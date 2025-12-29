BPSC AEDO Admit Card dates : बिहार एईडीओ एडमिट कार्ड पर परीक्षा केंद्र की नहीं मिलेगी जानकारी

संक्षेप: BPSC AEDO Admit Card dates : बिहार लोक सेवा योग की सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी प्रतियोगिता परीक्षा में 9.7 लाख अभ्यर्थी शामिल होंगे। 10 से 16 जनवरी तक तीन चरणों में परीक्षा होगी। अभ्यर्थियों को एडमिट कार्ड पर केवल जिला आवंटित होगा।

BPSC AEDO Admit Card dates : बिहार लोक सेवा योग की सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी प्रतियोगिता परीक्षा में 9.7 लाख अभ्यर्थी शामिल होंगे। 10 से 16 जनवरी तक तीन चरणों में परीक्षा होगी। अभ्यर्थियों को एडमिट कार्ड पर केवल जिला आवंटित होगा। परीक्षा केन्द्र की जानकारी इसपर नहीं मिलेगी। पहले चरण की 10 और 11 जनवरी को आयोजित परीक्षा को लेकर 8 जनवरी को परीक्षा केन्द्र की जानकारी मिलेगी। पहले चरण के लिए 3 जनवरी से जानकारी मिलेगी कि किस चरण की परीक्षा में अभ्यर्थी शामिल होंगे। परीक्षा केन्द्र की विस्तृत जानकारी 8 जनवरी से मिलेगी। अभ्यर्थी आयोग की वेबसाइट पर जाकर अपना ई एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें केवल जिला आवंटित रहेगा।

परीक्षा केन्द्र कोड और परीक्षा केन्द्र का नाम डैशबोर्ड पर शिड्यूल के अनुसार रहेगा। परीक्षा केन्द्र पर ढाई घंटे पहले अभ्यर्थियों को पहुंचना होगा। एक घंटा पहले तक ही प्रवेश की अनुमति रहेगी। अभ्यर्थियों को निर्देश दिया गया है कि वे देख लेंगे कि एडमिट कार्ड पर रॉल नंबर और बार कोड स्पष्ट तौर पर हो।

हर चरण के लिए दो दिन पहले परीक्षा केन्द्र की जानकारी मिलेगी। कदाचार नहीं हो, इसे लेकर यह व्यवस्था की गई है। डीईओ कुमार अरविन्द सिन्हा ने कहा कि परीक्षा केन्द्र सरकारी स्कूल-कॉलेज में ही बनाए गए हैं।

935 पदों के लिए 9.7 लाख आवेदन, कहां कितने पद भर्ती में 374 पद अनारक्षित, 93 पद आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, 150 पद अनुसूचित जाति, 10 पद अनुसूचित जनजाति, 168 पद अत्यंत पिछड़ा वर्ग, 112 पद पिछड़ा वर्ग और 28 पद पिछड़े वर्गो की महिलाओं के लिए आरक्षित हैं। इस बार इस भर्ती रिकॉर्ड कुल 9.7 लाख आवेदन प्राप्त हुए हैं। बीपीएससी के लिए एक नया कीर्तिमान है। यह पहली बार है जब किसी एक भर्ती में इतना बड़ा रिसपॉन्स मिला है।

वेतन- 29,200/- प्रति माह

स्तर- स्तर 5

चयन प्रक्रिया सिर्फ एक चरण में लिखित परीक्षा होगी। इंटरव्यू नहीं होगा। लिखित परीक्षा में प्रश्न ऑब्जेक्टिव टाइप रहेंगे। नेगेटिव मार्किंग होगी। प्रत्येक गलत उत्तर के लिए एक तिहाई अंक कटेगा। लिखित परीक्षा में तीन विषय होंगे । तीनों पेपरों का पैटर्न इस प्रकार है-

- सामान्य भाषा भाग–1 सामान्य अंग्रेजी (30 अंक) भाग–2 सामान्य हिन्दी (70 अंक) 100 प्रश्न 2 घंटा

- सामान्य अध्ययन के 100 अंक के 100 प्रश्न - 2 घंटा