ज किए गए। इतनी भारी भीड़ के बावजूद वेबसाइट ने बिना किसी दिक्कत के आवेदन प्रक्रिया पूरी कराई।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

BPSC AEDO Exam : परीक्षा जनवरी 2026 में होगी BPSC ने स्पष्ट किया है कि Assistant Education Development Officer (AEDO) भर्ती परीक्षा जनवरी 2026 में आयोजित की जाएगी। परीक्षा की तिथियों का विस्तृत शेड्यूल आयोग जल्द जारी करेगा।

BPSC AEDO Exam : रिकॉर्डतोड़ आवेदन, BPSC का नया इतिहास 935 पदों पर भर्ती के लिए 9.7 लाख आवेदनों का आंकड़ा BPSC के लिए एक नया कीर्तिमान है। यह पहली बार है जब किसी एक भर्ती में इतना बड़ा रिसपॉन्स मिला है। आयोग ने बताया कि भारी ट्रैफिक के बावजूद उम्मीदवारों को आवेदन करते समय कोई तकनीकी समस्या नहीं आई।

BPSC AEDO Exam : क्या मिलेगा वेतन? AEDO पदों पर लेवल-5 पे स्केल (29,200 रुपये) का वेतन मिलेगा, जिसे आगे संशोधित भी किया जा सकता है। कुल 935 पदों में से 319 पद महिलाओं के लिए आरक्षित हैं।

BPSC AEDO Exam : श्रेणीवार पदों की संख्या सामान्य (UR): 374

ईड्ब्लूएस: 93

एससी: 150

एसटी: 10

ईबीसी: 168

बीसी: 112

बीसी महिलाएं: 28 इन पदों में राज्य के स्वतंत्रता सेनानियों के पोते–पोतियों और विभिन्न विकलांगता श्रेणियों (VI, DD, LD, PD) के लिए भी आरक्षण दिया गया है।

BPSC AEDO Exam : तीन पेपर वाली परीक्षा AEDO भर्ती में चयन ऑब्जेक्टिव-टाइप लिखित परीक्षा के आधार पर होगा। परीक्षा में कुल तीन पेपर होंगे जिसमें

प्रत्येक पेपर: 2 घंटे

प्रत्येक पेपर का कुल अंक: 100 पहला पेपर: भाषा (लैग्वेज टेस्ट) पहले पेपर में अंग्रेजी और हिंदी से सवाल पूछे जाएंगे। ध्यान देने वाली बात यह है कि 70% प्रश्न अंग्रेजी भाषा पर आधारित होंगे।

दूसरा पेपर: जनरल स्टडीज (जीएस) उम्मीदवारों की सामान्य जानकारी, करंट अफेयर्स और बुनियादी विषय समझ की जांच दूसरे पेपर में की जाएगी।