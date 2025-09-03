BPSC ने जारी किया नया सहायक इंजीनियर रिजल्ट, 124 उम्मीदवारों की हुई बल्ले-बल्ले; हाई कोर्ट ने दिया था आदेश

पटना हाईकोर्ट के आदेश पर बिहार लोक सेवा आयोग ने 2017 की सहायक अभियंता (सिविल) परीक्षा का अतिरिक्त परिणाम घोषित किया, जिसमें 124 नए उम्मीदवार सफल घोषित किए गए।

बिहार लोक सेवा आयोग (BPSC) ने सहायक अभियंता (सिविल) प्रतियोगिता परीक्षा 2017 का अतिरिक्त अंतिम परिणाम जारी कर दिया है। यह कदम पटना हाईकोर्ट के 29 अगस्त 2025 को पारित आदेश के अनुपालन में उठाया गया है। गौरतलब है कि इस परीक्षा का अंतिम परिणाम 14 जुलाई 2021 को घोषित किया गया था। बाद में 24 अगस्त 2021 को उसमें संशोधन करते हुए अनुशंसा संबंधित विभाग यानी पथ निर्माण विभाग को भेज दी गई थी। लेकिन उस दौरान कई असफल उम्मीदवारों ने परिणाम को लेकर आपत्ति जताई और मामला अदालत तक पहुंचा।

इन मामलों में दाखिल याचिकाएं, जिनमें प्रमुख रूप से स्नेही कुमारी बनाम राज्य सरकार एवं अन्य और सुधांशु कुमार बनाम राज्य सरकार एवं अन्य शामिल हैं, पर सुनवाई करते हुए पटना हाई कोर्ट ने आयोग को पुनर्विचार करने का निर्देश दिया। अदालत ने साफ किया कि चयन प्रक्रिया में पारदर्शिता और निष्पक्षता सुनिश्चित की जाए।

आयोग ने हाईकोर्ट के आदेश का पालन करते हुए अतिरिक्त परिणाम जारी किया है। इस सूची में 124 नए उम्मीदवार सफल घोषित किए गए हैं। इससे पहले वे असफल घोषित किए गए थे। अब इनकी अनुशंसा भी संबंधित विभाग को भेजी जाएगी।